KIOS 91.5 FM BLUES CHART SEPTEMBER 2026
ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.VARIOUS ARTISTS/ANTONE’S 50th PRESENTS CHICAGO BOUND/BLUES TILL 2
2.DONNA HERULA / COLD FEET / SELF RELEASE
3.JENI GROUWS / MUSIC HOUSE / SELF RELEASE
4.BIG HARP GEORGE / NO SHORTCUTS / BLUES MOUNTAIN
5.JOANNA CONNOR BAND / LIVE ON 11/11 / M.C. RECORDS
6.CEDAR COUNTY COBRAS / SINNERS & SAINTS / OVERTON
7.VANEESE THOMAS / WINDOW TO MY SOUL / OVERTON
8.THE BONESHAKERS / PULL UP THE ROOTS / GULF COAST
9.JAD TARIQ / PRECIOUS MEMORIES / MOMOJO
10.MITCH WOODS / A NIGHT IN NEW ORLEANS / MOMOJO
11.JANIVA MAGNESS / TRUTH IN THE ROOM / BLUE ELAN
12.TAS CRU / MIGHT GIVE OUT / GUITAR ONE
13.KAT RIGGINS / EVERDAY IS SATURDAY / HOUSE OF BERRY
14.DANIELLE NICOLE / FIREFLIES / 40 BELOW
15.RICK BERTHOD / GET BACK HOME / SELF RELEASE
16.MARK HUMMEL / ROAD DOG / ROCKINITIS
17.PETER PARCEK / MOST OF THE TIME / LIGHTNIN'
18.ALBERT CASTIGLIA / GRITS & GLORY / GULF COAST
19.ANTHONY PAULE SOUL ORCH.FEAT.WILLY JORDAN/WHAT CAN WE DO?/NOLA BLUE
20.J.P. REALI / GRATEFUL BLUES / SELF RELEASE
21.BRIGITTE PURDY / MOTHER OF THE CROSSROADS / DIRTSHACK
22.KEVIN BURT / THIS TRIP / GULF COAST
23.CHRIS O’LEARY / BLUE COLLAR / ALLIGATOR
24.GERRY HUNDT TRIO / ONE MORE FOR ME / SELF RELEASE
25.CHRISTOPHER WYXE & THE TELLERS/NAPTOWN BLUES/BIG RADIO
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR OCTOBER 1, 2026
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR
KIOS-FM