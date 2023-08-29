KIOS 91.5 FM BLUES CHART AUGUST 2023
1.TRACY NELSON / LIFE DON'T MISS NOBODY / BMG
2.STEVE HOWELL / GALLERY OF ECHOES / OUT OF THE PAST
3.SHAUN MURPHY / I'M COMING HOME / VISION WALL
4.MITCH WOODS / FRIENDS ALONG THE WAY / CLUB 88
5.WILLIE J LAWS JR / TOO MUCH BLUES / PILOT LIGHT
6.NAT MYERS / YELLOW PERIL / EASY EYE SOUND
7.CHRISTOPHER DEAN BAND / NEED A FRIEND / LOST WORLD MUSIC
8.LITTLE G WEEVIL / IF I MAY.../ SELF RELEASE
9.JOEL ASTLEY / SEATTLE TO GREASELAND / BLUE HEART
10.MIKEY JUNIOR / BLUES IN THE BARN VOL. 2 / 8th-TRAIN
11.SANDY CARROLL / LOVE ON IT / BLUE HEART
12.WILLIE J CAMPBELL / BE COOL / BLUE HEART
13.GOV'T MULE / PEACE...LIKE A RIVER / CONCORD
14.DUKE ROBILLARD / SIX STRINGS OF STEEL / M.C. RECORDS
15.THE NICK MOSS BAND /GET YOUR BACK INTO IT!/ALLIGATOR
16.SELWYN BIRCHWOOD / EXORCIST / ALLIGATOR
17.MICK KOLASSA / WOODEN MUSIC / ENDLESS MUSIC
18.MICHAEL JEROME BROWNE / GETTIN' TOGETHER / STONY PLAIN
19.REV. FREAKCHILD/SONGS OF BEAUTY FOR ASHES OF REALIZATION/TREATED AND RELEASED
20.D.K. HARRELL / THE RIGHT MAN / LITTLE VILLAGE
21.GRAINNE DUFFY / DIRT WOMAN BLUES / BLUE HEART
22.MONSTER MIKE WELCH / NOTHING BUT TIME / GULF COAST
23.JOANNA CONNOR / BEST OF ME / GULF COAST
24.MARK CAMERON / NASTY BUSINESS / SELF RELEASE
25.SOULFUL FEMME / ATTITUDE / SELF RELEASE
26.MICHAEL JEROME BROWNE / GETTIN' TOGETHER / STONY PLAIN
27.NIC CLARK / EVERYBODY'S BUDDY / LITTLE VILLAGE FOUNDATION
28.CHICKENBONE SLIM / DAMN GOOD AND READY / VIZZTONE
29.LARRY TAYLOR & THE TAYLOR FAMILY/GENERATIONS OF BLUES:WEST SIDE LEGACY/ NOLA BLUE
30.ARLEN ROTH & JERRY JEMMOTT / SUPER SOUL SESSION! / BLUE HEART
31.NIGEL MACK / BACK IN STYLE / BLUES ATTACK
32.HEAVYDRUNK / YOU DON'T KNOW ME / 4142 MUSIC
33.AARON BURTON / COMBO PLATE / SELF RELEASE
34.MIKE BOURNE BAND / CRUISIN' KANSAS CITY / BLUE HEART
35.MIKE GULDIN & ROLLIN' & TUMBLIN' / THE FRANKLIN SESSIONS / BLUE HEART
36.THE NAMEDROPPERS / BLUE DIAMONDS / HORIZON
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR SEPTEMBER 1, 2023
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM