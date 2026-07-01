KIOS 91.5 FM BLUES CHART JUNE 2026
ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.SHAUN MURPHY / BRAND NEW BLUES / VISION WALL RECORDS
2.HARRELL DAVENPORT / YOUNG RELL / LITTLE VILLAGE
3.JOHN PRIMER & FRIENDS / TRIBUTE TO THERESA’S LOUNGE / BLUES HOUSE
4.RUSS GREEN / STONE COLD / OVERTON
5.AMANI BURNHAM / ROOTS & WINGS / BLIND PIG
6.JOHNNY RAWLS & DAVE KELLER / TRIBUTE TO SOUL / THIRD STREET CIGARS
7.NICKY T & THE SNAKE CHARMERS / AIN’T WASTING TIME / SELF RELEASE
8.THE NAME DROPPERS / LET’S LIVE TOGETHER / HORIZON MUSIC GROUP
9.DAVE THOMAS / BRIDGE STREET BLUES / BLONDE ON BLONDE
10.RICK VITO / SLIDEMASTER / MOMOJO
11.ZAC HARMON & THE DRIVE / LIVE / SELF RELEASE
12.TAJ MAHAL & THE PHANTOM BLUES BAND/TIME/THIRTY TIGERS
13.JOE KROWN TRIO FEAT. PAPA MALI/QUALIFIED/SLEDGEHAMMER BLUES
14.CARMEN RATTI BAND / COME TO ME / MOMOJO
15.BOB CORRITORE & FRIENDS / ERNESTINE BLUES / VIZZTONE
16.SELWYN BIRCHWOOD / ELECTRIC SWAMP FUNKIN’ BLUES / ALLIGATOR
17.ANNI PIPER / MEN ARE LIKE POTATO CHIPS / SUGAR DADDY
18.LAURA CHAVEZ / MY VOICE / RUF RECORDS
19.DENISE LA GRASSA / A CROSSROADS COMMUNION / SELF RELEASE
20.CURTIS SALGADO/LEGACY REWIND: LIVE IN ’25/NOLA BLUE
21.JENNIFER LYN & THE GROOVE REVIVAL/ELECTRIC EDEN/J&R COLLECTIVE
22.MIKE GULDIN / WHILE I CAN / QUALIFIED
23.PETER VETESKA & BLUES TRAIN / KEY OF V / SELF RELEASE
24.LIL’ ED & THE BLUES IMPERIALS / SLIDEWAYS / ALLIGATOR
25.ELLES BAILEY / CAN’T TAKE MY STORY AWAY / COOKING VINYL
26.GABE STILLMAN / WHAT HAPPENS NEXT? / GULF COAST
27.STACY MITCHHART / NO RHYME OR REASON / SELF RELEASE
28.CD WOODBURY TRIO / BULLDOG / LIGHTNING IN A BOTTLE
29.THE SHAELYN BAND / CHAPTER 3 / INDEPENDENT
30.JOHN BRENNAN / DOWN HOME / GUITAR ONE
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JULY 1, 2026
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM