KIOS 91.5 FM BLUES CHART JUNE 2022

1.CHARLIE MUSSELWHITE / MISSISSIPPI SON / ALLIGATOR

2.KENNY NEAL / STRAIGHT FROM THE HEART / RUF

3.BOB MARGOLIN & BOB CORRITORE / SO FAR / VIZZTONE

​4.JANIVA MAGNESS / HARD TO KILL / LABEL LOGIC

5.​THE PHANTOM BLUES BAND / BLUES FOR BREAKFAST / LITTLE VILLAGE

6.​VANEESE THOMAS / FIGHT THE GOOD FIGHT / BLUE HEART

7.ANTHONY GERACI / BLUES CALLED MY NAME / BLUE HEART

8.DIUNNA GREENLEAF / I AIN'T PLAYIN' / LITTLE VILLAGE

​​​​​​9.​JOHNNY SANSONE / INTO YOUR BLUES / SHORTSTACK​​

10.DAVE WELD & THE IMPERIAL FLAMES / NIGHTWALK / DELMARK

11.DELBERT McCLINTON / OUTDATED EMOTION / HOT SHOT

12.​KILBORN ALLEY BLUES BAND / TAKIN' TIME / RUN IT BACK

13.​HARRISON KENNEDY / THANKS FOR TOMORROW / ELECTRO-FI​​​

14.​STEVE HOWELL & THE MIGHTY MEN/BEEN HERE AND GONE/OUT OF THE PAST

15.​KAT RIGGINS / PROGENY / GULF COAST​

16.GINA SICILIA / UNCHANGE / VIZZTONE

17.TRUDY LYNN / GOLDEN GIRL / NOLA BLUE

18.​THE GROOVE KREWE / RUN TO DAYLIGHT / SELF RELEASE​

19.​MARKEY BLUE RIC LATINA PROJECT / JUMPIN' THE BROOM / SOULOSOUND​​​​​

​20.​EDGAR WINTER / BROTHER JOHNNY / QUARTO VALLEY​​​​​

21.​RONNIE EARL & THE BROADCASTERS / MERCY ME / STONY PLAIN​​​​​​​​​​​

22.​JIM DAN DEE / REAL BLUES / SELF-RELEASE​

23.​HOWELLDEVINE / STRANGE TIME BLUES / DYNAPHONIC

24.​JACK'S WATERFALL / AMERICAN ROOTS PROJRECT / SOUTH BAY​​​​​

25.​CLAY MELTON / BACK TO BLUE / WATCHTOWER

26.MIGHTY MIKE SCHERMER / JUST GETTIN' GOOD / LITTLE VILLAGE

27.THE WILDROOTS / WILDROOTS SESSIONS VOl. 2 / SELF-RELEASE

28.SASS JORDAN / BITCHES BLUES / STONY PLAIN

29.THE STRONGMAN BLUES REMEDY / VOLUME 1 / STONY PLAIN

30.MIKEY JUNIOR / MIKEY JUNIOR'S SOUTH PHILLY BLUES PARTY/ 8TH TRAIN

31.MISS BIX / BRING IT / BLUE HEART

32.DAVE THOMAS / ROAD TO THE BLUES / BLONDE ON BLONDE

33.THE McNAMAAR PROJECT / RUN WITH ME / MGM SYDNEY AUSTRALIA

34.LEVEETOWN / TRYING TO KEEP MY HEAD ABOVE WATER / HUDTONE

35.THE NIGHTHAWKS / ESTABLISHED 1972 / VIZZTONE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JULY 1, 2022

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

OMAHA, NEBRASKA