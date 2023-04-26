KIOS 91.5 FM BLUES CHART APRIL 2023
1.MISTY BLUES / OUTSIDE THE LINES / GUITAR ONE
2.DEB CALLAHAN / BACKBONE / BLUE PEARL
3.BIG HARP GEORGE / CUT MY SPIRIT LOOSE / BLUES MOUNTAIN
4.MIKEY JUNIOR / BLUES IN THE BARN VOl. 1 / 8-TH TRAIN
5.JOE KROWN / TRIBUTE / SLEDGEHAMMER
6.ERIC BIBB / RIDIN' / STONY PLAIN RECORDS
7.SKYLAR ROGERS / AMONG THE INSANITY / BLUE HEART
8.ALLY VENABLE BAND / REAL GONE / RUF RECORDS
9.THE CASH BOX KINGS / OSCAR'S MOTEL / ALLIGATOR
10.MIKE ZITO & ALBERT CASTIGLIA / BLOOD BROTHERS / GULF COAST
11.NICK SCHNEBELEN BAND / WHAT KEY IS TROUBLE IN? / VIZZTONE
12.TONY HOLIDAY / MOTEL MISSISSIPPI / FORTY BELOW
13.CHRIS DUARTE / AIN'T GIVING UP / MASCOT
14.SAVOY BROWN / BLUES ALL AROUND / QUARTO VALLEY
15.THE MAPLE BLUES BAND / LET'S GO / CORDOVA BAY
16.TAJ MAHAL / SAVOY / STONY PLAIN
17.BRUCE KATZ BAND / CONNECTIONS / DANCING ROOSTER
18.SISTER LUCILLE / TELL THE WORLD / BLUE HEART
19.JOE LOUIS WALKER / WEIGHT OF THE WORLD / FORTY BELOW
20.THE GAYLE HARROD BAND / TEMPTATION / NIGHTINGAYLE
21.ALABAMA MIKE / STUFF I'VE BEEN THROUGH / LITTLE VILLAGE
22.BOO BOO BOOGALOO / BOO BOO BOOGALOO / BLUE LOTUS
23.JENNIFER LYN & THE GROOVE REVIVAL / GYPSY SOUL / J&R RECORDS
24.DEUCE 'N A QUARTER / KEEP ON MOVING ON / 225 ENTERTAINMENT
25.DANNY LISTON / EVERYBODY / BLUE HOUSE
26.TERESA JAMES / WITH A LITTLE HELP FROM HER FRIENDS / BLUE HEART
27.JEFF PITCHELL / PLAYIN' WITH MY FRIENDS / DEGUELLO
28.GA-20 / LIVE IN LOVELAND / KARMA CHIEF
29.STAN MOSLEY / NO SOUL, NO BLUES / DIALTONE
30.DAMON FOWLER / LIVE AT THE PALLADIUM / LANDSLIDE
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR MAY 1, 2023
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM