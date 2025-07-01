KIOS 91.5 FM BLUES CHART JUNE 2025
KIOS 91.5 FM BLUES CHART JUNE 2025
ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.DAVE SPECTER / LIVE AT SPACE / DELMARK
2.D.K. HARRELL / TALKIN' HEAVY / ALLIGATOR
3.LARRY McCRAY / HEARTBREAK CITY / THE BLUES ALIVE
4.LISA MANN'S NORTHWESTERN ALL-STARS/THE GREAT WOMEN IN BLUES/JAYRAY RECORDS
5.CHARLIE MUSSELWHITE / LOOK OUT HIGHWAY / FORTY BELOW
6.CAROLYN WONDERLAND / TRUTH IS / ALLIGATOR
7.TAD ROBINSON / SOUL IN BLUE / DELMARK
8.SOUTHERN AVENUE / FAMILY / ALLIGATOR
9.BRANDON SANTINI / WHICH WAY DO WE GO? / MOMOJO
10.WILLIE BUCK & BOB CORRITORE / OH YEAH! / VIZZTONE
11.TAJ MAHAL & KEB MO / ROOM ON THE PORCH / CONCORD
12.THE KERRY KEARNEY BAND / DWAZ ENTERTAINMENT
13.THE BLUESMASTERS FEAT. CASSIE TAYLOR / EXULANS
14.ALAN ARENA / DECEIVED / SELF RELEASE
15.JOHN PRIMER / GROWN IN MISSISSIPPI / BLUES HOUSE
16.ALISON JOY WILLIAMS / HOW YOU LOOK AT THINGS / SELF RELEASE
17.ANDREW DUNCANSON / CALIFORNIA TRAP / RUN IT BACK
18.JOHNNY IGUANA / AT DELMARK / DELMARK
19.TERRY HANCK / GREASE TO GRAVY / LITTLE VILLAGE
20.AKI KUMAR / GOD BLESS THE USA / LITTLE VILLAGE
21.DAVIS COEN / LIVE AT PROUD LARRY'S / SOUNDVIEW
22.JANIVA MAGNESS / BACK FOR ME/ BLUE ELAN
23.JOHNNY RAWLS / MAKE THEM DANCE / CATFOOD RECORDS
24.BOBBY RUSH & KENNY WAYNE SHEPHERD/YOUNG FASHIONED WAYS/DEEP RUSH
25.KIM FIELD & THE PERFECT GENTLEMEN/DON'T NEED BUT ONE/BLUES DREAM
26.BRAD "GUITAR" WILSON / THE CALIFORNIAN / CALI BEE
27.THE CHRISTOPHER DEAN BAND/STEPPIN' OUT TONIGHT/SELF RELEASE
28.RUSTY ENDS & HILLBILLY VOODOO / ROADHOUSES, JUKE JOINTS AND HOKY TONKS / EARWIG
29.REVEREND FREAKCHILD / A BLUESMAN OF SORTS / TREATED & RELEASED
30.ALLISON AUGUST / AUGUST MOON / MOMOJO
31.ALL THINGS SWAMP / DRESSED / LITTLE VILLAGE
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JULY 1, 2025
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM