© 2023 91.5 KIOS-FM

531-299-0299 or 877-915-KIOS (877-915-5467)
3230 Burt St, Omaha, NE 68131
KIOSBlue 2880x210.png
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
Other Content
Blues Chart

KIOS 91.5 FM BLUES CHART JULY 2022

KIOS | By Mike Jacobs
Published July 29, 2022 at 9:30 AM CDT
JANIVA MAGNESS 2022

1.JANIVA MAGNESS / HARD TO KILL / LABEL LOGIC

2.TAJ MAHAL & RY COODER / GET ON BOARD / PERRO VERDE

3.ERIC CLAPTON / NOTHING BUT THE BLUES / REPRISE

4.DENNIS JOHNSON / REVELATION / BOODA LEE

5.CHARLIE MUSSELWHITE / MISSISSIPPI SON / ALLIGATOR

6.JOHNNY SANSONE / INTO YOUR BLUES / SHORTSTACK

7.THE SILENT PARTNERS / CHANGING TIMES / LITTLE VILLAGE

8.DIUNNA GREENLEAF / I AIN'T PLAYIN' / LITTLE VILLAGE

9.KENNY NEAL / STRAIGHT FROM THE HEART / RUF

10.HARRISON KENNEDY / THANKS FOR TOMORROW / ELECTRO FI

11.STEVE HOWELL & THE MIGHTY MEN / BEEN HERE & GONE / OUT OF THE PAST

12.THE PHANTOM BLUES BAND / BLUES FOR BREAKFAST / LITTLE VILLAGE

13.ANTHONY GERACI / BLUES CALLED MY NAME / BLUE HEART

14.VANEESE THOMAS / FIGHT THE GOOD FIGHT / BLUE HEART

15.BRAD ABSHER / TULSA TEA / HORTON

16.DAVE THOMAS / ROAD TO THE BLUES / BLONDE ON BLONDE

17.BOB MARGOLIN & BOB CORRITORE / SO FAR / VIZZTONE

18.KILBORN ALLEY BLUES BAND / TAKIN' TIME / RUN IT BACK

19.KAT RIGGINS / PROGENY / GULF COAST

20.DAVE WELD & THE IMPERIAL FLAMES / NIGHTWALK / DELMARK

21.DELBERT MCCLINTON / OUTDATED EMOTION / HOT SHOT

22.TRUDY LYNN / GOLDEN GIRL / NOLA BLUE

23.THE GROOVE KREWE / RUN TO DAYLIGHT / SELF RELEASE

24.TIM GARTLAND / TRUTH / SELF RELEASE

25.MICK KOLASSA / I'M JUST GETTING STARTED / ENDLESS BLUES

26.EDGAR WINTER / BROTHER JOHNNY / QUARTO VALLEY

27.SASS JORDAN / BITCHES BLUES / STONY PLAIN

28.MATTY T WALL / LIVE DOWN UNDERGROUND / HIPSTER DUMPSTER

29.MIKE GULDIN / TUMBLIN' / BLUE HEART

30.DAVID LUMSDEN / ROOTED IN THE BLUES / SELF RELEASE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR AUGUST 1, 2022

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

Tags
Other Content OtherMusic
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
See stories by Mike Jacobs