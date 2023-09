KIOS 91.5 FM BLUES CHART SEPTEMBER 2023

1.COCO MONTOYA / WRITING ON THE WALL / ALLIGATOR

2.TERESA JAMES & THE RHYTHM TRAMPS/ROSE-COLORED GLASSES VOL 2/BLUE HEART

3.BOBBY RUSH / ALL MY LOVE FOR YOU / DEEP RUSH

4.TOM HAMBRIDGE / BLU JA VU / QUARTO VALLEY

5.JOYANN PARKER / ROOTS / HOPELESS ROMANTIC

6.EG KIGHT / STICKS & STRINGS / BLUE SOUTH

7.SHINYRIBS / TRANSIT DAMAGE / HARDCHARGER

8.DOM MARTIN / BURIED IN THE HAIL / FORTY BELOW

9.WILLIE J CAMPBELL / BE COOL / BLUE

10.TRACY NELSON / LIFE DON'T MISS NOBODY / BMG

11.CANDICE IVORY/WHEN THE LEVEE BREAKS:THE MUSIC OF MEMPHIS MINNIE/ LITTLE VILLAGE

12.STEVE HOWELL / GALLERY OF ECHOES / OUT OF THE PAST

13.SHAUN MURPHY / I'M COMING HOME / VISION WALL

14.MITCH WOODS / FRIENDS ALONG THE WAY / CLUB 88

15.WILLIE J LAWS JR / TOO MUCH BLUES / PILOT LIGHT

16.NAT MYERS / YELLOW PERIL / EASY EYE SOUND

17.CHRISTOPHER DEAN BAND / NEED A FRIEND / LOST WORLD MUSIC

18.LITTLE G WEEVIL / IF I MAY.../ SELF RELEASE

19.JOEL ASTLEY / SEATTLE TO GREASELAND / BLUE HEART

20.MIKEY JUNIOR / BLUES IN THE BARN VOL 2 / 8TH-TRAIN

21.SANDY CARROLL / LOVE ON IT / BLUE HEART

22.BOB CORRITORE & FRIENDS / SOMEBODY PUT BAD LUCK ON ME / VIZZTONE

23.JOHNNY RAWLS / WALKING HEART ATTACK / CATFOOD

24.CHRIS BEARD / PASS IT ON DOWN / BLUE HEART

25.THE NICK MOSS BAND / GET YOUR BACK INTO IT! / ALLIGATOR

26.OMAR & THE HOWLERS / WHAT'S BUGGIN' YOU? / BIG GUITAR

27.BLACKBURN BROTHERS / SOULFUNKIN' BLUES / ELECTRO-FI

28.TOM BUENGER / BLUES FROM CAUCASIA / SELF RELEASE

29.NICK WADE / FEELING GOOD IS GOOD ENOUGH / WADE WATERS PROD.

30.CHAD RUPP & THE SUGAR ROOTS / THE DEVIL WON'T GET YOU / LIGHTNING IN A BOTTLE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR OCTOBER 1, 2023

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM