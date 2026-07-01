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BLUES AT SUNDOWN

KIOS 91.5 FM BLUES CHART JUNE 2026

By Mike Jacobs
Published July 1, 2026 at 11:06 AM CDT

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.SHAUN MURPHY / BRAND NEW BLUES / VISION WALL RECORDS
2.HARRELL DAVENPORT / YOUNG RELL / LITTLE VILLAGE
3.JOHN PRIMER & FRIENDS / TRIBUTE TO THERESA’S LOUNGE / BLUES HOUSE
4.RUSS GREEN / STONE COLD / OVERTON
​5.AMANI BURNHAM / ROOTS & WINGS / BLIND PIG
6.​JOHNNY RAWLS & DAVE KELLER / TRIBUTE TO SOUL / THIRD STREET CIGARS
​7.NICKY T & THE SNAKE CHARMERS / AIN’T WASTING TIME / SELF RELEASE
8.THE NAME DROPPERS / LET’S LIVE TOGETHER / HORIZON MUSIC GROUP
​​​9.DAVE THOMAS / BRIDGE STREET BLUES / BLONDE ON BLONDE
10.RICK VITO / SLIDEMASTER / MOMOJO
11.ZAC HARMON & THE DRIVE / LIVE / SELF RELEASE
12.TAJ MAHAL & THE PHANTOM BLUES BAND/TIME/THIRTY TIGERS
13.​JOE KROWN TRIO FEAT. PAPA MALI/QUALIFIED/SLEDGEHAMMER BLUES
14.CARMEN RATTI BAND / COME TO ME / MOMOJO
15.BOB CORRITORE & FRIENDS / ERNESTINE BLUES / VIZZTONE
16.SELWYN BIRCHWOOD / ELECTRIC SWAMP FUNKIN’ BLUES / ALLIGATOR
17.ANNI PIPER / MEN ARE LIKE POTATO CHIPS / SUGAR DADDY
18.LAURA CHAVEZ / MY VOICE / RUF RECORDS
19.DENISE LA GRASSA / A CROSSROADS COMMUNION / SELF RELEASE
20.CURTIS SALGADO/LEGACY REWIND: LIVE IN ’25/NOLA BLUE
21.JENNIFER LYN & THE GROOVE REVIVAL/ELECTRIC EDEN/J&R COLLECTIVE
22.MIKE GULDIN / WHILE I CAN / QUALIFIED
23.PETER VETESKA & BLUES TRAIN / KEY OF V / SELF RELEASE
24.LIL’ ED & THE BLUES IMPERIALS / SLIDEWAYS / ALLIGATOR
25.ELLES BAILEY / CAN’T TAKE MY STORY AWAY / COOKING VINYL
26.GABE STILLMAN / WHAT HAPPENS NEXT? / GULF COAST
27.STACY MITCHHART / NO RHYME OR REASON / SELF RELEASE
28.CD WOODBURY TRIO / BULLDOG / LIGHTNING IN A BOTTLE
29.THE SHAELYN BAND / CHAPTER 3 / INDEPENDENT
30.JOHN BRENNAN / DOWN HOME / GUITAR ONE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JULY 1, 2026

MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

Tags
BLUES AT SUNDOWN Otherblues at sundown
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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