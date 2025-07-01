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Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART JUNE 2025

By Mike Jacobs
Published July 1, 2025 at 11:33 AM CDT

KIOS 91.5 FM BLUES CHART JUNE 2025

 

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL

1.DAVE SPECTER / LIVE AT SPACE / DELMARK

2.D.K. HARRELL / TALKIN' HEAVY / ALLIGATOR

3.LARRY McCRAY / HEARTBREAK CITY / THE BLUES ALIVE

4.LISA MANN'S NORTHWESTERN ALL-STARS/THE GREAT WOMEN IN BLUES/JAYRAY RECORDS

5.CHARLIE MUSSELWHITE / LOOK OUT HIGHWAY / FORTY BELOW

6.CAROLYN WONDERLAND / TRUTH IS / ALLIGATOR

7.TAD ROBINSON / SOUL IN BLUE / DELMARK

8.SOUTHERN AVENUE / FAMILY / ALLIGATOR

9.BRANDON SANTINI / WHICH WAY DO WE GO? / MOMOJO

10.WILLIE BUCK & BOB CORRITORE / OH YEAH! / VIZZTONE

11.TAJ MAHAL & KEB MO / ROOM ON THE PORCH / CONCORD

12.THE KERRY KEARNEY BAND / DWAZ ENTERTAINMENT

13.THE BLUESMASTERS FEAT. CASSIE TAYLOR / EXULANS

14.ALAN ARENA / DECEIVED / SELF RELEASE

15.JOHN PRIMER / GROWN IN MISSISSIPPI / BLUES HOUSE

16.ALISON JOY WILLIAMS / HOW YOU LOOK AT THINGS / SELF RELEASE

17.ANDREW DUNCANSON / CALIFORNIA TRAP / RUN IT BACK

18.JOHNNY IGUANA / AT DELMARK / DELMARK

19.TERRY HANCK / GREASE TO GRAVY / LITTLE VILLAGE

20.AKI KUMAR / GOD BLESS THE USA / LITTLE VILLAGE

21.DAVIS COEN / LIVE AT PROUD LARRY'S / SOUNDVIEW

22.JANIVA MAGNESS / BACK FOR ME/ BLUE ELAN

23.JOHNNY RAWLS / MAKE THEM DANCE / CATFOOD RECORDS

24.BOBBY RUSH & KENNY WAYNE SHEPHERD/YOUNG FASHIONED WAYS/DEEP RUSH

25.KIM FIELD & THE PERFECT GENTLEMEN/DON'T NEED BUT ONE/BLUES DREAM

26.BRAD "GUITAR" WILSON / THE CALIFORNIAN / CALI BEE

27.THE CHRISTOPHER DEAN BAND/STEPPIN' OUT TONIGHT/SELF RELEASE

28.RUSTY ENDS & HILLBILLY VOODOO / ROADHOUSES, JUKE JOINTS AND HOKY TONKS / EARWIG

29.REVEREND FREAKCHILD / A BLUESMAN OF SORTS / TREATED & RELEASED

30.ALLISON AUGUST / AUGUST MOON / MOMOJO

31.ALL THINGS SWAMP / DRESSED / LITTLE VILLAGE

 

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JULY 1, 2025

 

MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

 

 

Tags
Blues in the Afternoon with Mike Jacobs OtherMusic
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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