KIOS 91.5 FM BLUES CHART MAY 2023

1.BRUCE KATZ BAND / CONNECTIONS / DANCING ROOSTER

2.TAJ MAHAL / SAVOY / STONY PLAIN

3.JENNIFER LYN & THE GROOVE REVIVAL / GYPSY SOUL / J&R COLLECTIVE

4.BOO BOO DAVIS / BOO BOO BOOGALOO / BLUE LOTUS

5.MISTY BLUES / OUTSIDE THE LINES / GUITAR ONE

6.LIL' JIMMY REED / BACK TO BATON ROUGE / NOLA BLUE

7.DEB CALLAHAN / BACKBONE / BLUE PEARL

8.BIG HARP GEORGE / CUT MY SPIRIT LOOSE / BLUES MOUNTAIN

9.TONY HOLIDAY / MOTEL MISSISSIPPI / FORTY BELOW

10.ANA POPOVIC / POWER / ARTIST XCLUSIVE

11.JOE KROWN / TRIBUTE / SLEDGEHAMMER

12.LADY J HUSTON / GROOVE ME BABY / EARWIG MUSIC / UNISUN PROD.

13.BIG SHOES / FRESH TRACKS / QUALIFIED

14.BRAD "GUITAR" WILSON / LOVERS BEFORE SUNRISE / CALI BEE

15.ALLY VENABLE BAND / REAL GONE / RUF RECORDS

16.ERIC BIBB / RIDIN' / STONY PLAIN

17.JW-JONES / EVERYTHING NOW / SOLID BLUES

18.MIKE ZITO & ALBERT CASTIGLIA / BLOOD BROTHERS / GULF COAST

19.THE CASH BOX KINGS / OSCAR'S MOTEL / ALLIGATOR

20.BOB CORRITORE & FRIENDS / HIGH RISE BLUES / VIZZTONE

21.NICK SCHNEBELEN BAND / WHAT KEY IS TROUBLE IN? / VIZZTONE

22.LADY ADRENA / RECIPE FOR THE BLUES / SWEET SUCCESS

23.JOHNNY KING & FRIENDS / CALL IT CONFUSION / SOL ISLAND

24.SAVOY BROWN / BLUES ALL AROUND / QUARTO VALLEY

25.CHRIS DUARTE / AIN'T GIVING UP / MASCOT

26.PAT McDOUGALL / IN THE KEY OF SORRY / MOUSETRAP

27.MATT ANDERSEN/ THE BIG BOTTLE OF JOY / SONIC

28.THE MAPLE BLUES BAND / LET'S GO / CORDOVA BAY

29.RHYTHM KREWE / UNFINISHED BUSINESS / RHOMBUS

30.TAS CRU / RIFFIN' THE BLUE / SUBCAT

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JUNE 1, 2023

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM