KIOS 91.5 FM BLUES CHART NOVEMBER 2024

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL

1.KENNY "BLUES BOSS" WAYNE / OOH YEAH! / STONY PLAIN

2.ANTHONY PAULE SOUL ORCHESTRA FEATURING WILLY JORDAN/WHAT

ARE YOU WAITING FOR? / BLUE DOT

3.VANESSA COLLIER / DO IT MY OWN WAY / PHENIX FIRE

4.JAKE SHIMABUKURU & MICK FLEETWOOD/ BLUES EXPERIENCE / JS

​5.OLLEE OWENS / NOWHERE TO HIDE / SELF-RELEASE

6.​CW AYON / BOUNCE, BOOGIE & BUMP / SELF-RELEASE

7.JERRON PAXTON / THINGS DONE CHANGED / SMITHSONIAN FOLKWAYS

8.WALK THAT WALK / RED DEVIL LYE / SELF-RELEASE

​​​9.KAT RIGGINS / REVIVAL / HOUSE OF BERRY PROD.

10.GREG NAGY / THE REAL YOU / SELF-RELEASE

11.RONNIE BAKER BROOKS / BLUES IN MY DNA / ALLIGATOR

12.VANEESE THOMAS / STORIES IN BLUE / OVERTON

13.​ERIC BIBB / IN THE REAL WORLD / TRUE NORTH

14.MISSISSIPPI MACDONALD / I GOT WHAT YOU NEED / APM

15.BENNY TURNER / BT / NOLA BLUE

16.JOVIN WEBB / DRIFTER / BLIND PIG

17.CATFISH KEITH / SHAKE ME UP / FISH TAIL RECORDS

18.SHEMEKIA COPELAND / BLAME IT ON EVE / ALLIGATOR

19.PRAKASH SLIM / 8,000 MILES TO THE CROSSROADS / BLUE POINT

20.MIKEY JUNIOR / TRAVELING NORTH / 8TH TRAIN

21.BRUCE KATZ BAND / BACK IN BOSTON LIVE / DANCING ROOSTER

22.DENNIS HERRERA / FOUR / DELTA GROOVE

23.SONNY GULLAGE / GO BE FREE / BLIND PIG

24.​DICK EARL'S ELECTRIC WITNESS / GET UP OFF THE GROUND / ABP

25.RANDY McCALLISTER /LINES /REACTION

26.DUKE ROBILLARD / ROLL WITH ME / STONY PLAIN

27.COLIN JAMES / CHASING THE SUN / STONY PLAIN

28.GUY DAVIS / THE LEGEND OF SUGARBELLY / M.C. RECORDS

29.FREEWORLD / MORE LOVE / SWIRLDISC

30.TODD PARTRIDGE / DESERT FOX BLUES / OLD SCHOOL

31.TAS CRU BAND / LIVE / SUBCAT

32.MISTY BLUES / I'M TOO OLD FOR GAMES /GUITAR ONE

33.SUGAR BROWN / TORONTO BOUND / SELF RELEASE

34.WILLIE BUCK & THE DELMARK ALL-STARS/LIVE AT BUDDY GUY'S LEGENDS/ DELMARK

35.MICHAEL JOSEPH ULERY / MILD NOVEMBER / CROW CALL MEDIA

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR DECEMBER 1, 2024

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR

KIOS-FM