KIOS 91.5 FM BLUES CHART JULY 2024

1.CHRIS CAIN / GOOD INTENTIONS GONE BAD / ALLIGATOR

2.MARK HUMMEL / TRUE BELIEVER / ROCKINITUS

3.THE FABULOUS THUNDERBIRDS / STRUCK DOWN / STONY PLAIN

4.BOBBY CHRISTINA'S CARAVAN / TRUE BLUES BROTHER / NOLA BLUE

5.ALBERT CASTIGLIA / RIGHTEOUS SOULS / GULF COAST

6.LARA PRICE / HALF & HALF /

7.EDEN BRENT / GETAWAY BLUES / YELLOW DOG

8.CHRIS WYZE & THE TELLERS / STUCK IN THE MUD / BIG RADIO

9.CHICAGO BLUES LIFTERS / CHICAGO BLUES LIFTERS / BIG EYE RECORDS

10.LEVEE TOWN / STORIES / HUDTONE

11.TORONZO CANNON / SHUT UP & PLAY / ALLIGATOR

12.CURTIS SALGADO / FINE BY ME / LITTLE VILLAGE

13.JP SOARS / BRICK BY BRICK / LITTLE VILLAGE

14.BLOODEST SAXOPHONE feat. CRYSTAL THOMAS / EXTREME HEAT / CRS

15.MICK KOLASSA / ALL KINDS OF BLUES / ENDLESS BLUES RECORDS

16.RICK ESTRIN & THE NIGHTCATS / THE HITS KEEP COMING / ALLIGATOR

17.DAMON FOWLER / BARNYARD SMILE / LANDSLIDE

18.MARKEY BLUE RIC LATINA PROJECT / BLUE EYED SOUL / SOUL SOUND

19.BIG HARP GEORGE / COOKING WITH GAS / BLUES MOUNTAIN

20.MISTY BLUES / SILVER LINING / GUITAR ONE

21.ELIZA NEALS / COLORCRIMES / E-H

22.GERALD McLENDON / DOWN AT THE JUKE JOINT / DELTA ROOTS

23.AMANDA FISH / KINGDOM / VIZZTONE

24.TOM CRAIG / GET TO WEORK / 8TH TRAIN

25.LITTLE FEAT / SAM'S PLACE / HOT TOMATO

26.SUGARRAY RAYFORD / HUMAN DECENCY / FORTY BELOW

27.TREVOR B. POWER BAND / ARE WE EVER FREE / FARM 189

28.DENNIS JONES / ABOUT TIME / BLUE ROCK

29.BIG DAVE McLEAN / THIS OLD LIFE / CORDOVA BAY

30.REVEREND FREAKCHILD / BARE BONES / TREATED & RELEASED

31.KATIE KNIPP / ME / SELF RELEASE

32.KATIE HENRY / GET GOIN' / RUF RECORDS

33.JEFF PITCHELL / BROWN EYED BLUES / DEGUELLO

34.THE B. CHRISTOPHER BAND / 106 MILES TO CHICAGO / GUITAR ONE

35.BLACK CAT BONES / TROUBLEMAKER / SELF-RELEASE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR AUGUST 1, 2024

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/ KIOS-FM