KIOS 91.5 FM BLUES CHART DECEMBER 2022

1.THE LUCKY LOSERS / STANDIN' PAT / VIZZTONE

2.RON KRAEMER TRIO with THE NASHVILLE CATS / SARASOTA SWING / SELF

3.ANGELA STREHLI / ACE OF BLUES / ANTONE'S

4.BUDDY GUY / THE BLUES DON'T LIE / RCA

5.WILL JACOBS / GOLDFISH BLUES / RUF RECORDS

6.HENRI HERBERT / BOOGIE TILL I DIE / HH

7.MUD MORGANFIELD / PORTRAIT / DELMARK

8.YATES McKENDREE / BUCHANAN LANE / QUALIFIED

9.RUTHIE FOSTER / HEALING TIME / BLUE CORN

10.TOMISLAV GOLUBAN / 20 YEARS ON THE ROAD / BLUE HEART

11.VANESSA COLLIER / LIVE AT THE POWER STATION / PHENIX FIRE

12.LIL' RED & THE ROOSTER / KEEP ON! / BLUE HEART

13.MICK KOLASSA / FOR THE FERAL HEART / ENDLESS BLUES

14.DOUGLAS AVERY / TAKE MY RIDER / GREEN WAVE

15.BRIDGET KELLY BAND / WINTER'S COMING / ALPHA SUN

16.CRYSTAL SHAWANDA / MIDNIGHT BLUES / TRUE NORTH

17.JEREMIAH JOHNSON / HI-FI DRIVE BY / RUF RECORDS

18.BEN LEVIN / TAKE YOUR TIME / VIZZTONE

19.DAVE KEYS / RHYTHM BLUES & BOOGIE / BLUE HEART

20.RORY BLOCK / AIN'T NOBODY WORRIED / STONY PLAIN

21.CATFISH KEITH / STILL I LONG TO ROAM / FISH TAIL

22. LAURA TATE / SMOKEY TANGO / BLUE HEART

23.THORBJORN RISAGER & THE BLACK TORNADO/NAVIGATION BLUES/PROVOGUE

24.ANNIKA CHAMBERS & PAUL DeLAURIER / GOOD TROUBLE / VIZZTONE

25.DURHAM COUNTY POETS / OUT OF THE WOODS / SELF-RELEASE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JANUARY 1, 2023

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM