KIOS 91.5 FM BLUES CHART APRIL 2024

1.CANNED HEAT / FINYL VINYL / RUF

2.DEB RYDER / LIVE AND HAVIN' FUN / VIZZTONE

3.RICK VITO / CADILLAC MAN / BLUE HEART

4.SUE FOLEY / ONE GUITAR WOMAN / STONY PLAIN

5.ERIC BIBB / LIVE AT THE SCALA THEATRE / STONY PLAIN

6.KATIE HENRY / GET GOIN' / RUF

7.ANTHONY GERACI / TEARS IN MY EYES / BLUE HEART

8.EDDIE COTTON / THE MIRROR / MALACO

9.JOHN PRIMER & BOB CORRITORE / CRAWLIN' KINGSNAKE / VIZZTONE

10.NICK GRAVENITES / ROGUE BLUES WITH PETE SEARS / M.C.

11.ALTERED FIVE BLUES BAND / TESTIFYIN' / BLIND PIG

12.MIKE ZITO / LIFE IS HARD / GULF COAST

13.MISTY BLUES / SILVER LINING / GUITAR ONE

14.ONE DIME BAND / SIDE HUSTLE / SELF-RELEASE

15.BART BRYANT / BACKSTAGE IT / HORIZON

16.JENNIFER LYN & THE GROOVE REVIVAL/LIVE FROM THE NOTHERN PLAINS/J&R

17.SHAWN KELLERMAN / KELL'S KITCHEN / SONGSURFER

18.ALBERT CUMMINGS / STRONG / IVY MUSIC COMPANY

19.JAMES HARMAN / DIDN'T WE HAVE SOME FUN SOMETIME / ELECRTRO-FI

20.TINSLEY ELLIS / NAKED TRUTH / ALLIGATOR

21.SETH JAMES / LESSONS / QUALIFIED

22.JOHN CLIFTON / TOO MUCH TO PAY / FLOWER RECORDS

23.DANIELLE NICOLE / THE LOVE YOU BLEED / FORTY BELOW

24.STEVEN HOWELL & THE MIGHTY MEN / 99 ½ WON'T DO/OUT OF THE PAST

25.SEAN RILEY & THE WATER / STONE COLD HANDS / PUGNACIOUS

26.LITTLE FEAT / SAM'S PLACE / HOT TOMATO

27.BROTHERS BROWN / NOWHERE LEFT TO GO / WOODLAND AVE.

28.JOHNNY BURGIN / RAMBLIN' FROM COAST TO COAST / STRAIGHT SHOOTER

29.JACK HADLEY / THE ST. LOUIS SESSIONS VOL. II / SELF-RELEASE

30.ROMAN BARTEN-SHERMAN/DEATH'S LITTLE BLACK TRAIN/RIVERLARK MUSIC

31.PAUL KAYE / HAM HOUND CRAVE / RIVERLARK MUSIC

32.LUKE SELLICK & ANDREW RENFROE / ABERDEEN BLUES / SELF-RELEASE

33.BLIND LEMON PLEDGE / OH SO GOOD / OFEH

34.CRYIN' OUT LOUD / PLAY LOUD & SMOKE OFTEN / PILOT LIGHT

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR MAY 1, 2024

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM