KIOS 91.5 FM BLUES CHART MAY 2025
KIOS 91.5 FM BLUES CHART MAY 2025
ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.CHARLIE MUSSELWHITE/ LOOK OUT HIGHWAY / FORTY BELOW
2.CAROLYN WONDERLAND/ TRUTH IS / ALLIGATOR RECORDS
3.SOUTHERN AVENUE / FAMILY / ALLIGATOR RECORDS
4.JOHN PRIMER / GROWN IN MISSISSIPPI /
5.BRANDON SANTINI / WHICH WAY DO WE GO? / MOMOJO
6.ALLISON JOY WILLIAMS / HOW YOU LOOK AT THINGS / SELF RELEASE
7.ANDREW DUNCANSON / CALIFORNIA TRAP / RUN IT BACK
8.JOHNNY IGUIANA / AT DELMARK / DELMARK RECORDS
9.TERRY HANCK / GREASE TO GRAVY / LITTLE VILLAGE
10.DAVIS COEN / LIVE AT PROUD LARRY'S / SOUNDVIEW
11.BOBBY RUSH & KENNY WAYNE SHEPHERD/YOUNG FASHIONED WAYS/DEEP RUSH
12.JANIVA MAGNESS / BACK FOR ME / BLUE ELAN
13.JOHNNY RAWLS / MAKE THEM DANCE / CATFOOD RECORDS
14.TAD ROBINSON / SOUL IN BLUE / DELMARK RECORDS
15.KIM FIELD & THE PERFECT GENTLEMEN/DON'T NEED BUT ONE/BLUES DREAM
16.SEAN CHAMBERS /LIVE FROM DARYL'S HOUSE CLUB/QUARTO VALLEY
17.AMY RYAN BAND / BRIGHTER AND BRIGHTER / SELF RELEASE
18.ALLISON AUGUST / AUGUST MOON / MOMOJO
19.POPA CHUBBY & FRIENDS / I LOVE FREDDIE KING / GULF COAST
20.JENNIFER LYN & THE GROOVE REVIVAL / RETROGRADE / J&R COLLECTIVE
21.TOMMY CASTRO & THE PAINKILLERS/CLOSER TO THE BONE/ALLIGATOR
22.ALLY VENABLE BAND / MONEY & POWER / RUF RECORDS
23.MAX HIGHTOWER / NOTHIN' BUT THE TRUTH / MOMOJO
24.BOB LANZA BLUES BAND / BREADMAN'S BLUES / MOMOJO
25.CHRISTOPHER WYZE & THE TELLERS/LIVE IN CLARKSDALE/BIG RADIO
26.TONY HOLIDAY / KEEP YOUR HEAD UP / FORTY BELOW
27.THE CHRISTOPHER DEAN BAND/STEPPIN' OUT TONIGHT/SELF RELEASE
28.TIM GARTLAND / RIGHT AMOUNT OF FUNKY / SELF RELEASE
29.REVEREND FREAKCHILD / A BLUESMAN OF SORTS / TREATED & RELEASED
30.JAY LANG / BLUES VOL. 1 / SELF RELEASE
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JUNE 1, 2025
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/ KIOS-FM