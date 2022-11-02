KIOS 91.5 FM BLUES CHART OCTOBER 2022
1.BUDDY GUY / THE BLUES DON'T LIE / RCA
2.BEN LEVIN / TAKE YOUR TIME / VIZZTONE
3.DAVE KEYES / RHYTHM BLUES & BOOGIE / BLUE HEART
4.THORBJORN RISAGER & BLACK TORNADO/NAVIGATION BLUES/PROVOGUE
5.CRYSTAL SHAWANDA / MIDNIGHT BLUES / TRUE NORTH
6.B.CHRISTOPHER BAND/SNAPSHOTS FROM THE SECOND FLOOR/GUITAR ONE
7.JEREMIAH JOHNSON / Hi-FI DRIVE BY / RUF RECORDS
8.CATFISH KEITH / STILL I LONG TO ROAM / FISH TAIL
9.SHAWN PITTMAN / HARD ROAD / SELF-RELEASE
10.THE LUCKY LOSERS / STANDIN' PAT / VIZZTONE
11.LAURA TATE / SMOKEY TANGO / BLUE HEART
12.MALAYA BLUE / BLUE CREDENTIALS / BLUE HEART
13.ROBERT HILL & JOANNE LEDIGER / REVELATION / SELF-RELEASE
14.RORY BLOCK / AIN'T NOBODY WORRIED / STONY PLAIN
15.BLUE MOON MARQUEE / SCREAM,HOLLER & HOWL / SELF-RELEASE
16.JOHN PRIMER / HARD TIMES / BLUES HOUSE
17.JOHN NEMETH / MAY BE THE LAST TIME / NOLA BLUES
18.DEMETRIA TAYLOR / DOIN' WHAT I'M SUPPOSED TO DO / DELMARK
19.THE DIG 3 / SELF-RELEASE
20.MICHELLE D'AMOUR & THE LOVE DEALERS / HOT MESS / BLUES KITTY
21.RON KRAEMER TRIO with THE NASHVILLE CATS/SARASOTA SWING/SELF
22.YATES MCKENDREE / BUCHANAN LANE / QUALIFIED
23.DOUG MACLEOD / A SOUL TO CLAIM / REFERENCE
24.GA-20 / CRACKDOWN / KARMA CHIEF
25.THE HUNGRY WILLIAMS / LET'S GO / ROCHELLE
26.ANNIKA CHAMBERS & PAUL DELAURIERS / GOOD TROUBLE / VIZZTONE
27.GRANT DERMODY / BEHIND THE SUN / SELF-RELEASE
28.JIMMY CARPENTER / THE LOUISIANA RECORD / GULF COAST BLUES
29.THE MIGHTY SOUL DRIVERS / I'LL CARRY YOU HOME / HOG HEAVEN
30.DURHAM COUNTY POETS / OUT OF THE WOODS / SELF-RELEASE
31.MIKE MORGAN & THE CRAWL / THE LIGHTS WENT OUT IN DALLAS / M.C.
32.ANDRE BISSON / THE BALLAD OF LUCY STONE / SELF-RELEASE
33.LIL'RED & THE ROOSTER / KEEP ON! / BLUE HEART
34.SILENT PARTNERS / CHANGING TIMES / LITTLE VILLAGE
35.BREEZY RODIO / UNDERGROUND BLUES / WIND CHILL
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR NOVEMBER 1, 2022
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM