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BLUES AT SUNDOWN

KIOS 91.5 FM BLUES CHART MAY 2026

By Mike Jacobs
Published July 1, 2026 at 12:06 PM CDT

KIOS 91.5 FM BLUES CHART MAY 2026

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.RICK VITO / SLIDEMASTER / MOMOJO
2.TAJ MAHAL & THE PHANTOM BLUES BAND/TIME/THIRTY TIGERS
3.JOE KROWN TRIO FEAT. PAPA MALI/QUALIFIED/ SLEDGEHAMMER BLUES
4.CURTIS SALGADO/LEGACY REWIND: LIVE IN '25 / NOLA BLUE
​5.BOB CORRITORE & FRIENDS / ERNESTINE BLUES / VIZZTONE
6.​SELWYN BIRCHWOOD / ELECTRIC SWAMP FUNKIN' BLUES / ALLIGATOR
​7.SETH JAMES / MOTORMOUTYH / QUALIFIED
8.LAURA CHAVEZ / MY VOICE / RUF RECORDS
​​​9.MIKE ZITO / OUTSIDE OR THE EASTSIDE / GULF COAST
10.JENNIFER LYN & THE GROOVE REVIVAL/ELECTRIC EDEN/J&R COLLECTIVE
11.AMANI BURNHAM / ROOTS & WINGS / BLIND PIG
12.MIKE GULDIN / WHILE I CAN / QUALIFIED
13.​PETER VETESKA & BLUES TRAIN / KEY OF V / SELF RELEASE
14.LIL' ED & THE BLUES IMPERIALS / SLIDEWAYS / ALLIGATOR
15.ELLES BAILEY / CAN'T TAKE MY STORY AWAY / COOKING VINYL
16.GABE STILLMAN / WHAT HAPPENS NEXT? / GULF COAST
17.STACY MITCHHART / NO RHYME OR REASON / SELF RELEASE
18.SHAUN MURPHY / BRAND NEW BLUES / VISION WALL RECORDS
19.ZAC HARMON & THE DRIVE / LIVE / SELF RELEASE
20.JOHN BRENNAN / DOWN HOME / GUITAR ONE
21.LUKE WINSLOW-KING / COAST OF LIGHT / BLOODSHOT
22.LEXIE BLUE / TOO GLAM TO GIVE A DAMN / SELF RELEASE
23.ALTERED FIVE BLUES BAND / HAMMER & CHISEL / BLIND PIG
24.DUKE ROBILLARD & HIS ALL-STAR BAND / BLAST OFF! / NOLA BLUE
25.TERESA JAMES & THE RHYTHM TRAMPS/BAD AT BEING GOOD/MOMOJO
26.CHARLES TINER / GOOD SOUL / SELF RELEASE
27.REVEREND FREAKCHILD/BLUES & SPIRITUALS-HYMN HUSTLER /TREATED & RELEASED
28.CARMEN RATTI BAND FEAT. JILL DINEEN / COME TO ME / MOMOJO
29.KENNY WAYNE SHEPHERD/LEDBETTER HEIGHTS 30th ANNIVERSARY/RAM RECORDS
30.SAUCE BOSS / WITH EXTRA SAUCE / SWAMPSIDE RECORDS

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JUNE 1, 2026

MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

Tags
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Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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