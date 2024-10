KIOS 91.5 FM BLUES CHART OCTOBER 2024

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL

1.RONNIE BAKER BROOKS / BLUES IN MY DNA / ALLIGATOR

2.VANEESE THOMAS / STORIES IN BLUE / OVERTON

3.ERIC BIBB / IN THE REAL WORLD / TRUE NORTH

4.KAT RIGGINS / REVIVAL / HOUSE OF BERRY PROD.

5.BENNY TURNER / BT / NOLA BLUE

6.JOVIN WEBB / DRIFTER / BLIND PIG

7.CATFISH KEITH / SHAKE ME UP / FISH TAIL

8.SHEMEKIA COPELAND / BLAME IT ON EVE / ALLIGATOR

9.MISSISSIPPI MACDONALD / I GOT WHAT YOU NEED / APM

10.MIKEY JUNIOR / TRAVELING NORTH / 8TH TRAIN

11.BRUCE KATZ BAND / BACK IN BOSTON LIVE / DANCING ROOSTER

12.VANESSA COLLIER / DO IT MY OWN WAY / PHENIX FIRE

13.JONTAVIOUS WILLIS / WEST GEORGIA BLUES / STROLLING BONES

14.DUKE ROBILLARD / ROLL WITH ME / STONY PLAIN

15.GUY DAVIS / THE LEGEND OF SUGARBELLY / M.C. RECORDS

16.COLIN JAMES / CHASING THE SUN / STONY PLAIN

17.SONNY GULLAGE / GO BE FREE / BLIND PIG

18.THE TAS CRU BAND / LIVE / SUBCAT

19.MISTY BLUES / I'M TOO OLD FOR GAMES / GUITAR ONE

20.THE ANTHONY PAULE SOUL ORCH./WHAT ARE YOU WAITING FOR?/ BLUE DOT

21.JIMMY CARPENTER / JUST GOT STARTED / GULF COAST

22.JERRON PAXTON / THINGS DONE CHANGED / SMITHSONIAN FOLKWAYS

23.MITCH WOODS / HAPPY HOUR / MOMOJO

24.JAKE SHIMABAKURO & MICK FLEETWOOD / BLUES EXPERIENCE / JS RECORDS

25.TODD PARTRIDGE / DESERT FOX BLUES / OLD SCHOOL

26.J.P REALI / BLUES SINCE BIRTH / SELF RELEASE

27.CHRIS CAIN / GOOD INTENTIONS GONE BAD / ALLIGATOR

28.JUBU SMITH / JUBU / LITTLE VILLAGE

29.J.D. SIMO & LUTHER DICKINSON / DO THE RUMP! / FORTY BELOW

30.ROCKIN' DOPSIE & THE ZYDECO TRAVELERS / MORE FUN WITH../ ATO

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR NOVEMBER 1, 2024

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM