KIOS 91.5 FM BLUES CHART JUNE 2025

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL

1.DAVE SPECTER / LIVE AT SPACE / DELMARK

2.D.K. HARRELL / TALKIN' HEAVY / ALLIGATOR

3.LARRY McCRAY / HEARTBREAK CITY / THE BLUES ALIVE

4.LISA MANN'S NORTHWESTERN ALL-STARS/THE GREAT WOMEN IN BLUES/JAYRAY RECORDS

5.CHARLIE MUSSELWHITE / LOOK OUT HIGHWAY / FORTY BELOW

6.CAROLYN WONDERLAND / TRUTH IS / ALLIGATOR

7.TAD ROBINSON / SOUL IN BLUE / DELMARK

8.SOUTHERN AVENUE / FAMILY / ALLIGATOR

9.BRANDON SANTINI / WHICH WAY DO WE GO? / MOMOJO

10.WILLIE BUCK & BOB CORRITORE / OH YEAH! / VIZZTONE

11.TAJ MAHAL & KEB MO / ROOM ON THE PORCH / CONCORD

12.THE KERRY KEARNEY BAND / DWAZ ENTERTAINMENT

13.THE BLUESMASTERS FEAT. CASSIE TAYLOR / EXULANS

14.ALAN ARENA / DECEIVED / SELF RELEASE

15.JOHN PRIMER / GROWN IN MISSISSIPPI / BLUES HOUSE

16.ALISON JOY WILLIAMS / HOW YOU LOOK AT THINGS / SELF RELEASE

17.ANDREW DUNCANSON / CALIFORNIA TRAP / RUN IT BACK

18.JOHNNY IGUANA / AT DELMARK / DELMARK

19.TERRY HANCK / GREASE TO GRAVY / LITTLE VILLAGE

20.AKI KUMAR / GOD BLESS THE USA / LITTLE VILLAGE

21.DAVIS COEN / LIVE AT PROUD LARRY'S / SOUNDVIEW

22.JANIVA MAGNESS / BACK FOR ME/ BLUE ELAN

23.JOHNNY RAWLS / MAKE THEM DANCE / CATFOOD RECORDS

24.BOBBY RUSH & KENNY WAYNE SHEPHERD/YOUNG FASHIONED WAYS/DEEP RUSH

25.KIM FIELD & THE PERFECT GENTLEMEN/DON'T NEED BUT ONE/BLUES DREAM

26.BRAD "GUITAR" WILSON / THE CALIFORNIAN / CALI BEE

27.THE CHRISTOPHER DEAN BAND/STEPPIN' OUT TONIGHT/SELF RELEASE

28.RUSTY ENDS & HILLBILLY VOODOO / ROADHOUSES, JUKE JOINTS AND HOKY TONKS / EARWIG

29.REVEREND FREAKCHILD / A BLUESMAN OF SORTS / TREATED & RELEASED

30.ALLISON AUGUST / AUGUST MOON / MOMOJO

31.ALL THINGS SWAMP / DRESSED / LITTLE VILLAGE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JULY 1, 2025

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM