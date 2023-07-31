KIOS 91.5 FM BLUES CHART JULY 2023
ARTIST / TITLE / RECORD LABEL
1.SHAUN MURPHY / I'M COMING HOME / VISION WALL
2.NICK MOSS BAND FEAT. DENNIS GREUNLING/GET YOUR BACK INTO IT!/ ALLIGATOR
3.DUKE ROBILLARD/ SIX STRINGS OF STEEL / M.C. RECORDS
4.DOUG DEMING & THE JEWEL TONES/GROOVIN' AT THE GROVE/ ENDLESS BLUES
5.SELWYN BIRCHWOOD / EXORCIST / ALLIGATOR
6.MICHAEL JEROME BROWNE / GETTIN' TOGETHER / STONY PLAIN
7.MICK KOLASSA / WOODEN MUSIC / ENDLESS BLUES
8.REV. FREAKCHILD/SONGS OF BEAUTY FOR ASHES OF REALIZATION/TREATED AND RELEASED
9.D.K. HARRELL / THE RIGHT MAN / LITTLE VILLAGE
10.CHRISTOPHER DEAN BAND / NEED A FRIEND / LOST WORLD
11.GRAINNE DUFFY / DIRT WOMAN BLUES / BLUE HEART
12.MONSTER MIKE WELCH / NOTHING BUT TIME / GULF COAST
13.JOANNA CONNOR / BEST OF ME / GULF COAST
14.FRANCK L. GOLDWASSER / WHO NEEDS THIS MESS? / CROSSCUT
15.SKYLA BURRELL / BROKEN 45'S / SELF RELEASE
16.MARIO ROSSI BAND / SMOKEV BURST / SELF RELEASE
17.HUDSPETH & TAYLOR / RIDIN' THE BLINDS / HUDTONE
18.MARK CAMERON / NASTY BUSINESS / SELF RELEASE
19.SOULFUL FEMME / ATTITUDE / SELF RELEASE
20.ERIC JOHANSON / THE DEEP AND THE DIRTY / RUF RECORDS
21.J-W JONES / EVERYTHING NOW / SOLID BLUES FANS
22.TONY HOLIDAY / MOTEL MISSISSIPPI / FORTY BELOW
23.GREG SOVER / HIS-STORY / SELF RELEASE
24.LARRY TAYLOR & THE TAYLOR FAMILY/GENERATIONS OF BLUES:WEST SIDE LEGACY/NOLA BLUE
25.ARLEN ROTH & JERRY JEMMOTT / SUPER SOUL SESSION! / BLUE HEART
26.LIL' JIMMY REED / BACK TO BATON ROUGE / NOLA BLUE
27.SAMANTHA FISH & JESSE DAYTON / DEATH WISH BLUES / ROUNDER
28.JEAU JAMES / FATED / LORD VINYL
29.TIM WOODS / FOR YOU / SELF RELEASE
30.JENNIFER LYN & THE GROOVE REVIVAL / GYPSY SOUL / J & R COLLECTIVE
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JULY 1, 2023
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM