KIOS 91.5 FM BLUES CHART AUGUST 2026
ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.JANIVA MAGNESS/ TRUTH IN THE ROOM / BLUELAN
2.TAS CRU / MIGHT GIVE OUT / SUBCAT
3.KAT RIGGINS / EVERDAY IS SATURDAY / SELF RELEASE
4.DANIELLE NICOLE / FIREFLIES / 40 BELOW
5.ANTHONY PAULE ORCH.FEAT WILLY JORDAN/WHAT CAN WE DO?/NOLA BLUE
6.DUSTIN ARBUCKLE & THE DAMNATIONS/FIGHT LIKE THE DEVIL/ SELF RELEASE
7.PETER PARCEK / MOST OF THE TIME / LIGHTNIN RECORDS
8.ALBERT CASTIGLIA / GRITS & GLORY / GULF COAST
9.J.P. REALI / GRATEFUL BLUES / SELF RELEASE
10.BRIGITTE PURDY / MOTHER OF THE CROSSROADS / DIRTSHACK
11.MARK HUMMEL ALL STARS / ROAD DOG / ROCINITIS RECORDS
12.KEVIN BURT / THIS TRIP / GULF COAST
13.CHRIS O’LEARY / BLUE COLLAR / ALLIGATOR
14.JOVIN WEBB / SON OF A SINNER / BLIND PIG
15.THE JOANNA CONNOR BAND / LIVE ON 11/11 / M.C. RECORDS
16.JOHN PRIMER & FRIENDS/TRIBUTE TO THERESA’S LOUNGE/BLUES HOUSE
17.SHAUN MURPHY / BRAND NEW BLUES / VISION WALL
18.HARRELL DAVENPORT / YOUNG RELL / LITTLE VILLAGE
19.NICKY T & THE SNAKE CHARMERS/AIN’T WASTING TIME/SELF RELEASE
20.RUSS GREEN / STONE COLD / OVERTON
21.DOUG DUFFEY & BADD / SOUVENIRS / FORT SUMNER
22.WALK THAT WALK / THE LIFER / SELF RELEASE
23.CEDAR COUNTY COBRAS / SINNERS & SAINTS / OVERTON
24.DAVE THOMAS / BRIDGE STREET BLUES / BLONDE ON BLONDE
25.THE NAME DROPPERS / LET’S LIVE TOGETHER / HORIZON MUSC
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR SEPTEMBER 1, 2026
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR
KIOS-FM