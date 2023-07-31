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Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART JULY 2023

By Mike Jacobs
Published July 31, 2023 at 5:45 PM CDT

ARTIST / TITLE / RECORD LABEL

1.SHAUN MURPHY / I'M COMING HOME / VISION WALL

2.NICK MOSS BAND FEAT. DENNIS GREUNLING/GET YOUR BACK INTO IT!/ ALLIGATOR

3.DUKE ROBILLARD/ SIX STRINGS OF STEEL / M.C. RECORDS

4.DOUG DEMING & THE JEWEL TONES/GROOVIN' AT THE GROVE/ ENDLESS BLUES

5.SELWYN BIRCHWOOD / EXORCIST / ALLIGATOR

6.MICHAEL JEROME BROWNE / GETTIN' TOGETHER / STONY PLAIN

7.MICK KOLASSA / WOODEN MUSIC / ENDLESS BLUES

8.REV. FREAKCHILD/SONGS OF BEAUTY FOR ASHES OF REALIZATION/TREATED AND RELEASED

9.D.K. HARRELL / THE RIGHT MAN / LITTLE VILLAGE

10.CHRISTOPHER DEAN BAND / NEED A FRIEND / LOST WORLD

11.GRAINNE DUFFY / DIRT WOMAN BLUES / BLUE HEART

12.MONSTER MIKE WELCH / NOTHING BUT TIME / GULF COAST

13.JOANNA CONNOR / BEST OF ME / GULF COAST

14.FRANCK L. GOLDWASSER / WHO NEEDS THIS MESS? / CROSSCUT

15.SKYLA BURRELL / BROKEN 45'S / SELF RELEASE

16.MARIO ROSSI BAND / SMOKEV BURST / SELF RELEASE

17.HUDSPETH & TAYLOR / RIDIN' THE BLINDS / HUDTONE

18.MARK CAMERON / NASTY BUSINESS / SELF RELEASE

19.SOULFUL FEMME / ATTITUDE / SELF RELEASE

20.ERIC JOHANSON / THE DEEP AND THE DIRTY / RUF RECORDS

21.J-W JONES / EVERYTHING NOW / SOLID BLUES FANS

22.TONY HOLIDAY / MOTEL MISSISSIPPI / FORTY BELOW

23.GREG SOVER / HIS-STORY / SELF RELEASE

24.LARRY TAYLOR & THE TAYLOR FAMILY/GENERATIONS OF BLUES:WEST SIDE LEGACY/NOLA BLUE

25.ARLEN ROTH & JERRY JEMMOTT / SUPER SOUL SESSION! / BLUE HEART

26.LIL' JIMMY REED / BACK TO BATON ROUGE / NOLA BLUE

27.SAMANTHA FISH & JESSE DAYTON / DEATH WISH BLUES / ROUNDER

28.JEAU JAMES / FATED / LORD VINYL

29.TIM WOODS / FOR YOU / SELF RELEASE

30.JENNIFER LYN & THE GROOVE REVIVAL / GYPSY SOUL / J & R COLLECTIVE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JULY 1, 2023

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

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Blues in the Afternoon with Mike Jacobs OtherMusic
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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