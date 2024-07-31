KIOS 91.5 FM BLUES CHART JULY 2024
1.CHRIS CAIN / GOOD INTENTIONS GONE BAD / ALLIGATOR
2.MARK HUMMEL / TRUE BELIEVER / ROCKINITUS
3.THE FABULOUS THUNDERBIRDS / STRUCK DOWN / STONY PLAIN
4.BOBBY CHRISTINA'S CARAVAN / TRUE BLUES BROTHER / NOLA BLUE
5.ALBERT CASTIGLIA / RIGHTEOUS SOULS / GULF COAST
6.LARA PRICE / HALF & HALF /
7.EDEN BRENT / GETAWAY BLUES / YELLOW DOG
8.CHRIS WYZE & THE TELLERS / STUCK IN THE MUD / BIG RADIO
9.CHICAGO BLUES LIFTERS / CHICAGO BLUES LIFTERS / BIG EYE RECORDS
10.LEVEE TOWN / STORIES / HUDTONE
11.TORONZO CANNON / SHUT UP & PLAY / ALLIGATOR
12.CURTIS SALGADO / FINE BY ME / LITTLE VILLAGE
13.JP SOARS / BRICK BY BRICK / LITTLE VILLAGE
14.BLOODEST SAXOPHONE feat. CRYSTAL THOMAS / EXTREME HEAT / CRS
15.MICK KOLASSA / ALL KINDS OF BLUES / ENDLESS BLUES RECORDS
16.RICK ESTRIN & THE NIGHTCATS / THE HITS KEEP COMING / ALLIGATOR
17.DAMON FOWLER / BARNYARD SMILE / LANDSLIDE
18.MARKEY BLUE RIC LATINA PROJECT / BLUE EYED SOUL / SOUL SOUND
19.BIG HARP GEORGE / COOKING WITH GAS / BLUES MOUNTAIN
20.MISTY BLUES / SILVER LINING / GUITAR ONE
21.ELIZA NEALS / COLORCRIMES / E-H
22.GERALD McLENDON / DOWN AT THE JUKE JOINT / DELTA ROOTS
23.AMANDA FISH / KINGDOM / VIZZTONE
24.TOM CRAIG / GET TO WEORK / 8TH TRAIN
25.LITTLE FEAT / SAM'S PLACE / HOT TOMATO
26.SUGARRAY RAYFORD / HUMAN DECENCY / FORTY BELOW
27.TREVOR B. POWER BAND / ARE WE EVER FREE / FARM 189
28.DENNIS JONES / ABOUT TIME / BLUE ROCK
29.BIG DAVE McLEAN / THIS OLD LIFE / CORDOVA BAY
30.REVEREND FREAKCHILD / BARE BONES / TREATED & RELEASED
31.KATIE KNIPP / ME / SELF RELEASE
32.KATIE HENRY / GET GOIN' / RUF RECORDS
33.JEFF PITCHELL / BROWN EYED BLUES / DEGUELLO
34.THE B. CHRISTOPHER BAND / 106 MILES TO CHICAGO / GUITAR ONE
35.BLACK CAT BONES / TROUBLEMAKER / SELF-RELEASE
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR AUGUST 1, 2024
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/ KIOS-FM