KIOS 91.5 FM BLUES CHART JANUARY 2025

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL

1.GILES ROBSON & JOHN PRIMER/TEN CHICAGO BLUES CLASSICS/SELF RELEASE

2.WAILIN' WALKER / ALL FIRED UP / JITTERBUG RECORDS

3.TOMISSLAV GOLUBAN & CROOKED EYE TOMMY/NASHVILLE ROAD/OVERTON

4.FRANK BEY / PEACE / NOLA BLUE RECORDS

5.ED ALSTROM/ FLEE THOUGH NONE PURSUE / HAYWIRE

6.BIG AL & THE HEAVYWEIGHTS / BLUES POWER / VIZZTONE

7.KENNY "BLUES BOSS" WAYNE / OH YEAH! / STONY PLAIN

8.EDDIE 9 VOLT / SARATOGA / RUF RECORDS

9.OLLEE OWENS / NOWHERE TO HIDE / SELF RELEASE

10.TRAVIS BOWLIN / HOOKS & GROOVES / MOONBEAM

11.JOHN BRENNAN / ONE WAY RIDE / SELF RELEASE

12.CW AYON / BOUNCE BOOGIE AND BUMP / SELF RELEASE

13.VANESSA COLLIER / DO IT MY OWN WAY / PHENIX FIRE

14.ANTHONY PAULE SOUL ORCH.FEAT WILLY JORDAN/WHAT ARE YOU WAITING FOR?/BLUE DOT

15.JAKE SHIMABAKURU & MICK FLEETWOOD/BLUES EXPERIENCE/JS

16.DENNIS HERRERA / FOUR / DEEP GROOVE

17.GREG NAGY / THE REAL YOU / SELF RELEASE

18.SUGAR BROWN / TORONTO BOUND / SELF RELEASE

19.WALK THAT WALK / RED DEVIL LYE / SELF RELEASE

20.KAT RIGGINS / REVIVAL / HOUSE OF BERRY PROD.

21.GRANT SABIN / WORK / GITCHA RECORDS

22.TODD PARTRIDGE / DESERT FOX BLUES / OLD SCHOOL

23.JOE FLIP / OLD SCHOOL: LIVE / JOE FLIP

24.ERIC BIBB / IN THE REAL WORLD / SELF RELEASE

25.MICHAEL JOSEPH ULERY / MILD NOVEMBER / CROW CALL MEDIA

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR FEBRUARY 1, 2025

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/ KIOS-FM