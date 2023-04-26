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Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART APRIL 2023

By Mike Jacobs
Published April 26, 2023 at 11:29 AM CDT
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1.MISTY BLUES / OUTSIDE THE LINES / GUITAR ONE

2.DEB CALLAHAN / BACKBONE / BLUE PEARL

3.BIG HARP GEORGE / CUT MY SPIRIT LOOSE / BLUES MOUNTAIN

4.MIKEY JUNIOR / BLUES IN THE BARN VOl. 1 / 8-TH TRAIN

5.JOE KROWN / TRIBUTE / SLEDGEHAMMER

6.ERIC BIBB / RIDIN' / STONY PLAIN RECORDS

7.SKYLAR ROGERS / AMONG THE INSANITY / BLUE HEART

8.ALLY VENABLE BAND / REAL GONE / RUF RECORDS

9.THE CASH BOX KINGS / OSCAR'S MOTEL / ALLIGATOR

10.MIKE ZITO & ALBERT CASTIGLIA / BLOOD BROTHERS / GULF COAST

11.NICK SCHNEBELEN BAND / WHAT KEY IS TROUBLE IN? / VIZZTONE

12.TONY HOLIDAY / MOTEL MISSISSIPPI / FORTY BELOW

13.CHRIS DUARTE / AIN'T GIVING UP / MASCOT

14.SAVOY BROWN / BLUES ALL AROUND / QUARTO VALLEY

15.THE MAPLE BLUES BAND / LET'S GO / CORDOVA BAY

16.TAJ MAHAL / SAVOY / STONY PLAIN

17.BRUCE KATZ BAND / CONNECTIONS / DANCING ROOSTER

18.SISTER LUCILLE / TELL THE WORLD / BLUE HEART

19.JOE LOUIS WALKER / WEIGHT OF THE WORLD / FORTY BELOW

20.THE GAYLE HARROD BAND / TEMPTATION / NIGHTINGAYLE

21.ALABAMA MIKE / STUFF I'VE BEEN THROUGH / LITTLE VILLAGE

22.BOO BOO BOOGALOO / BOO BOO BOOGALOO / BLUE LOTUS

23.JENNIFER LYN & THE GROOVE REVIVAL / GYPSY SOUL / J&R RECORDS

24.DEUCE 'N A QUARTER / KEEP ON MOVING ON / 225 ENTERTAINMENT

25.DANNY LISTON / EVERYBODY / BLUE HOUSE

26.TERESA JAMES / WITH A LITTLE HELP FROM HER FRIENDS / BLUE HEART

27.JEFF PITCHELL / PLAYIN' WITH MY FRIENDS / DEGUELLO

28.GA-20 / LIVE IN LOVELAND / KARMA CHIEF

29.STAN MOSLEY / NO SOUL, NO BLUES / DIALTONE

30.DAMON FOWLER / LIVE AT THE PALLADIUM / LANDSLIDE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR MAY 1, 2023

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

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Blues in the Afternoon with Mike Jacobs OtherMusic
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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