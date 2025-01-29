KIOS 91.5 FM BLUES CHART JANUARY 2025
ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.GILES ROBSON & JOHN PRIMER/TEN CHICAGO BLUES CLASSICS/SELF RELEASE
2.WAILIN' WALKER / ALL FIRED UP / JITTERBUG RECORDS
3.TOMISSLAV GOLUBAN & CROOKED EYE TOMMY/NASHVILLE ROAD/OVERTON
4.FRANK BEY / PEACE / NOLA BLUE RECORDS
5.ED ALSTROM/ FLEE THOUGH NONE PURSUE / HAYWIRE
6.BIG AL & THE HEAVYWEIGHTS / BLUES POWER / VIZZTONE
7.KENNY "BLUES BOSS" WAYNE / OH YEAH! / STONY PLAIN
8.EDDIE 9 VOLT / SARATOGA / RUF RECORDS
9.OLLEE OWENS / NOWHERE TO HIDE / SELF RELEASE
10.TRAVIS BOWLIN / HOOKS & GROOVES / MOONBEAM
11.JOHN BRENNAN / ONE WAY RIDE / SELF RELEASE
12.CW AYON / BOUNCE BOOGIE AND BUMP / SELF RELEASE
13.VANESSA COLLIER / DO IT MY OWN WAY / PHENIX FIRE
14.ANTHONY PAULE SOUL ORCH.FEAT WILLY JORDAN/WHAT ARE YOU WAITING FOR?/BLUE DOT
15.JAKE SHIMABAKURU & MICK FLEETWOOD/BLUES EXPERIENCE/JS
16.DENNIS HERRERA / FOUR / DEEP GROOVE
17.GREG NAGY / THE REAL YOU / SELF RELEASE
18.SUGAR BROWN / TORONTO BOUND / SELF RELEASE
19.WALK THAT WALK / RED DEVIL LYE / SELF RELEASE
20.KAT RIGGINS / REVIVAL / HOUSE OF BERRY PROD.
21.GRANT SABIN / WORK / GITCHA RECORDS
22.TODD PARTRIDGE / DESERT FOX BLUES / OLD SCHOOL
23.JOE FLIP / OLD SCHOOL: LIVE / JOE FLIP
24.ERIC BIBB / IN THE REAL WORLD / SELF RELEASE
25.MICHAEL JOSEPH ULERY / MILD NOVEMBER / CROW CALL MEDIA
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR FEBRUARY 1, 2025
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/ KIOS-FM