KIOS 91.5 FM BLUES CHART JANUARY 2024

1.CHRIS O'LEARY / THE HARD LINE / ALLIGATOR

2.KEVIN BURT/ THANK YOU BROTHER BILL / GULF COAST

3.BOB CORRITORE & FRIENDS/ PHOENIX BLUES RUMBLE/VIZZTONE

4.DANIELLE NICOLE / THE LOVE YOU BLEED / FORTY BELOW

5.ARTHUR ADAMS/ KICK UP SOME DUST / CLEOPATRTA

6.11 GUYS QUARTET / 11 X 11 / VIZZTONE

7.ROBERT FINLEY / BLACK BAYOU / EASY EYE SOUND

8.THE DIG 3 / DAMN THE RENT / SELF-RELEASE

9.PATTI PARKS / COME SING WITH ME / VIZZTONE

10.SUE FOLEY / LIVE IN AUSTIN VOL 1 / GUITAR WOMAN

11.KENNY WAYNE SHEPHERD BAND/DIRT ON MY DIAMONDS VOL 1/MASCOT

12.THE HITMAN BLUES BAND /HEY,CAN YOU GUYS PLAY../NERUS

13.MARCEL SMITH / FROM MY SOUL / LITTLE VILLAGE

14.ALBERT CUMMINGS / STRONG / IVY MUSIC CO.

15.FOGHAT / SONIC MOJO / SELF-RELEASE

16.PETER VETESKA & BLUES TRAIN / FULL TILT / BLUE HEART

17.EMMA WILSON / MEMPHIS CALLING / SELF-RELEASE

18.CHRISTONE " KINGFISH" INGRAM / LIVE IN LONDON / ALLIGATOR

19.MIKE ZITO & ALBERT CASTIGILA / BLOOD BROTHERS: LIVE IN CANADA / GULF COAST

20.BOB MARGOLIN / THANKS / VIZZTONE

21.MATHIAS LATTIN / UP NEXT / VIZZTONE

22.CEDAR COUNTY COBRAS / HOMESICK BLUES / SELF-RELEASE

23.BROTHERS BROWN / NOWHERE LEFT TO GO / WOODLAND AVENUE

24.LONE STAR MOJO / A SHOT OF THE BLUES / SELF-RELEASE

25.GHALIA VOLT / SHOUT SISTER SHOUT / RUF RECORDS

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR FEBRUARY 1, 2024

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM