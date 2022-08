KIOS 91.5 FM BLUES CHART AUGUST 2022

1.BREEZY RODIO / UNDERGROUND BLUES / WIND CHILL

2.SHEMEKIA COPELAND / DONE COME TOO FAR / ALLIGATOR

3.THE TEXAS HORNS / EVERYBODY LET'S ROLL / BLUE HEART

4.DERRICK PROCELL / HELLO MOJO! / CATFOOD

5.BOB CORRITORE & FRIENDS / YOU SHOCKED ME / VIZZTONE

6.PATTY TUITE / HARD CASE OF THE BLUES / THREAD CITY PROD.

7.SILENT PARTNERS / CHANGING TIMES / LITTLE VILLAGE

8.ERIC CLAPTON / NOTHING BUT THE BLUES / REPRISE

9.DEMETRIA TAYLOR / DOIN' WHAT I'M SUPPOSED TO DO / DELMARK

10.JANIVA MAGNESS / HARD TO KILL / LABEL LOGIC

11.WALTER TROUT / RIDE / PROVOGUE

12.DOUG MACLEOD / A SOUL TO CLAIM / REFERENCE

13.HARRISON KENNEDY / THANKS FOR TOMORROW / ELECTRO-FI

14.EMANUEL CASABLANCA / BLOOD ON MY HANDS / KINGS COUNTY BLUES

15.JOHNNY SANSONE / INTO YOUR BLUES / SHORTSTACK

16.DENNIS JOHNSON / REVELATION / BOODA LEE

17.CHARLIE MUSSELWHITE / MISSISSIPPI SON / ALLIGATOR

18.DIUNNA GREENLEAF / I AIN'T PLAYIN' / LITTLE VILLAGE

19.KENNY NEAL / STRAIGHT FROM THE HEART / RUF

20.STEVE HOWELL & THE MIGHTY MEN/BEEN HERE AND GONE/OUT OF THE PAST

21.PHANTOM BLUES BAND / BLUES FOR BREAKFAST / LITTLE VILLAGE

22.ANTHONY GERACI / BLUES CALLED MY NAME / BLUE HEART

23.BOB MARGOLIN & BOB CORRITORE / SO FAR / VIZZTONE

24.AL BASILE / THROUGH WITH COOL / SWEETSPOT

25.MICK KOLASSA / THEY CALL ME UNCLE MICK! / ENDLESS BLUES

26.MICK KOLASSA / I'M JUST GETTING STARTED / ENDLESS BLUES

27.KILBORN ALLEY BLUES BAND / TAKIN' TIME / RUN IT BACK

28.ORPHAN JON & THE ABANDONED / OVER THE PAIN / VINTAGE LANELL

29.MATT LOMEO / WHEN YOU CALL / SELF-RELEASE

30.ALEX LOPEZ / NASTY CRIME / MAREMIL

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR SEPTEMBER 1, 2022

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM