KIOS 91.5 FM BLUES CHART DECEMBER 2023

1.11 GUYS QUARTET / 11 X 11 / VIZZTONE

2.ROBERT FINLEY / BLACK BAYOU / EASY EYE SOUND

3.VARIOUS ARTISTS / JINGLE ALL THE WAY / BLUE HEART

4.BIG HARP GEORGE / BIG HARP GEORGE DOES CHRISTMAS / BLUES MOUNTAIN

5.SUE FOLEY / LIVE IN AUSTIN VOL 1 / GUITAR WOMAN

6.PETER VETESKA & BLUES TRAIN / FULL TILT / BLUE HEART

7.LISA BIALES / AT CHRISTMAS / SELF-RELEASE

8.CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM / LIVE IN LONDON / ALLIGATOR

9.MIKE ZITO & ALBERT CASTIGLIA/BLOOD BROTHERS:LIVE IN CANADA/GULF COAST

10.BOB MARGOLIN / THANKS / VIZZTONE

11.MATHIAS LATTIN / UP NEXT / VIZZTONE

12.CEDAR COUNTY COBRAS / HOMESICK BLUES / SELF-RELEASE

13.THE DIG 3 / DAMN THE RENT / LITTLE VILLAGE

14.EMMA WILSON / MEMPHIS CALLING / SELF-RELEASE

15.GHALIA VOLT / SHOUT SISTER SHOUT / RUF

16.DENISE LAGRASSA / THE FLAME / SELF-RELEASE

17.BIG FRANK & MIKE SMITH / OUTSKIRTS OF TOWN / JOJO HONEY

18.THE DELTA BLUES OUTLAWS/WELCOME TO THE BLUES HIGHWAY/DELTA BLUES

19.CATFISH KEITH / WILD OX MOAN / FISH TAIL

20.WALTER "WOLFMAN" WASHINGTON / FEEL SO AT HOME / 501 RECORD CLUB

21.TERESA JAMES & THE RHYTHM TRAMPS / ROSE-COLORED GLASSES VOL. 2 / BLUE HEART

22.BOB CORRITORE & FRIENDS / SOMEBODY PUT BAD LUCK ON ME / VIZZTONE

23.COCO MONTOYA / WRITING ON THE WALL / ALLIGATOR

24.BOBBY RUSH / ALL MY LOVE FOR YOU / DEEP RUSH

25.TOM HAMBRIDGE / BLU JA VU / QUARTO VALLEY

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JANUARY 1, 2024

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM