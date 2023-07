KIOS 91.5 FM BLUES CHART JULY 2023

ARTIST / TITLE / RECORD LABEL

1.SHAUN MURPHY / I'M COMING HOME / VISION WALL

2.NICK MOSS BAND FEAT. DENNIS GREUNLING/GET YOUR BACK INTO IT!/ ALLIGATOR

3.DUKE ROBILLARD/ SIX STRINGS OF STEEL / M.C. RECORDS

4.DOUG DEMING & THE JEWEL TONES/GROOVIN' AT THE GROVE/ ENDLESS BLUES

5.SELWYN BIRCHWOOD / EXORCIST / ALLIGATOR

6.MICHAEL JEROME BROWNE / GETTIN' TOGETHER / STONY PLAIN

7.MICK KOLASSA / WOODEN MUSIC / ENDLESS BLUES

8.REV. FREAKCHILD/SONGS OF BEAUTY FOR ASHES OF REALIZATION/TREATED AND RELEASED

9.D.K. HARRELL / THE RIGHT MAN / LITTLE VILLAGE

10.CHRISTOPHER DEAN BAND / NEED A FRIEND / LOST WORLD

11.GRAINNE DUFFY / DIRT WOMAN BLUES / BLUE HEART

12.MONSTER MIKE WELCH / NOTHING BUT TIME / GULF COAST

13.JOANNA CONNOR / BEST OF ME / GULF COAST

14.FRANCK L. GOLDWASSER / WHO NEEDS THIS MESS? / CROSSCUT

15.SKYLA BURRELL / BROKEN 45'S / SELF RELEASE

16.MARIO ROSSI BAND / SMOKEV BURST / SELF RELEASE

17.HUDSPETH & TAYLOR / RIDIN' THE BLINDS / HUDTONE

18.MARK CAMERON / NASTY BUSINESS / SELF RELEASE

19.SOULFUL FEMME / ATTITUDE / SELF RELEASE

20.ERIC JOHANSON / THE DEEP AND THE DIRTY / RUF RECORDS

21.J-W JONES / EVERYTHING NOW / SOLID BLUES FANS

22.TONY HOLIDAY / MOTEL MISSISSIPPI / FORTY BELOW

23.GREG SOVER / HIS-STORY / SELF RELEASE

24.LARRY TAYLOR & THE TAYLOR FAMILY/GENERATIONS OF BLUES:WEST SIDE LEGACY/NOLA BLUE

25.ARLEN ROTH & JERRY JEMMOTT / SUPER SOUL SESSION! / BLUE HEART

26.LIL' JIMMY REED / BACK TO BATON ROUGE / NOLA BLUE

27.SAMANTHA FISH & JESSE DAYTON / DEATH WISH BLUES / ROUNDER

28.JEAU JAMES / FATED / LORD VINYL

29.TIM WOODS / FOR YOU / SELF RELEASE

30.JENNIFER LYN & THE GROOVE REVIVAL / GYPSY SOUL / J & R COLLECTIVE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JULY 1, 2023

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM