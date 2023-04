KIOS 91.5 FM BLUES CHART APRIL 2023

1.MISTY BLUES / OUTSIDE THE LINES / GUITAR ONE

2.DEB CALLAHAN / BACKBONE / BLUE PEARL

3.BIG HARP GEORGE / CUT MY SPIRIT LOOSE / BLUES MOUNTAIN

4.MIKEY JUNIOR / BLUES IN THE BARN VOl. 1 / 8-TH TRAIN

5.JOE KROWN / TRIBUTE / SLEDGEHAMMER

6.ERIC BIBB / RIDIN' / STONY PLAIN RECORDS

7.SKYLAR ROGERS / AMONG THE INSANITY / BLUE HEART

8.ALLY VENABLE BAND / REAL GONE / RUF RECORDS

9.THE CASH BOX KINGS / OSCAR'S MOTEL / ALLIGATOR

10.MIKE ZITO & ALBERT CASTIGLIA / BLOOD BROTHERS / GULF COAST

11.NICK SCHNEBELEN BAND / WHAT KEY IS TROUBLE IN? / VIZZTONE

12.TONY HOLIDAY / MOTEL MISSISSIPPI / FORTY BELOW

13.CHRIS DUARTE / AIN'T GIVING UP / MASCOT

14.SAVOY BROWN / BLUES ALL AROUND / QUARTO VALLEY

15.THE MAPLE BLUES BAND / LET'S GO / CORDOVA BAY

16.TAJ MAHAL / SAVOY / STONY PLAIN

17.BRUCE KATZ BAND / CONNECTIONS / DANCING ROOSTER

18.SISTER LUCILLE / TELL THE WORLD / BLUE HEART

19.JOE LOUIS WALKER / WEIGHT OF THE WORLD / FORTY BELOW

20.THE GAYLE HARROD BAND / TEMPTATION / NIGHTINGAYLE

21.ALABAMA MIKE / STUFF I'VE BEEN THROUGH / LITTLE VILLAGE

22.BOO BOO BOOGALOO / BOO BOO BOOGALOO / BLUE LOTUS

23.JENNIFER LYN & THE GROOVE REVIVAL / GYPSY SOUL / J&R RECORDS

24.DEUCE 'N A QUARTER / KEEP ON MOVING ON / 225 ENTERTAINMENT

25.DANNY LISTON / EVERYBODY / BLUE HOUSE

26.TERESA JAMES / WITH A LITTLE HELP FROM HER FRIENDS / BLUE HEART

27.JEFF PITCHELL / PLAYIN' WITH MY FRIENDS / DEGUELLO

28.GA-20 / LIVE IN LOVELAND / KARMA CHIEF

29.STAN MOSLEY / NO SOUL, NO BLUES / DIALTONE

30.DAMON FOWLER / LIVE AT THE PALLADIUM / LANDSLIDE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR MAY 1, 2023

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM