KIOS 91.5 FM BLUES CHART SEPTEMBER 2022

1.JOHN PRIMER / HARD TIMES / BLUES HOUSE

2.JOHN NEMETH / MAY BE THE LAST TIME / NOLA BLUES

3.DEMETRIA TAYLOR / DOIN' WHAT I'M SUPPOSED TO DO / DELMARK

4.SILENT PARTNERS / CHANGING TIMES / LITTLE VILLAGE

5.BLUE MOON MARQUEE / SCREAM,HOLLER & HOWL / SELF-RELEASE

6.DOUG MACLEOD / A SOUL TO CLAIM / REFERENCE

7.LAURA TATE / SMOKEY TANGO / BLUE HEART

8.GA-20 / CRACKDOWN / KARMA CHIEF

9.THE DIG 3 / SELF-RELEASE

10.THE HUNGRY WILLIAMS / LET'S GO / ROCHELLE

11.BREEZY RODIO / UNDERGROUND BLUES / WIND CHILL

12.SHEMEKIA COPELAND / DONE COME TOO FAR / ALLIGATOR

13.THE TEXAS HORNS / EVERYBODY LET'S ROLL / BLUE HEART

14.DERRICK PROCELL / HELLO MOJO! / CATFOOD

15.BOB CORRITORE & FRIENDS / YOU SHOCKED ME / VIZZTONE

16.PATTY TUITE / HARD CASE OF THE BLUES / THREAD CITY PROD.

17.JANIVA MAGNESS / HARD TO KILL / LABEL LOGIC

18.WALTER TROUT / RIDE / PROVOGUE

19.B.CHRISTOPHER BAND/SNAPSHOTS FROM THE SECOND FLOOR/GUITAR ONE

20.MIKE MORGAN & THE CRAWL / THE LIGHTS WENT OUT IN DALLAS / M.C.

21.CRYSTAL SHAWANDA / MIDNIGHT BLUES / TRUE NORTH

22.JOHNNY SANSONE / INTO YOUR BLUES / SHORTSTACK

23.DYLAN TRIPLETT / WHO IS HE? / VIZZTONE

24.EMANUEL CASABLANCA / BLOOD ON MY HANDS / KINGS COUNTY BLUES

25.DC CARNES / DELTA CROSSROADS VOL. II / FISHHEAD RECORDS

26.MICK KOLASSA / I'M JUST GETTING STARTED / ENDLESS BLUES

27.AL BASILE / THROUGH WITH COOL / SWEETSPOT

28.ROBERT HILL & JOANNE LEDIGER / REVELATION / SELF-RELEASE

29.JIMMY HALL / JUMPIN' FOR JOY / READY NOW / KEEPING THE BLUES ALIVE

30.JIMMY CARPENTER / THE LOUISIANA RECORD / GULF COAST

31.RON KRAEMER TRIO WITH THE NASHVILLE CATS/SARASOTA SWING/SELF

32. AL BLAKE / DOCTOR BLAKE'S MAGIC SOUL ELIXER NO. 2 / SOUL SANCTUARY

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR OCTOBER 1, 2022

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM