KIOS 91.5 FM BLUES CHART SEPTEMBER 2024

1.SHEMEKIA COPELAND / BLAME IT ON EVE / ALLIGATOR

2.JONTAVIOUS WILLIS / WEST GEORGIA BLUES / STROLLING BONES

3.DUKE ROBILLARD / ROLL WITH ME / STONY PLAIN

4.VANEESE THOMAS / STORIES IN BLUE / OVERTON

6.COLIN JAMES / CHASING THE SUN / STONY PLAIN

7.GUY DAVIS / THE LEGEND OF SUGARBELLY / M.C. RECORDS

8.SONNY GULLAGE / GO BE FREE / BLIND PIG

9.BRUCE KATZ BAND / BACK IN BOSTON LIVE / DANCING ROOSTER

10.MITCH WOODS / HAPPY HOUR / MOMOJO RECORDS

11.THE TAS CRU BAND / LIVE / SUBCAT

12.MISTY BLUES / I'M TOO OLD FOR GAMES / GUITAR ONE

13.ROCKIN' DOPSIE & THE ZYDECO TRAVELLERS / MORE FUN WITH.../ ATO

14.CHRIS DANIELS & THE KINGS/40: BLUES WITH HORNS VOL 2/MOON VOYAGE

15.JUBU SMITH / JUBU / LITTLE VILLAGE

16.CHRIS CAIN / GOOD INTENTIONS GONE BAD / ALLIGATOR

17.ZAC HARMON / FLOREADA'S BOY / CATFOOD

18.CHICAGO BLUES LIFTERS / BLUES SCOUTS / BIG EYE

19.KELLY'S LOT / THE BLUES REMIND ME / PK ENTERTAINMENT

20.MEMPHIS ROYAL BROTHERS / ROYAL RECORDS

21.JD SIMO & LUTHER DICKINSON / DO THE RUMP! / FORTY BELOW

22.JOHNNY RAY JONES / MYSIC CHIEFS / MOONDOGG

23.EDEN BRENT / GETAWAY BLUES / YELLOW DOG

24.CHRISTOPHER WYZE & THE TELLERS / STUCK IN THE MUD / BIG RADIO

25.DOUG DUFFEY AND BADD / AIN'T GOING BACK / FORT SUMNER

26.CURTIS SALGADO / FINE BY ME / LITTLE VILLAGE

27.STEFAN HILLESHEIM BAND / LIVE AT ROSA'S LOUNGE / STELLA BLUE

28.MARK HUMMEL / TRUE BELIEVER / ROCKINITIS

29.DAVID GOGO / YEAH! / CORDOVA BAY

30.THE FABULOUS THUNDERBIRDS / STRUCK DOWN / STONY PLAIN

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR OCTOBER 1, 2024

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/ KIOS-FM