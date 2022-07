A Sonic Altar: Celebrating The Day Of The Dead

Particularly in Mexico, it's tradition among those who celebrate the Day Of The Dead (Dia De Los Muertos) to build an altar to those who who have passed, with offerings and remembrances. This week, we've decided to build a sonic altar with a list of songs by beloved artists we've lost this year (Edie Gorme and Bebo Valdes) as well as for people we love who left us this year whom we miss so much.

As usual, we asked our listeners to pitch in, and we add some of their music and memories to our musical altar. The range is amazing, from Mexican boleros to Argentine tangos.

Join us for an eclectic and heartfelt episode of Alt.Latino, and let us know which songs you'd like to add to our musical altar.

En México, especialmente, es tradición entre los que celebran el Día de los Muertos, poner un altar para los difuntos, con ofrendas y recuerdos.

Esta semana decidimos poner un altar sonoro, reuniendo una serie de canciones escritas por y para personas que amamos y que perdimos este año (Edie Gorme y Bebo Valdes) y a quienes extrañamos tanto.

Como siempre, pedimos a nuestros escuchas que nos dieran ideas y agregamos su música y sus recuerdos a nuestro altar musical. La variedad es sorprendente, desde boleros mexicanos hasta tangos argentinos.

Quédense con nosotros para disfrutar un episodio muy ecléctico y desde el corazón y dígannos qué canciones les gustaría añadir a nuestro altar musical.

