KIOS 91.5 FM BLUES CHART AUGUST 2023

1.TRACY NELSON / LIFE DON'T MISS NOBODY / BMG

2.STEVE HOWELL / GALLERY OF ECHOES / OUT OF THE PAST

3.SHAUN MURPHY / I'M COMING HOME / VISION WALL

4.MITCH WOODS / FRIENDS ALONG THE WAY / CLUB 88

5.WILLIE J LAWS JR / TOO MUCH BLUES / PILOT LIGHT

6.NAT MYERS / YELLOW PERIL / EASY EYE SOUND

7.CHRISTOPHER DEAN BAND / NEED A FRIEND / LOST WORLD MUSIC

8.LITTLE G WEEVIL / IF I MAY.../ SELF RELEASE

9.JOEL ASTLEY / SEATTLE TO GREASELAND / BLUE HEART

10.MIKEY JUNIOR / BLUES IN THE BARN VOL. 2 / 8th-TRAIN

11.SANDY CARROLL / LOVE ON IT / BLUE HEART

12.WILLIE J CAMPBELL / BE COOL / BLUE HEART

13.GOV'T MULE / PEACE...LIKE A RIVER / CONCORD

14.DUKE ROBILLARD / SIX STRINGS OF STEEL / M.C. RECORDS

15.THE NICK MOSS BAND /GET YOUR BACK INTO IT!/ALLIGATOR

16.SELWYN BIRCHWOOD / EXORCIST / ALLIGATOR

17.MICK KOLASSA / WOODEN MUSIC / ENDLESS MUSIC

18.MICHAEL JEROME BROWNE / GETTIN' TOGETHER / STONY PLAIN

19.REV. FREAKCHILD/SONGS OF BEAUTY FOR ASHES OF REALIZATION/TREATED AND RELEASED

20.D.K. HARRELL / THE RIGHT MAN / LITTLE VILLAGE

21.GRAINNE DUFFY / DIRT WOMAN BLUES / BLUE HEART

22.MONSTER MIKE WELCH / NOTHING BUT TIME / GULF COAST

23.JOANNA CONNOR / BEST OF ME / GULF COAST

24.MARK CAMERON / NASTY BUSINESS / SELF RELEASE

25.SOULFUL FEMME / ATTITUDE / SELF RELEASE

27.NIC CLARK / EVERYBODY'S BUDDY / LITTLE VILLAGE FOUNDATION

28.CHICKENBONE SLIM / DAMN GOOD AND READY / VIZZTONE

29.LARRY TAYLOR & THE TAYLOR FAMILY/GENERATIONS OF BLUES:WEST SIDE LEGACY/ NOLA BLUE

30.ARLEN ROTH & JERRY JEMMOTT / SUPER SOUL SESSION! / BLUE HEART

31.NIGEL MACK / BACK IN STYLE / BLUES ATTACK

32.HEAVYDRUNK / YOU DON'T KNOW ME / 4142 MUSIC

33.AARON BURTON / COMBO PLATE / SELF RELEASE

34.MIKE BOURNE BAND / CRUISIN' KANSAS CITY / BLUE HEART

35.MIKE GULDIN & ROLLIN' & TUMBLIN' / THE FRANKLIN SESSIONS / BLUE HEART

36.THE NAMEDROPPERS / BLUE DIAMONDS / HORIZON

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR SEPTEMBER 1, 2023

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM