KIOS 91.5 FM BLUES CHART APRIL 2025
KIOS 91.5 FM BLUES CHART APRIL 2025
ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.JANIVA MAGNESS / BACK FOR ME / BLUE ELAN
2.ANDREW DUNCANSON / CALIFORNIA TRAP / RUN IT BACK
3.BOBBY RUSH & KENNY WAYNE SHEPHERD/YOUNG FASHIONED WAYS/DEEP RUSH
4.SOUTHERN AVENUE / FAMILY / ALLIGATOR
5.JOHNNY RAWLS / MAKE THEM DANCE / CATFOOD
6.SEAN CHAMBERS / LIVE FROM DARYL'S HOUSE CLUB / QUARTO VALLEY
7.AMY RYAN BAND / BRIGHTER AND BRIGHTER / SELF RELEASE
8.JOHN PRIMER / GROWN IN MISSISSIPPI / BLUES HOUSE
9.POPA CHUBBY / I LOVE FREDDIE KING / GULF COAST
10.JENNIFER LYN & THE GROOVE REVIVAL /RETROGRADE / J&R COLLECTIVE
11.TOMMY CASTRO & THE PAINKILLERS/CLOSER TO THE BONE/ALLIGATOR
12.ALLY VENABLE BAND / MONEY & POWER / RUF
13.MAX HIGHTOWER / NOTHIN' BUT THE TRUTH / MOMOJO
14.BOB LANZA BLUES BAND / BREADMAN'S BLUES / MOMOJO
15.CHRISTOPHER WYZE & THE TELLERS / LIVE IN CLARKSDALE / BIG RADIO
16.TONY HOLIDAY / KEEP YOUR HEAD UP / FORTY BELOW
17.REV. PEYTON'S BIG DAMN BAND / HONEYSUCKLE / FAMILY OWNED
18.MARK "MULEMAN" MASSEY / BEEN A LONG, LONG TIME / MULETONE
19.TIM GARTLAND / RIGHT AMOUNT OF FUNKY / SELF-RELEASE
20.JIMMY VIVINO / GONNA BE 2 OF THOSE DAYS / GULF COAST
21.KID RAMOS / STRANGE THINGS HAPPENING / NOLA BLUE
22.MIKE DANGEROUX / EMPTY CHAIR / SELF-RELEASE
23.DAVIS COEN / LIVE AT PROUD LARRY'S / SOUNDVIEW
24.DADDY MACK BLUES BAND / DOCTOR'S ORDERS / INSIDE SOUNDS
25.THE CHRISTOPHER DEAN BAND / STEPPIN' OUT TONIGHT / SELF RELEASE
26.TERRY HANCK / GREASE TO GRAVY / LITTLE VILLAGE
27.SUNNY BLEAU & THE MOONS / PASSION & REGRETS / ENDLESS BLUES
28.JOHNNY IGUANA / AT DELMARK / DELMARK RECORDS
29.BLIND LEMON PLEDGE / LEMON LIVE! / OFEH
30.EDDIE 9V / SARATOGA / RUF
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR MAY 1, 2025
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM