KIOS 91.5 FM BLUES CHART AUGUST 2022
1.BREEZY RODIO / UNDERGROUND BLUES / WIND CHILL
2.SHEMEKIA COPELAND / DONE COME TOO FAR / ALLIGATOR
3.THE TEXAS HORNS / EVERYBODY LET'S ROLL / BLUE HEART
4.DERRICK PROCELL / HELLO MOJO! / CATFOOD
5.BOB CORRITORE & FRIENDS / YOU SHOCKED ME / VIZZTONE
6.PATTY TUITE / HARD CASE OF THE BLUES / THREAD CITY PROD.
7.SILENT PARTNERS / CHANGING TIMES / LITTLE VILLAGE
8.ERIC CLAPTON / NOTHING BUT THE BLUES / REPRISE
9.DEMETRIA TAYLOR / DOIN' WHAT I'M SUPPOSED TO DO / DELMARK
10.JANIVA MAGNESS / HARD TO KILL / LABEL LOGIC
11.WALTER TROUT / RIDE / PROVOGUE
12.DOUG MACLEOD / A SOUL TO CLAIM / REFERENCE
13.HARRISON KENNEDY / THANKS FOR TOMORROW / ELECTRO-FI
14.EMANUEL CASABLANCA / BLOOD ON MY HANDS / KINGS COUNTY BLUES
15.JOHNNY SANSONE / INTO YOUR BLUES / SHORTSTACK
16.DENNIS JOHNSON / REVELATION / BOODA LEE
17.CHARLIE MUSSELWHITE / MISSISSIPPI SON / ALLIGATOR
18.DIUNNA GREENLEAF / I AIN'T PLAYIN' / LITTLE VILLAGE
19.KENNY NEAL / STRAIGHT FROM THE HEART / RUF
20.STEVE HOWELL & THE MIGHTY MEN/BEEN HERE AND GONE/OUT OF THE PAST
21.PHANTOM BLUES BAND / BLUES FOR BREAKFAST / LITTLE VILLAGE
22.ANTHONY GERACI / BLUES CALLED MY NAME / BLUE HEART
23.BOB MARGOLIN & BOB CORRITORE / SO FAR / VIZZTONE
24.AL BASILE / THROUGH WITH COOL / SWEETSPOT
25.MICK KOLASSA / THEY CALL ME UNCLE MICK! / ENDLESS BLUES
26.MICK KOLASSA / I'M JUST GETTING STARTED / ENDLESS BLUES
27.KILBORN ALLEY BLUES BAND / TAKIN' TIME / RUN IT BACK
28.ORPHAN JON & THE ABANDONED / OVER THE PAIN / VINTAGE LANELL
29.MATT LOMEO / WHEN YOU CALL / SELF-RELEASE
30.ALEX LOPEZ / NASTY CRIME / MAREMIL
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR SEPTEMBER 1, 2022
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM