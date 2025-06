KIOS 91.5 FM BLUES CHART MAY 2025

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL

1.CHARLIE MUSSELWHITE/ LOOK OUT HIGHWAY / FORTY BELOW

2.CAROLYN WONDERLAND/ TRUTH IS / ALLIGATOR RECORDS

3.SOUTHERN AVENUE / FAMILY / ALLIGATOR RECORDS

4.JOHN PRIMER / GROWN IN MISSISSIPPI /

​5.BRANDON SANTINI / WHICH WAY DO WE GO? / MOMOJO

6.​ALLISON JOY WILLIAMS / HOW YOU LOOK AT THINGS / SELF RELEASE

7.ANDREW DUNCANSON / CALIFORNIA TRAP / RUN IT BACK

8.JOHNNY IGUIANA / AT DELMARK / DELMARK RECORDS

​​​9.TERRY HANCK / GREASE TO GRAVY / LITTLE VILLAGE

10.DAVIS COEN / LIVE AT PROUD LARRY'S / SOUNDVIEW

11.BOBBY RUSH & KENNY WAYNE SHEPHERD/YOUNG FASHIONED WAYS/DEEP RUSH

12.JANIVA MAGNESS / BACK FOR ME / BLUE ELAN

13.​JOHNNY RAWLS / MAKE THEM DANCE / CATFOOD RECORDS

14.TAD ROBINSON / SOUL IN BLUE / DELMARK RECORDS

15.KIM FIELD & THE PERFECT GENTLEMEN/DON'T NEED BUT ONE/BLUES DREAM

16.SEAN CHAMBERS /LIVE FROM DARYL'S HOUSE CLUB/QUARTO VALLEY

17.AMY RYAN BAND / BRIGHTER AND BRIGHTER / SELF RELEASE

18.ALLISON AUGUST / AUGUST MOON / MOMOJO

19.POPA CHUBBY & FRIENDS / I LOVE FREDDIE KING / GULF COAST

20.JENNIFER LYN & THE GROOVE REVIVAL / RETROGRADE / J&R COLLECTIVE

21.TOMMY CASTRO & THE PAINKILLERS/CLOSER TO THE BONE/ALLIGATOR

22.ALLY VENABLE BAND / MONEY & POWER / RUF RECORDS

23.MAX HIGHTOWER / NOTHIN' BUT THE TRUTH / MOMOJO

24.​BOB LANZA BLUES BAND / BREADMAN'S BLUES / MOMOJO

25.CHRISTOPHER WYZE & THE TELLERS/LIVE IN CLARKSDALE/BIG RADIO

26.TONY HOLIDAY / KEEP YOUR HEAD UP / FORTY BELOW

27.THE CHRISTOPHER DEAN BAND/STEPPIN' OUT TONIGHT/SELF RELEASE

28.TIM GARTLAND / RIGHT AMOUNT OF FUNKY / SELF RELEASE

29.REVEREND FREAKCHILD / A BLUESMAN OF SORTS / TREATED & RELEASED

30.JAY LANG / BLUES VOL. 1 / SELF RELEASE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JUNE 1, 2025

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/ KIOS-FM