© 2023 91.5 KIOS-FM

531-299-0299 or 877-915-KIOS (877-915-5467)
3230 Burt St, Omaha, NE 68131
KIOSBlue 2880x210.png
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
Other Content
Blues Chart

KIOS 91.5 FM BLUES CHART OCTOBER 2022

KIOS | By Mike Jacobs
Published November 2, 2022 at 10:05 AM CDT
bguy3.jpg

1.BUDDY GUY / THE BLUES DON'T LIE / RCA

2.BEN LEVIN / TAKE YOUR TIME / VIZZTONE

3.DAVE KEYES / RHYTHM BLUES & BOOGIE / BLUE HEART

4.THORBJORN RISAGER & BLACK TORNADO/NAVIGATION BLUES/PROVOGUE

5.CRYSTAL SHAWANDA / MIDNIGHT BLUES / TRUE NORTH

6.B.CHRISTOPHER BAND/SNAPSHOTS FROM THE SECOND FLOOR/GUITAR ONE

7.JEREMIAH JOHNSON / Hi-FI DRIVE BY / RUF RECORDS

8.CATFISH KEITH / STILL I LONG TO ROAM / FISH TAIL

9.SHAWN PITTMAN / HARD ROAD / SELF-RELEASE

10.THE LUCKY LOSERS / STANDIN' PAT / VIZZTONE

11.LAURA TATE / SMOKEY TANGO / BLUE HEART

12.MALAYA BLUE / BLUE CREDENTIALS / BLUE HEART

13.ROBERT HILL & JOANNE LEDIGER / REVELATION / SELF-RELEASE

14.RORY BLOCK / AIN'T NOBODY WORRIED / STONY PLAIN

15.BLUE MOON MARQUEE / SCREAM,HOLLER & HOWL / SELF-RELEASE

16.JOHN PRIMER / HARD TIMES / BLUES HOUSE

17.JOHN NEMETH / MAY BE THE LAST TIME / NOLA BLUES

18.DEMETRIA TAYLOR / DOIN' WHAT I'M SUPPOSED TO DO / DELMARK

19.THE DIG 3 / SELF-RELEASE

20.MICHELLE D'AMOUR & THE LOVE DEALERS / HOT MESS / BLUES KITTY

21.RON KRAEMER TRIO with THE NASHVILLE CATS/SARASOTA SWING/SELF

22.YATES MCKENDREE / BUCHANAN LANE / QUALIFIED

23.DOUG MACLEOD / A SOUL TO CLAIM / REFERENCE

24.GA-20 / CRACKDOWN / KARMA CHIEF

25.THE HUNGRY WILLIAMS / LET'S GO / ROCHELLE

26.ANNIKA CHAMBERS & PAUL DELAURIERS / GOOD TROUBLE / VIZZTONE

27.GRANT DERMODY / BEHIND THE SUN / SELF-RELEASE

28.JIMMY CARPENTER / THE LOUISIANA RECORD / GULF COAST BLUES

29.THE MIGHTY SOUL DRIVERS / I'LL CARRY YOU HOME / HOG HEAVEN

30.DURHAM COUNTY POETS / OUT OF THE WOODS / SELF-RELEASE

31.MIKE MORGAN & THE CRAWL / THE LIGHTS WENT OUT IN DALLAS / M.C.

32.ANDRE BISSON / THE BALLAD OF LUCY STONE / SELF-RELEASE

33.LIL'RED & THE ROOSTER / KEEP ON! / BLUE HEART

34.SILENT PARTNERS / CHANGING TIMES / LITTLE VILLAGE

35.BREEZY RODIO / UNDERGROUND BLUES / WIND CHILL

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR NOVEMBER 1, 2022

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

Tags
Other Content OtherMusic
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
See stories by Mike Jacobs