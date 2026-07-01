KIOS 91.5 FM BLUES CHART MAY 2026
KIOS 91.5 FM BLUES CHART MAY 2026
ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.RICK VITO / SLIDEMASTER / MOMOJO
2.TAJ MAHAL & THE PHANTOM BLUES BAND/TIME/THIRTY TIGERS
3.JOE KROWN TRIO FEAT. PAPA MALI/QUALIFIED/ SLEDGEHAMMER BLUES
4.CURTIS SALGADO/LEGACY REWIND: LIVE IN '25 / NOLA BLUE
5.BOB CORRITORE & FRIENDS / ERNESTINE BLUES / VIZZTONE
6.SELWYN BIRCHWOOD / ELECTRIC SWAMP FUNKIN' BLUES / ALLIGATOR
7.SETH JAMES / MOTORMOUTYH / QUALIFIED
8.LAURA CHAVEZ / MY VOICE / RUF RECORDS
9.MIKE ZITO / OUTSIDE OR THE EASTSIDE / GULF COAST
10.JENNIFER LYN & THE GROOVE REVIVAL/ELECTRIC EDEN/J&R COLLECTIVE
11.AMANI BURNHAM / ROOTS & WINGS / BLIND PIG
12.MIKE GULDIN / WHILE I CAN / QUALIFIED
13.PETER VETESKA & BLUES TRAIN / KEY OF V / SELF RELEASE
14.LIL' ED & THE BLUES IMPERIALS / SLIDEWAYS / ALLIGATOR
15.ELLES BAILEY / CAN'T TAKE MY STORY AWAY / COOKING VINYL
16.GABE STILLMAN / WHAT HAPPENS NEXT? / GULF COAST
17.STACY MITCHHART / NO RHYME OR REASON / SELF RELEASE
18.SHAUN MURPHY / BRAND NEW BLUES / VISION WALL RECORDS
19.ZAC HARMON & THE DRIVE / LIVE / SELF RELEASE
20.JOHN BRENNAN / DOWN HOME / GUITAR ONE
21.LUKE WINSLOW-KING / COAST OF LIGHT / BLOODSHOT
22.LEXIE BLUE / TOO GLAM TO GIVE A DAMN / SELF RELEASE
23.ALTERED FIVE BLUES BAND / HAMMER & CHISEL / BLIND PIG
24.DUKE ROBILLARD & HIS ALL-STAR BAND / BLAST OFF! / NOLA BLUE
25.TERESA JAMES & THE RHYTHM TRAMPS/BAD AT BEING GOOD/MOMOJO
26.CHARLES TINER / GOOD SOUL / SELF RELEASE
27.REVEREND FREAKCHILD/BLUES & SPIRITUALS-HYMN HUSTLER /TREATED & RELEASED
28.CARMEN RATTI BAND FEAT. JILL DINEEN / COME TO ME / MOMOJO
29.KENNY WAYNE SHEPHERD/LEDBETTER HEIGHTS 30th ANNIVERSARY/RAM RECORDS
30.SAUCE BOSS / WITH EXTRA SAUCE / SWAMPSIDE RECORDS
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JUNE 1, 2026
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM