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Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART JANUARY 2025

By Mike Jacobs
Published January 29, 2025 at 11:12 AM CST

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL

1.GILES ROBSON & JOHN PRIMER/TEN CHICAGO BLUES CLASSICS/SELF RELEASE

2.WAILIN' WALKER / ALL FIRED UP / JITTERBUG RECORDS

3.TOMISSLAV GOLUBAN & CROOKED EYE TOMMY/NASHVILLE ROAD/OVERTON

4.FRANK BEY / PEACE / NOLA BLUE RECORDS

5.ED ALSTROM/ FLEE THOUGH NONE PURSUE / HAYWIRE

6.BIG AL & THE HEAVYWEIGHTS / BLUES POWER / VIZZTONE

7.KENNY "BLUES BOSS" WAYNE / OH YEAH! / STONY PLAIN

8.EDDIE 9 VOLT / SARATOGA / RUF RECORDS

9.OLLEE OWENS / NOWHERE TO HIDE / SELF RELEASE

10.TRAVIS BOWLIN / HOOKS & GROOVES / MOONBEAM

11.JOHN BRENNAN / ONE WAY RIDE / SELF RELEASE

12.CW AYON / BOUNCE BOOGIE AND BUMP / SELF RELEASE

13.VANESSA COLLIER / DO IT MY OWN WAY / PHENIX FIRE

14.ANTHONY PAULE SOUL ORCH.FEAT WILLY JORDAN/WHAT ARE YOU WAITING FOR?/BLUE DOT

15.JAKE SHIMABAKURU & MICK FLEETWOOD/BLUES EXPERIENCE/JS

16.DENNIS HERRERA / FOUR / DEEP GROOVE

17.GREG NAGY / THE REAL YOU / SELF RELEASE

18.SUGAR BROWN / TORONTO BOUND / SELF RELEASE

19.WALK THAT WALK / RED DEVIL LYE / SELF RELEASE

20.KAT RIGGINS / REVIVAL / HOUSE OF BERRY PROD.

21.GRANT SABIN / WORK / GITCHA RECORDS

22.TODD PARTRIDGE / DESERT FOX BLUES / OLD SCHOOL

23.JOE FLIP / OLD SCHOOL: LIVE / JOE FLIP

24.ERIC BIBB / IN THE REAL WORLD / SELF RELEASE

25.MICHAEL JOSEPH ULERY / MILD NOVEMBER / CROW CALL MEDIA

 

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR FEBRUARY 1, 2025

 

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/ KIOS-FM

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Blues in the Afternoon with Mike Jacobs OtherMusic
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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