KIOS 91.5 FM BLUES CHART JANUARY 2025
ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.TOMMY CASTRO & THE PAINKILLERS/CLOSER TO THE BONE/ALLIGATOR
2.BIG AL & THE HEAVYWEIGHTS/BLUES POWER/VIZZTONE
3.BOB CORRITORE & FRIENDS / DOIN' THE SHOUT! / VIZZTONE
4.DADDY MACK BLUES BAND/DOCTOR'S ORDERS/INSIDE SOUNDS
5.GILES ROBSON & JOHN PRIMER/TEN CHICAGO BLUES CLASSICS/BLUES HOUSE
6.EDDIE 9 VOLT / SARATOGA / RUF RECORDS
7.SUNNY BLEAU & THE MOONS/ PASSION & REGRETS / ENDLESS BLUES
8.TOMISLAV GLUBAN & CROOKED EYE TOMMY/NASHVILLE ROAD/OVERTON
9.FRANK BEY / PEACE / NOLA BLUE RECORDS
10.WAILIN' WALKER / ALL FIRED UP / JITTERBUG
11.HEAVYDRUNK & WATERMELON SLIM/BLUESLAND THEME PARK/SELF RELEASE
12.REV.PEYTON'S BIG DAMN BAND/HONEYSUCKLE/ FAMILY OWNED
13.ED ALSTROM / FLEE THOUGH NONE PURSUE / HAYWIRE
14.JIMMY VIVINO/GONNA BE 2 OF THOSE DAYS/ GULF COAST
15.WILL WILDE / BLUES IS STILL ALIVE / VIZZTONE
16.STEVE HOWELL & THE MIGHTY MEN/YEAH MAN / OUT OF THE PAST
17.KENNY "BLUES BOSS" WAYNE / OH YEAH! / STONY PLAIN
18.DEAN ZUCCHERO/ SONG FOR THE SINNERS / PUGNACIOUS
19.OLLEE OWENS / NOWHERE TO HIDE / SELF RELEASE
20.TRAVIS BOWLIN / HOOKS & GROOVES / MOONBEAM
21.JOHN BRENNAN / ONE WAY RIDE / SELF RELEASE
22.DENNIS HERRERA / FOUR / DEEP GROOVE
23.MATT "THE RATTLESNAKE" LESCH / BLUES CUT LIKE GLASS/ BLUE LOTUS
24.MARK "MULEMAN" MASSEY / BEEN A LONG, LONG TIME / MULTONE
25.GRANT SABIN / WORK / GITCHA
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR MARCH 1, 2025
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM