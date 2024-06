KIOS 91.5 FM BLUES CHART JUNE 2024

1.TORONZO CANNON / SHUT UP & PLAY! / ALLIGATOR

2.EDEN BRENT / GETAWAY BLUES / YELLOW DOG

3.JP SOARS / BRICK BY BRICK / LITTLE VILLAGE

4.CURTIS SALGADO / FINE BY ME / LITTLE VILLAGE

5.THE FABULOUS THUNDERBIRDS / STRUCK DOWN / STONY PLAIN

6.RICK ESTRIN & THE NIGHTCATS/ THE HITS KEEP COMING / ALLIGATOR

7.DAMON FOWLER / BARNYARD SMILRE / LANDSLIDE

8.MARKEY BLUE RIC LATINA PROJECT / BLUE EYED SOUL / SOUL SOUND

9.BIG HARP GEORGE / COOKING WITH GAS / BLUES MOUNTAIN

10.MISTY BLUES / SILVER LINING / GUITAR ONE

11.ELIZA NEALS / COLORCRIMES / E-H

12.GERALD McCLENDON / DOWN AT THE JUKE JOINT / DELTA ROOTS

13.JOHNNY BURGIN / RAMBLIN' FROM COAST TO COAST / STRAIGHT SHOOTER

14.CEDRIC BURNSIDE / HILL COUNTRY LOVE / PROVOGUE

15.LITTLE FEAT / SAM'S PLACE / HOT TOMATO

16.VAL STARR & THE BLUES ROCKET/TO THE BLUES AND BACK AGAIN/SANDWICH FACTORY

17.SETH LEE JONES / TULSA CUSTOM / HORTON

18.CELSO SALIM & DARRYL CARRIERE / ABOUT TIME / TOWER HIGH

19.BOBBY CHRISTINA'S CARAVAN/TRUE BLUES BROTHER: THE LEGACY OF MATT

"GUITAR" MURPHY/ NOLA BLUE RECORDS

20.CANNED HEAT / FINYL VINYL / RUF RECORDS

21.SUGARAY RAYFORD / HUMAN DECENCY / FORTY BELOW

22.KATIE HENRY / GET GOIN' / RUF RECORDS

23.LEVEETOWN / STORIES / HUDTONE

24.THE B. CHRISTOPHER BAND / 106 MILES TO CHICAGO / GUITAR ONE

25.ANTHONY GERACI / TEARS IN MY EYES / BLUE HEART

26.DENNIS JONES / ABOUT TIME / BLUE ROCK

27.THE REVEREND SHAWN AMOS/SOUL BROTHER NO. 1/IMMEDIATE FAMILY

28.SUE FOLEY / ONE GUITAR WOMAN / STONY PLAIN

29.ERIC BIBB / LIVE AT THE SCALA THEATER / STONY PLAIN

30.REVEREND FREAKCHILD / BARE BONES / TREATED & RELEASED

31.RORY BLOCK / POSITIVELY 4TH STREET /STONY PLAIN

32.JACK HADLEY / THE ST. LOUIS SESSIONS VOL. 2 / SELF

33.JEFF PITCHELL / BROWN EYED BLUES / DEGUELLO

34.SAM JOYNER / COME WHAT MAY I"LL ALWAYS LOVE YOU / SELF

35.PAUL KAYE / HAM HOUND CRAVE / RIVERLARK MUSIC

36.ROMAN BARTEN-SHERMAN / DEATH'S LITTLE BLACK TRAIN/RIVERLARK MUSIC

37.HUGHES TAYLOR / ROASTED PART 1:DARK ROAST /THE BENT NOTE

38.THE NAME DROPPERS / STARSHINE / HORIZON

39.SHAWN KELLERMAN / KELL'S KITCHEN / SONGSURFER

40.DIEGO MONGUE BAND / WHILE YOU WERE GONE / SELF RELEASE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JULY 1, 2024

MIKE JACOBS/MUSIC DIRECTOR

KIOS-FM