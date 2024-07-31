© 2024 91.5 KIOS-FM

531-299-0299 or 877-915-KIOS (877-915-5467)
3230 Burt St, Omaha, NE 68131
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Other Content
Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART JULY 2024

By Mike Jacobs
Published July 31, 2024 at 11:47 AM CDT

1.CHRIS CAIN / GOOD INTENTIONS GONE BAD / ALLIGATOR

2.MARK HUMMEL / TRUE BELIEVER / ROCKINITUS

3.THE FABULOUS THUNDERBIRDS / STRUCK DOWN / STONY PLAIN

4.BOBBY CHRISTINA'S CARAVAN / TRUE BLUES BROTHER / NOLA BLUE

5.ALBERT CASTIGLIA / RIGHTEOUS SOULS / GULF COAST

6.LARA PRICE / HALF & HALF /

7.EDEN BRENT / GETAWAY BLUES / YELLOW DOG

8.CHRIS WYZE & THE TELLERS / STUCK IN THE MUD / BIG RADIO

9.CHICAGO BLUES LIFTERS / CHICAGO BLUES LIFTERS / BIG EYE RECORDS

10.LEVEE TOWN / STORIES / HUDTONE

11.TORONZO CANNON / SHUT UP & PLAY / ALLIGATOR

12.CURTIS SALGADO / FINE BY ME / LITTLE VILLAGE

13.JP SOARS / BRICK BY BRICK / LITTLE VILLAGE

14.BLOODEST SAXOPHONE feat. CRYSTAL THOMAS / EXTREME HEAT / CRS

15.MICK KOLASSA / ALL KINDS OF BLUES / ENDLESS BLUES RECORDS

16.RICK ESTRIN & THE NIGHTCATS / THE HITS KEEP COMING / ALLIGATOR

17.DAMON FOWLER / BARNYARD SMILE / LANDSLIDE

18.MARKEY BLUE RIC LATINA PROJECT / BLUE EYED SOUL / SOUL SOUND

19.BIG HARP GEORGE / COOKING WITH GAS / BLUES MOUNTAIN

20.MISTY BLUES / SILVER LINING / GUITAR ONE

21.ELIZA NEALS / COLORCRIMES / E-H

22.GERALD McLENDON / DOWN AT THE JUKE JOINT / DELTA ROOTS

23.AMANDA FISH / KINGDOM / VIZZTONE

24.TOM CRAIG / GET TO WEORK / 8TH TRAIN

25.LITTLE FEAT / SAM'S PLACE / HOT TOMATO

26.SUGARRAY RAYFORD / HUMAN DECENCY / FORTY BELOW

27.TREVOR B. POWER BAND / ARE WE EVER FREE / FARM 189

28.DENNIS JONES / ABOUT TIME / BLUE ROCK

29.BIG DAVE McLEAN / THIS OLD LIFE / CORDOVA BAY

30.REVEREND FREAKCHILD / BARE BONES / TREATED & RELEASED

31.KATIE KNIPP / ME / SELF RELEASE

32.KATIE HENRY / GET GOIN' / RUF RECORDS

33.JEFF PITCHELL / BROWN EYED BLUES / DEGUELLO

34.THE B. CHRISTOPHER BAND / 106 MILES TO CHICAGO / GUITAR ONE

35.BLACK CAT BONES / TROUBLEMAKER / SELF-RELEASE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR AUGUST 1, 2024

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/ KIOS-FM

Tags
Blues in the Afternoon with Mike Jacobs Music
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
See stories by Mike Jacobs