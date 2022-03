KIOS 91.5 FM BLUES CHART FEBRUARY 2022

1.JOHN MAYALL / THE SUN IS SHINING DOWN / FORTY BELOW

2.KATHY MURRAY & THE KILOWATTS / FULLY CHARGED / BLUE HEART

3.KENNY "BLUES BOSS" WAYNE / BLUES FROM CHICAGO TO PARIS / STONY PLAIN

4.BOB STROGER & THE HEADCUTTERS / THAT'S MY NAME / DELMARK

5.TINSLEY ELLIS / DEVIL MAY CARE / ALLIGATOR

6.PETER VETESKA & BLUES TRAIN / SO FAR SO GOOD / BLUE HEART

7.THE LOVE LIGHT ORCHESTRA / LEAVE THE LIGHT ON / NOLA BLUE

8.KURT CRANDALL / STARTS FROM THE STOPS / YESTERYEAR

9.ANGELA EASLEY / RISE / CLASS A

10.BERNARD ALLISON / HIGHS & LOWS / RUF

11.KATIE HENRY / ON MY WAY RUF

12.LOUISIANA RED & BOB CORRITORE / TELL ME 'BOUT IT / VIZZTONE

13.BIG Llou JOHNSON / BIG MAN / GOLDEN VOICE

14.SCOTT ELLISON / THERE'S SOMETHING ABOUT THE NIGHT / LIBERATION HALL

15.THE SULLY BAND / LET'S STRAIGHTEN IT OUT! / BELLY UP

16.BIG AL & THE HEAVYWEIGHTS / LOVE ONE ANOTHER / VIZZTONE

17.THE TWANGTOWN PARAPOURS / DOUBLE DOWN ON A BAD THING / SELF-RELEASE

18.VAL STARR & THE BLUES ROCKET / HEALING KIND OF BLUES / SANDWICH FACTORY

19.RICHARD RAY FARRELL / LIFE OF LEISURE / NUBA

20.CHRIS FORD / BLUES ON THE EDGE / SELF-RELEASE

21.WALK THAT WALK / YOU GOOD?! / SELF-RELEASE

22.GRANT DERMODY & FRANK FOTUSKY / DIGGING IN JOHN'S BACKYARD / SELF-RELEASE

23.GOVT. MULE / HEAVY LOAD / CONCORD

24.RICHARD WILKINS / LIFE'S FOR LIVIN' / SELF RELEASE

25.JOANNE SHAW TAYLOR / THE BLUES ALBUM / KEEPING THE BLUES ALIVE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR MARCH 1, 2022

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

OMAHA, NEBRASKA