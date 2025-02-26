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Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART JANUARY 2025

By Mike Jacobs
Published February 26, 2025 at 11:28 AM CST
AL 5025
Alligator Records
AL 5025

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL

1.TOMMY CASTRO & THE PAINKILLERS/CLOSER TO THE BONE/ALLIGATOR

2.BIG AL & THE HEAVYWEIGHTS/BLUES POWER/VIZZTONE

3.BOB CORRITORE & FRIENDS / DOIN' THE SHOUT! / VIZZTONE

4.DADDY MACK BLUES BAND/DOCTOR'S ORDERS/INSIDE SOUNDS

​5.GILES ROBSON & JOHN PRIMER/TEN CHICAGO BLUES CLASSICS/BLUES HOUSE

6.​EDDIE 9 VOLT / SARATOGA / RUF RECORDS

​7.SUNNY BLEAU & THE MOONS/ PASSION & REGRETS / ENDLESS BLUES

8.TOMISLAV GLUBAN & CROOKED EYE TOMMY/NASHVILLE ROAD/OVERTON

​​​9.FRANK BEY / PEACE / NOLA BLUE RECORDS

10.WAILIN' WALKER / ALL FIRED UP / JITTERBUG

11.HEAVYDRUNK & WATERMELON SLIM/BLUESLAND THEME PARK/SELF RELEASE

12.REV.PEYTON'S BIG DAMN BAND/HONEYSUCKLE/ FAMILY OWNED

13.​ED ALSTROM / FLEE THOUGH NONE PURSUE / HAYWIRE

14.JIMMY VIVINO/GONNA BE 2 OF THOSE DAYS/ GULF COAST

15.WILL WILDE / BLUES IS STILL ALIVE / VIZZTONE

16.STEVE HOWELL & THE MIGHTY MEN/YEAH MAN / OUT OF THE PAST

17.KENNY "BLUES BOSS" WAYNE / OH YEAH! / STONY PLAIN

18.DEAN ZUCCHERO/ SONG FOR THE SINNERS / PUGNACIOUS

19.OLLEE OWENS / NOWHERE TO HIDE / SELF RELEASE

20.TRAVIS BOWLIN / HOOKS & GROOVES / MOONBEAM

21.JOHN BRENNAN / ONE WAY RIDE / SELF RELEASE

22.DENNIS HERRERA / FOUR / DEEP GROOVE

23.MATT "THE RATTLESNAKE" LESCH / BLUES CUT LIKE GLASS/ BLUE LOTUS

24.​MARK "MULEMAN" MASSEY / BEEN A LONG, LONG TIME / MULTONE

25.GRANT SABIN / WORK / GITCHA

 

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR MARCH 1, 2025

 

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

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Blues in the Afternoon with Mike Jacobs OtherMusic
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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