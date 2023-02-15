© 2023 91.5 KIOS-FM

531-299-0299 or 877-915-KIOS (877-915-5467)
3230 Burt St, Omaha, NE 68131
KIOSBlue 2880x210.png
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
Other Content
Blues Chart

KIOS 91.5 FM BLUES CHART SEPTEMBER 2022

KIOS | By Mike Jacobs
Published October 5, 2022 at 10:45 AM CDT
johnprimerhardtimes22.jpg

1.JOHN PRIMER / HARD TIMES / BLUES HOUSE

2.JOHN NEMETH / MAY BE THE LAST TIME / NOLA BLUES

3.DEMETRIA TAYLOR / DOIN' WHAT I'M SUPPOSED TO DO / DELMARK

4.SILENT PARTNERS / CHANGING TIMES / LITTLE VILLAGE

5.BLUE MOON MARQUEE / SCREAM,HOLLER & HOWL / SELF-RELEASE

6.DOUG MACLEOD / A SOUL TO CLAIM / REFERENCE

7.LAURA TATE / SMOKEY TANGO / BLUE HEART

8.GA-20 / CRACKDOWN / KARMA CHIEF

9.THE DIG 3 / SELF-RELEASE

10.THE HUNGRY WILLIAMS / LET'S GO / ROCHELLE

11.BREEZY RODIO / UNDERGROUND BLUES / WIND CHILL

12.SHEMEKIA COPELAND / DONE COME TOO FAR / ALLIGATOR

13.THE TEXAS HORNS / EVERYBODY LET'S ROLL / BLUE HEART

14.DERRICK PROCELL / HELLO MOJO! / CATFOOD

15.BOB CORRITORE & FRIENDS / YOU SHOCKED ME / VIZZTONE

16.PATTY TUITE / HARD CASE OF THE BLUES / THREAD CITY PROD.

17.JANIVA MAGNESS / HARD TO KILL / LABEL LOGIC

18.WALTER TROUT / RIDE / PROVOGUE

19.B.CHRISTOPHER BAND/SNAPSHOTS FROM THE SECOND FLOOR/GUITAR ONE

20.MIKE MORGAN & THE CRAWL / THE LIGHTS WENT OUT IN DALLAS / M.C.

21.CRYSTAL SHAWANDA / MIDNIGHT BLUES / TRUE NORTH

22.JOHNNY SANSONE / INTO YOUR BLUES / SHORTSTACK

23.DYLAN TRIPLETT / WHO IS HE? / VIZZTONE

24.EMANUEL CASABLANCA / BLOOD ON MY HANDS / KINGS COUNTY BLUES

25.DC CARNES / DELTA CROSSROADS VOL. II / FISHHEAD RECORDS

26.MICK KOLASSA / I'M JUST GETTING STARTED / ENDLESS BLUES

27.AL BASILE / THROUGH WITH COOL / SWEETSPOT

28.ROBERT HILL & JOANNE LEDIGER / REVELATION / SELF-RELEASE

29.JIMMY HALL / JUMPIN' FOR JOY / READY NOW / KEEPING THE BLUES ALIVE

30.JIMMY CARPENTER / THE LOUISIANA RECORD / GULF COAST

31.RON KRAEMER TRIO WITH THE NASHVILLE CATS/SARASOTA SWING/SELF

32. AL BLAKE / DOCTOR BLAKE'S MAGIC SOUL ELIXER NO. 2 / SOUL SANCTUARY

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR OCTOBER 1, 2022

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

Tags
Other Content OtherMusic
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
See stories by Mike Jacobs