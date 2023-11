KIOS 91.5 FM BLUES CHART OCTOBER 2023

1.BOB CORRITORE & FRIENDS / SOMEBODY PUT BAD LUCK ON ME / VIZZTONE

2.CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM / LIVE IN LONDON / ALLIGATOR

3.JASON RICCI & THE BAD KIND / BEHIND THE VEIL / GULF COAST

4.COUNT BASIE ORCHESTRA / SWINGS THE BLUES / CANDID

5.SUE FOLEY / LIVE IN AUSTIN / GUITAR WOMAN RECORDS

6.TERESA JAMES & THE RHYTHM TRAMPS/ROSE-COLORED GLASSES VOL 2/BLUE HEART

7.COCO MONTOYA / WRITING ON THE WALL / ALLIGATOR

8.BOBBY RUSH / ALL MY LOVE FOR YOU / DEEP RUSH

9.TOM HAMBRIDGE / BLU JA VU / QUARTO VALLEY

10.JOYANN PARKER / ROOTS / HOPELESS ROMANTIC

11.CANDICE IVORY/WHEN THE LEVEE BREAKS:THE MUSIC OF MEMPHIS MINNIE/ LITTLE VILLAGE

12.THE DIG 3 / DAMN THE RENT / LITTLE VILLAGE

13.JOHNNY RAWLS / WALKING HEART ATTACK / CATFOOD

14.CATFISH KEITH / WILD OX MOAN / FISH TAIL RECORDS

15.PETER VETESKA & BLUES TRAIN / FULL TILT / BLUE HEART

16.DAVE KELLER / IT'S TIME TO SHINE / TASTEE TONE

17.AL BASILE / B'S TIME / SWEETSPOT RECORDS

18.BOB MARGOLIN / THANKS / VIZZTONE

19.MATHIAS LATTIN / UP NEXT / VIZZTONE

20.CHRIS BEARD / PASS IT ON DOWN / BLUE HEART

21.EMMA WILSON / MEMPHIS CALLING / SELF RELEASE

22.MARCEL SMITH / FROM MY SOUL / LITTLE VILLAGE

23.OMAR & THE HOWLERS / WHAT'S BUGGIN' YOU? / BIG GUITAR

24.HENRI HERBERT / BLUES PIANO GROOVES / HH RECORDS

25.SUNNYSIDERS / 27 STITCHES / DANCING BEAR

26.HEAVYDRUNK / YOU DON'T KNOW ME / 4142 MUSIC

27.EG KIGHT / STICKS & STRINGS / BLUE SOUTH

28.BIG FRANK & MIKE SMITH / OUTSKIRTS OF TOWN / JOJO HONEY

29.DUSTIN ARBUCKLE & THE DAMNATIONS/LIVE AT THE SHAMROCK LOUNGE/ SELF RELEASE

30.SMOKY GREENWELL / BLUES FOR DEMOCRACY / GREENWELL

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR NOVEMBER 1, 2023

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM