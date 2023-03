KIOS 91.5 FM BLUES CHART FEBRUARY 2023

1.JOE LOUIS WALKER / WEIGHT OF THE WORLD / FORTY BELOW

2.EDDIE 9V / CAPRICORN / RUF RECORDS

3.SMITH & CORRITORE / THE WORLD IN A JUG / VIZZTONE

4.MISSISSIPPI MACDONALD/HEAVY STATE LOVING BLUES/ANOTHER PLANET

5.TAS CRU / RIFFIN' THE BLUE / SUBCAT

6.DYER DAVIS / DOG BITES BACK / WILDROOTS

7.LEX GREY & THE URBAN PIONEERS / HOW MANY ROADS? / SELF-RELEASE

8.STAN MOSLEY / NO SOUL, NO BLUES / DIALTONE

9.DELTA WIRES / IF SOMEBODY TOLD ME / SELF-RELEASE

10.TERESA JAMES / WITH A LITTLE HELP FROM HER FRIENDS / BLUE HEART

11.DIANE BLUE ALL-STAR BAND/LIVE AT THE FALLOUT SHELTER/REGINA ROYALE

12.PAUL FILIPOWICZ / PIER 43 / BIG JAKE

13.THE MAPLE BLUES BAND / LET'S GO / CORDOVA BAY

14.DOUGLAS AVERY / TAKE MY RIDER / GREENWAVE

15.DAMON FOWLER / LIVE AT THE PALLADIUM / LANDSLIDE

16.MARTIN LANG & RUSTY ZINN/MR. BLUES MR. BLUES / RANDOM CHANCE

17.SCOTT ELLISON / ZERO-2-SIXTY / LIBERATION HALL

18.WALK THAT WALK / BIG WORLD OF TROUBLE / SELF-RELEASE

19.JEFF PITCHELL / PLAYIN' WITH MY FRIENDS / DEGUELLO

20.THE GAYLE HARROD BAND / TEMPTATION / NIGHTINGAYLE

21.DANNY LISTON / EVERYBODY / BLUE HOUSE

22.BARBARA BLUE / FROM THE SHOALS / BIG BLUE

23.STEVE HILL / DEAR ILLUSION / NO LABEL RECORDS

24.JEWEL BROWN/THANKS FOR THE GOOD OLE' MUSIC AND MEMORIES/NIC ALLEN MUSIC FEDERATION

25.WEEZIL MALONE BAND / DESERT DRIVE-IN / LARRY J FITZGERALD

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR MARCH 1, 2023

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM