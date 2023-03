KIOS 91.5 FM BLUES CHART JULY 2022

1.JANIVA MAGNESS / HARD TO KILL / LABEL LOGIC

2.TAJ MAHAL & RY COODER / GET ON BOARD / PERRO VERDE

3.ERIC CLAPTON / NOTHING BUT THE BLUES / REPRISE

4.DENNIS JOHNSON / REVELATION / BOODA LEE

5.CHARLIE MUSSELWHITE / MISSISSIPPI SON / ALLIGATOR

6.JOHNNY SANSONE / INTO YOUR BLUES / SHORTSTACK

7.THE SILENT PARTNERS / CHANGING TIMES / LITTLE VILLAGE

8.DIUNNA GREENLEAF / I AIN'T PLAYIN' / LITTLE VILLAGE

9.KENNY NEAL / STRAIGHT FROM THE HEART / RUF

10.HARRISON KENNEDY / THANKS FOR TOMORROW / ELECTRO FI

11.STEVE HOWELL & THE MIGHTY MEN / BEEN HERE & GONE / OUT OF THE PAST

12.THE PHANTOM BLUES BAND / BLUES FOR BREAKFAST / LITTLE VILLAGE

13.ANTHONY GERACI / BLUES CALLED MY NAME / BLUE HEART

14.VANEESE THOMAS / FIGHT THE GOOD FIGHT / BLUE HEART

15.BRAD ABSHER / TULSA TEA / HORTON

16.DAVE THOMAS / ROAD TO THE BLUES / BLONDE ON BLONDE

17.BOB MARGOLIN & BOB CORRITORE / SO FAR / VIZZTONE

18.KILBORN ALLEY BLUES BAND / TAKIN' TIME / RUN IT BACK

19.KAT RIGGINS / PROGENY / GULF COAST

20.DAVE WELD & THE IMPERIAL FLAMES / NIGHTWALK / DELMARK

21.DELBERT MCCLINTON / OUTDATED EMOTION / HOT SHOT

22.TRUDY LYNN / GOLDEN GIRL / NOLA BLUE

23.THE GROOVE KREWE / RUN TO DAYLIGHT / SELF RELEASE

24.TIM GARTLAND / TRUTH / SELF RELEASE

25.MICK KOLASSA / I'M JUST GETTING STARTED / ENDLESS BLUES

26.EDGAR WINTER / BROTHER JOHNNY / QUARTO VALLEY

27.SASS JORDAN / BITCHES BLUES / STONY PLAIN

28.MATTY T WALL / LIVE DOWN UNDERGROUND / HIPSTER DUMPSTER

29.MIKE GULDIN / TUMBLIN' / BLUE HEART

30.DAVID LUMSDEN / ROOTED IN THE BLUES / SELF RELEASE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR AUGUST 1, 2022

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM