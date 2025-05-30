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Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART MAY 2025

By Mike Jacobs
Published May 30, 2025 at 12:53 PM CDT

KIOS 91.5 FM BLUES CHART MAY 2025

 

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL

1.CHARLIE MUSSELWHITE/ LOOK OUT HIGHWAY / FORTY BELOW

2.CAROLYN WONDERLAND/ TRUTH IS / ALLIGATOR RECORDS

3.SOUTHERN AVENUE / FAMILY / ALLIGATOR RECORDS

4.JOHN PRIMER / GROWN IN MISSISSIPPI /

​5.BRANDON SANTINI / WHICH WAY DO WE GO? / MOMOJO

6.​ALLISON JOY WILLIAMS / HOW YOU LOOK AT THINGS / SELF RELEASE

7.ANDREW DUNCANSON / CALIFORNIA TRAP / RUN IT BACK

8.JOHNNY IGUIANA / AT DELMARK / DELMARK RECORDS

​​​9.TERRY HANCK / GREASE TO GRAVY / LITTLE VILLAGE

10.DAVIS COEN / LIVE AT PROUD LARRY'S / SOUNDVIEW

11.BOBBY RUSH & KENNY WAYNE SHEPHERD/YOUNG FASHIONED WAYS/DEEP RUSH

12.JANIVA MAGNESS / BACK FOR ME / BLUE ELAN

13.​JOHNNY RAWLS / MAKE THEM DANCE / CATFOOD RECORDS

14.TAD ROBINSON / SOUL IN BLUE / DELMARK RECORDS

15.KIM FIELD & THE PERFECT GENTLEMEN/DON'T NEED BUT ONE/BLUES DREAM

16.SEAN CHAMBERS /LIVE FROM DARYL'S HOUSE CLUB/QUARTO VALLEY

17.AMY RYAN BAND / BRIGHTER AND BRIGHTER / SELF RELEASE

18.ALLISON AUGUST / AUGUST MOON / MOMOJO

19.POPA CHUBBY & FRIENDS / I LOVE FREDDIE KING / GULF COAST

20.JENNIFER LYN & THE GROOVE REVIVAL / RETROGRADE / J&R COLLECTIVE

21.TOMMY CASTRO & THE PAINKILLERS/CLOSER TO THE BONE/ALLIGATOR

22.ALLY VENABLE BAND / MONEY & POWER / RUF RECORDS

23.MAX HIGHTOWER / NOTHIN' BUT THE TRUTH / MOMOJO

24.​BOB LANZA BLUES BAND / BREADMAN'S BLUES / MOMOJO

25.CHRISTOPHER WYZE & THE TELLERS/LIVE IN CLARKSDALE/BIG RADIO

26.TONY HOLIDAY / KEEP YOUR HEAD UP / FORTY BELOW

27.THE CHRISTOPHER DEAN BAND/STEPPIN' OUT TONIGHT/SELF RELEASE

28.TIM GARTLAND / RIGHT AMOUNT OF FUNKY / SELF RELEASE

29.REVEREND FREAKCHILD / A BLUESMAN OF SORTS / TREATED & RELEASED

30.JAY LANG / BLUES VOL. 1 / SELF RELEASE

 

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JUNE 1, 2025

 

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/ KIOS-FM

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Blues in the Afternoon with Mike Jacobs OtherMusic
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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