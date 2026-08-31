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BLUES AT SUNDOWN

KIOS 91.5 FM BLUES CHART AUGUST 2026

By Mike Jacobs
Published August 31, 2026 at 11:29 AM CDT

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.JANIVA MAGNESS/ TRUTH IN THE ROOM / BLUELAN
2.TAS CRU / MIGHT GIVE OUT / SUBCAT
3.KAT RIGGINS / EVERDAY IS SATURDAY / SELF RELEASE
4.DANIELLE NICOLE / FIREFLIES / 40 BELOW
​5.ANTHONY PAULE ORCH.FEAT WILLY JORDAN/WHAT CAN WE DO?/NOLA BLUE
6.​DUSTIN ARBUCKLE & THE DAMNATIONS/FIGHT LIKE THE DEVIL/ SELF RELEASE
​7.PETER PARCEK / MOST OF THE TIME / LIGHTNIN RECORDS
8.ALBERT CASTIGLIA / GRITS & GLORY / GULF COAST
​​​9.J.P. REALI / GRATEFUL BLUES / SELF RELEASE
10.BRIGITTE PURDY / MOTHER OF THE CROSSROADS / DIRTSHACK
11.MARK HUMMEL ALL STARS / ROAD DOG / ROCINITIS RECORDS
12.KEVIN BURT / THIS TRIP / GULF COAST
13.​CHRIS O’LEARY / BLUE COLLAR / ALLIGATOR
14.JOVIN WEBB / SON OF A SINNER / BLIND PIG
15.THE JOANNA CONNOR BAND / LIVE ON 11/11 / M.C. RECORDS
16.JOHN PRIMER & FRIENDS/TRIBUTE TO THERESA’S LOUNGE/BLUES HOUSE
17.SHAUN MURPHY / BRAND NEW BLUES / VISION WALL
18.HARRELL DAVENPORT / YOUNG RELL / LITTLE VILLAGE
19.NICKY T & THE SNAKE CHARMERS/AIN’T WASTING TIME/SELF RELEASE
20.RUSS GREEN / STONE COLD / OVERTON
21.DOUG DUFFEY & BADD / SOUVENIRS / FORT SUMNER
22.WALK THAT WALK / THE LIFER / SELF RELEASE
23.CEDAR COUNTY COBRAS / SINNERS & SAINTS / OVERTON
24.DAVE THOMAS / BRIDGE STREET BLUES / BLONDE ON BLONDE 
25.THE NAME DROPPERS / LET’S LIVE TOGETHER / HORIZON MUSC

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR SEPTEMBER 1, 2026

MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR
KIOS-FM

Tags
BLUES AT SUNDOWN Other
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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