KIOS 91.5 FM BLUES CHART APRIL 2025

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL

1.JANIVA MAGNESS / BACK FOR ME / BLUE ELAN

2.ANDREW DUNCANSON / CALIFORNIA TRAP / RUN IT BACK

3.BOBBY RUSH & KENNY WAYNE SHEPHERD/YOUNG FASHIONED WAYS/DEEP RUSH

4.SOUTHERN AVENUE / FAMILY / ALLIGATOR

5.JOHNNY RAWLS / MAKE THEM DANCE / CATFOOD

6.SEAN CHAMBERS / LIVE FROM DARYL'S HOUSE CLUB / QUARTO VALLEY

7.AMY RYAN BAND / BRIGHTER AND BRIGHTER / SELF RELEASE

8.JOHN PRIMER / GROWN IN MISSISSIPPI / BLUES HOUSE

9.POPA CHUBBY / I LOVE FREDDIE KING / GULF COAST

10.JENNIFER LYN & THE GROOVE REVIVAL /RETROGRADE / J&R COLLECTIVE

11.TOMMY CASTRO & THE PAINKILLERS/CLOSER TO THE BONE/ALLIGATOR

12.ALLY VENABLE BAND / MONEY & POWER / RUF

13.MAX HIGHTOWER / NOTHIN' BUT THE TRUTH / MOMOJO

14.BOB LANZA BLUES BAND / BREADMAN'S BLUES / MOMOJO

15.CHRISTOPHER WYZE & THE TELLERS / LIVE IN CLARKSDALE / BIG RADIO

16.TONY HOLIDAY / KEEP YOUR HEAD UP / FORTY BELOW

17.REV. PEYTON'S BIG DAMN BAND / HONEYSUCKLE / FAMILY OWNED

18.MARK "MULEMAN" MASSEY / BEEN A LONG, LONG TIME / MULETONE

19.TIM GARTLAND / RIGHT AMOUNT OF FUNKY / SELF-RELEASE

20.JIMMY VIVINO / GONNA BE 2 OF THOSE DAYS / GULF COAST

21.KID RAMOS / STRANGE THINGS HAPPENING / NOLA BLUE

22.MIKE DANGEROUX / EMPTY CHAIR / SELF-RELEASE

23.DAVIS COEN / LIVE AT PROUD LARRY'S / SOUNDVIEW

24.DADDY MACK BLUES BAND / DOCTOR'S ORDERS / INSIDE SOUNDS

25.THE CHRISTOPHER DEAN BAND / STEPPIN' OUT TONIGHT / SELF RELEASE

26.TERRY HANCK / GREASE TO GRAVY / LITTLE VILLAGE

27.SUNNY BLEAU & THE MOONS / PASSION & REGRETS / ENDLESS BLUES

28.JOHNNY IGUANA / AT DELMARK / DELMARK RECORDS

29.BLIND LEMON PLEDGE / LEMON LIVE! / OFEH

30.EDDIE 9V / SARATOGA / RUF

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR MAY 1, 2025

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM