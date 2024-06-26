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Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART JUNE 2024

By Mike Jacobs
Published June 26, 2024 at 12:47 PM CDT
Toronzo Cannon/Shut Up and Play!

1.TORONZO CANNON / SHUT UP & PLAY! / ALLIGATOR

2.EDEN BRENT / GETAWAY BLUES / YELLOW DOG

3.JP SOARS / BRICK BY BRICK / LITTLE VILLAGE

4.CURTIS SALGADO / FINE BY ME / LITTLE VILLAGE

5.THE FABULOUS THUNDERBIRDS / STRUCK DOWN / STONY PLAIN

6.RICK ESTRIN & THE NIGHTCATS/ THE HITS KEEP COMING / ALLIGATOR

7.DAMON FOWLER / BARNYARD SMILRE / LANDSLIDE

8.MARKEY BLUE RIC LATINA PROJECT / BLUE EYED SOUL / SOUL SOUND

9.BIG HARP GEORGE / COOKING WITH GAS / BLUES MOUNTAIN

10.MISTY BLUES / SILVER LINING / GUITAR ONE

11.ELIZA NEALS / COLORCRIMES / E-H

12.GERALD McCLENDON / DOWN AT THE JUKE JOINT / DELTA ROOTS

13.JOHNNY BURGIN / RAMBLIN' FROM COAST TO COAST / STRAIGHT SHOOTER

14.CEDRIC BURNSIDE / HILL COUNTRY LOVE / PROVOGUE

15.LITTLE FEAT / SAM'S PLACE / HOT TOMATO

16.VAL STARR & THE BLUES ROCKET/TO THE BLUES AND BACK AGAIN/SANDWICH FACTORY

17.SETH LEE JONES / TULSA CUSTOM / HORTON

18.CELSO SALIM & DARRYL CARRIERE / ABOUT TIME / TOWER HIGH

19.BOBBY CHRISTINA'S CARAVAN/TRUE BLUES BROTHER: THE LEGACY OF MATT

"GUITAR" MURPHY/ NOLA BLUE RECORDS

20.CANNED HEAT / FINYL VINYL / RUF RECORDS

21.SUGARAY RAYFORD / HUMAN DECENCY / FORTY BELOW

22.KATIE HENRY / GET GOIN' / RUF RECORDS

23.LEVEETOWN / STORIES / HUDTONE

24.THE B. CHRISTOPHER BAND / 106 MILES TO CHICAGO / GUITAR ONE

25.ANTHONY GERACI / TEARS IN MY EYES / BLUE HEART

26.DENNIS JONES / ABOUT TIME / BLUE ROCK

27.THE REVEREND SHAWN AMOS/SOUL BROTHER NO. 1/IMMEDIATE FAMILY

28.SUE FOLEY / ONE GUITAR WOMAN / STONY PLAIN

29.ERIC BIBB / LIVE AT THE SCALA THEATER / STONY PLAIN

30.REVEREND FREAKCHILD / BARE BONES / TREATED & RELEASED

31.RORY BLOCK / POSITIVELY 4TH STREET /STONY PLAIN

32.JACK HADLEY / THE ST. LOUIS SESSIONS VOL. 2 / SELF

33.JEFF PITCHELL / BROWN EYED BLUES / DEGUELLO

34.SAM JOYNER / COME WHAT MAY I"LL ALWAYS LOVE YOU / SELF

35.PAUL KAYE / HAM HOUND CRAVE / RIVERLARK MUSIC

36.ROMAN BARTEN-SHERMAN / DEATH'S LITTLE BLACK TRAIN/RIVERLARK MUSIC

37.HUGHES TAYLOR / ROASTED PART 1:DARK ROAST /THE BENT NOTE

38.THE NAME DROPPERS / STARSHINE / HORIZON

39.SHAWN KELLERMAN / KELL'S KITCHEN / SONGSURFER

40.DIEGO MONGUE BAND / WHILE YOU WERE GONE / SELF RELEASE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JULY 1, 2024

MIKE JACOBS/MUSIC DIRECTOR

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Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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