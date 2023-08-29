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Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART AUGUST 2023

By Mike Jacobs
Published August 29, 2023 at 12:26 PM CDT

1.TRACY NELSON / LIFE DON'T MISS NOBODY / BMG

2.STEVE HOWELL / GALLERY OF ECHOES / OUT OF THE PAST

3.SHAUN MURPHY / I'M COMING HOME / VISION WALL

4.MITCH WOODS / FRIENDS ALONG THE WAY / CLUB 88

5.WILLIE J LAWS JR / TOO MUCH BLUES / PILOT LIGHT

6.NAT MYERS / YELLOW PERIL / EASY EYE SOUND

7.CHRISTOPHER DEAN BAND / NEED A FRIEND / LOST WORLD MUSIC

8.LITTLE G WEEVIL / IF I MAY.../ SELF RELEASE

9.JOEL ASTLEY / SEATTLE TO GREASELAND / BLUE HEART

10.MIKEY JUNIOR / BLUES IN THE BARN VOL. 2 / 8th-TRAIN

11.SANDY CARROLL / LOVE ON IT / BLUE HEART

12.WILLIE J CAMPBELL / BE COOL / BLUE HEART

13.GOV'T MULE / PEACE...LIKE A RIVER / CONCORD

14.DUKE ROBILLARD / SIX STRINGS OF STEEL / M.C. RECORDS

15.THE NICK MOSS BAND /GET YOUR BACK INTO IT!/ALLIGATOR

16.SELWYN BIRCHWOOD / EXORCIST / ALLIGATOR

17.MICK KOLASSA / WOODEN MUSIC / ENDLESS MUSIC

18.MICHAEL JEROME BROWNE / GETTIN' TOGETHER / STONY PLAIN

19.REV. FREAKCHILD/SONGS OF BEAUTY FOR ASHES OF REALIZATION/TREATED AND RELEASED

20.D.K. HARRELL / THE RIGHT MAN / LITTLE VILLAGE

21.GRAINNE DUFFY / DIRT WOMAN BLUES / BLUE HEART

22.MONSTER MIKE WELCH / NOTHING BUT TIME / GULF COAST

23.JOANNA CONNOR / BEST OF ME / GULF COAST

24.MARK CAMERON / NASTY BUSINESS / SELF RELEASE

25.SOULFUL FEMME / ATTITUDE / SELF RELEASE

26.MICHAEL JEROME BROWNE / GETTIN' TOGETHER / STONY PLAIN

27.NIC CLARK / EVERYBODY'S BUDDY / LITTLE VILLAGE FOUNDATION

28.CHICKENBONE SLIM / DAMN GOOD AND READY / VIZZTONE

29.LARRY TAYLOR & THE TAYLOR FAMILY/GENERATIONS OF BLUES:WEST SIDE LEGACY/ NOLA BLUE

30.ARLEN ROTH & JERRY JEMMOTT / SUPER SOUL SESSION! / BLUE HEART

31.NIGEL MACK / BACK IN STYLE / BLUES ATTACK

32.HEAVYDRUNK / YOU DON'T KNOW ME / 4142 MUSIC

33.AARON BURTON / COMBO PLATE / SELF RELEASE

34.MIKE BOURNE BAND / CRUISIN' KANSAS CITY / BLUE HEART

35.MIKE GULDIN & ROLLIN' & TUMBLIN' / THE FRANKLIN SESSIONS / BLUE HEART

36.THE NAMEDROPPERS / BLUE DIAMONDS / HORIZON

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR SEPTEMBER 1, 2023

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

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Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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