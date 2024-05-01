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Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART APRIL 2024

By Mike Jacobs
Published May 1, 2024 at 12:10 PM CDT

1.CANNED HEAT / FINYL VINYL / RUF

2.DEB RYDER / LIVE AND HAVIN' FUN / VIZZTONE

3.RICK VITO / CADILLAC MAN / BLUE HEART

4.SUE FOLEY / ONE GUITAR WOMAN / STONY PLAIN

5.ERIC BIBB / LIVE AT THE SCALA THEATRE / STONY PLAIN

6.KATIE HENRY / GET GOIN' / RUF

7.ANTHONY GERACI / TEARS IN MY EYES / BLUE HEART

8.EDDIE COTTON / THE MIRROR / MALACO

9.JOHN PRIMER & BOB CORRITORE / CRAWLIN' KINGSNAKE / VIZZTONE

10.NICK GRAVENITES / ROGUE BLUES WITH PETE SEARS / M.C.

11.ALTERED FIVE BLUES BAND / TESTIFYIN' / BLIND PIG

12.MIKE ZITO / LIFE IS HARD / GULF COAST

13.MISTY BLUES / SILVER LINING / GUITAR ONE

14.ONE DIME BAND / SIDE HUSTLE / SELF-RELEASE

15.BART BRYANT / BACKSTAGE IT / HORIZON

16.JENNIFER LYN & THE GROOVE REVIVAL/LIVE FROM THE NOTHERN PLAINS/J&R

17.SHAWN KELLERMAN / KELL'S KITCHEN / SONGSURFER

18.ALBERT CUMMINGS / STRONG / IVY MUSIC COMPANY

19.JAMES HARMAN / DIDN'T WE HAVE SOME FUN SOMETIME / ELECRTRO-FI

20.TINSLEY ELLIS / NAKED TRUTH / ALLIGATOR

21.SETH JAMES / LESSONS / QUALIFIED

22.JOHN CLIFTON / TOO MUCH TO PAY / FLOWER RECORDS

23.DANIELLE NICOLE / THE LOVE YOU BLEED / FORTY BELOW

24.STEVEN HOWELL & THE MIGHTY MEN / 99 ½ WON'T DO/OUT OF THE PAST

25.SEAN RILEY & THE WATER / STONE COLD HANDS / PUGNACIOUS

26.LITTLE FEAT / SAM'S PLACE / HOT TOMATO

27.BROTHERS BROWN / NOWHERE LEFT TO GO / WOODLAND AVE.

28.JOHNNY BURGIN / RAMBLIN' FROM COAST TO COAST / STRAIGHT SHOOTER

29.JACK HADLEY / THE ST. LOUIS SESSIONS VOL. II / SELF-RELEASE

30.ROMAN BARTEN-SHERMAN/DEATH'S LITTLE BLACK TRAIN/RIVERLARK MUSIC

31.PAUL KAYE / HAM HOUND CRAVE / RIVERLARK MUSIC

32.LUKE SELLICK & ANDREW RENFROE / ABERDEEN BLUES / SELF-RELEASE

33.BLIND LEMON PLEDGE / OH SO GOOD / OFEH

34.CRYIN' OUT LOUD / PLAY LOUD & SMOKE OFTEN / PILOT LIGHT

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR MAY 1, 2024

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

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Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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