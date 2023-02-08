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Blues Chart

KIOS 91.5 FM BLUES CHART DECEMBER 2022

KIOS | By Mike Jacobs
Published December 28, 2022 at 11:16 AM CST
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1.THE LUCKY LOSERS / STANDIN' PAT / VIZZTONE

2.RON KRAEMER TRIO with THE NASHVILLE CATS / SARASOTA SWING / SELF

3.ANGELA STREHLI / ACE OF BLUES / ANTONE'S

4.BUDDY GUY / THE BLUES DON'T LIE / RCA

5.WILL JACOBS / GOLDFISH BLUES / RUF RECORDS

6.HENRI HERBERT / BOOGIE TILL I DIE / HH

7.MUD MORGANFIELD / PORTRAIT / DELMARK

8.YATES McKENDREE / BUCHANAN LANE / QUALIFIED

9.RUTHIE FOSTER / HEALING TIME / BLUE CORN

10.TOMISLAV GOLUBAN / 20 YEARS ON THE ROAD / BLUE HEART

11.VANESSA COLLIER / LIVE AT THE POWER STATION / PHENIX FIRE

12.LIL' RED & THE ROOSTER / KEEP ON! / BLUE HEART

13.MICK KOLASSA / FOR THE FERAL HEART / ENDLESS BLUES

14.DOUGLAS AVERY / TAKE MY RIDER / GREEN WAVE

15.BRIDGET KELLY BAND / WINTER'S COMING / ALPHA SUN

16.CRYSTAL SHAWANDA / MIDNIGHT BLUES / TRUE NORTH

17.JEREMIAH JOHNSON / HI-FI DRIVE BY / RUF RECORDS

18.BEN LEVIN / TAKE YOUR TIME / VIZZTONE

19.DAVE KEYS / RHYTHM BLUES & BOOGIE / BLUE HEART

20.RORY BLOCK / AIN'T NOBODY WORRIED / STONY PLAIN

21.CATFISH KEITH / STILL I LONG TO ROAM / FISH TAIL

22. LAURA TATE / SMOKEY TANGO / BLUE HEART

23.THORBJORN RISAGER & THE BLACK TORNADO/NAVIGATION BLUES/PROVOGUE

24.ANNIKA CHAMBERS & PAUL DeLAURIER / GOOD TROUBLE / VIZZTONE

25.DURHAM COUNTY POETS / OUT OF THE WOODS / SELF-RELEASE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JANUARY 1, 2023

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

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Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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