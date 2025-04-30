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Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART APRIL 2025

By Mike Jacobs
Published April 30, 2025 at 11:24 AM CDT

KIOS 91.5 FM BLUES CHART APRIL 2025

 

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL

1.JANIVA MAGNESS / BACK FOR ME / BLUE ELAN

2.ANDREW DUNCANSON / CALIFORNIA TRAP / RUN IT BACK

3.BOBBY RUSH & KENNY WAYNE SHEPHERD/YOUNG FASHIONED WAYS/DEEP RUSH

4.SOUTHERN AVENUE / FAMILY / ALLIGATOR

5.JOHNNY RAWLS / MAKE THEM DANCE / CATFOOD

6.SEAN CHAMBERS / LIVE FROM DARYL'S HOUSE CLUB / QUARTO VALLEY

7.AMY RYAN BAND / BRIGHTER AND BRIGHTER / SELF RELEASE

8.JOHN PRIMER / GROWN IN MISSISSIPPI / BLUES HOUSE

9.POPA CHUBBY / I LOVE FREDDIE KING / GULF COAST

10.JENNIFER LYN & THE GROOVE REVIVAL /RETROGRADE / J&R COLLECTIVE

11.TOMMY CASTRO & THE PAINKILLERS/CLOSER TO THE BONE/ALLIGATOR

12.ALLY VENABLE BAND / MONEY & POWER / RUF

13.MAX HIGHTOWER / NOTHIN' BUT THE TRUTH / MOMOJO

14.BOB LANZA BLUES BAND / BREADMAN'S BLUES / MOMOJO

15.CHRISTOPHER WYZE & THE TELLERS / LIVE IN CLARKSDALE / BIG RADIO

16.TONY HOLIDAY / KEEP YOUR HEAD UP / FORTY BELOW

17.REV. PEYTON'S BIG DAMN BAND / HONEYSUCKLE / FAMILY OWNED

18.MARK "MULEMAN" MASSEY / BEEN A LONG, LONG TIME / MULETONE

19.TIM GARTLAND / RIGHT AMOUNT OF FUNKY / SELF-RELEASE

20.JIMMY VIVINO / GONNA BE 2 OF THOSE DAYS / GULF COAST

21.KID RAMOS / STRANGE THINGS HAPPENING / NOLA BLUE

22.MIKE DANGEROUX / EMPTY CHAIR / SELF-RELEASE

23.DAVIS COEN / LIVE AT PROUD LARRY'S / SOUNDVIEW

24.DADDY MACK BLUES BAND / DOCTOR'S ORDERS / INSIDE SOUNDS

25.THE CHRISTOPHER DEAN BAND / STEPPIN' OUT TONIGHT / SELF RELEASE

26.TERRY HANCK / GREASE TO GRAVY / LITTLE VILLAGE

27.SUNNY BLEAU & THE MOONS / PASSION & REGRETS / ENDLESS BLUES

28.JOHNNY IGUANA / AT DELMARK / DELMARK RECORDS

29.BLIND LEMON PLEDGE / LEMON LIVE! / OFEH

30.EDDIE 9V / SARATOGA / RUF

 

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR MAY 1, 2025

 

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

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Blues in the Afternoon with Mike Jacobs OtherBlues Chart
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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