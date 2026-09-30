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Music
BLUES AT SUNDOWN

KIOS 91.5 FM BLUES CHART SEPTEMBER 2026

By Mike Jacobs
Published September 30, 2026 at 1:00 PM CDT

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.VARIOUS ARTISTS/ANTONE’S 50th PRESENTS CHICAGO BOUND/BLUES TILL 2
2.DONNA HERULA / COLD FEET / SELF RELEASE
3.JENI GROUWS / MUSIC HOUSE / SELF RELEASE
4.BIG HARP GEORGE / NO SHORTCUTS / BLUES MOUNTAIN
​5.JOANNA CONNOR BAND / LIVE ON 11/11 / M.C. RECORDS
6.​CEDAR COUNTY COBRAS / SINNERS & SAINTS / OVERTON
7.VANEESE THOMAS / WINDOW TO MY SOUL / OVERTON
8.THE BONESHAKERS / PULL UP THE ROOTS / GULF COAST
​​​9.JAD TARIQ / PRECIOUS MEMORIES / MOMOJO
10.MITCH WOODS / A NIGHT IN NEW ORLEANS / MOMOJO
11.JANIVA MAGNESS / TRUTH IN THE ROOM / BLUE ELAN
12.TAS CRU / MIGHT GIVE OUT / GUITAR ONE
13.​KAT RIGGINS / EVERDAY IS SATURDAY / HOUSE OF BERRY
14.DANIELLE NICOLE / FIREFLIES / 40 BELOW
15.RICK BERTHOD / GET BACK HOME / SELF RELEASE
16.MARK HUMMEL / ROAD DOG / ROCKINITIS
17.PETER PARCEK / MOST OF THE TIME / LIGHTNIN'
18.ALBERT CASTIGLIA / GRITS & GLORY / GULF COAST
19.ANTHONY PAULE SOUL ORCH.FEAT.WILLY JORDAN/WHAT CAN WE DO?/NOLA BLUE
20.J.P. REALI / GRATEFUL BLUES / SELF RELEASE
21.BRIGITTE PURDY / MOTHER OF THE CROSSROADS / DIRTSHACK
22.KEVIN BURT / THIS TRIP / GULF COAST
23.CHRIS O’LEARY / BLUE COLLAR / ALLIGATOR
24.GERRY HUNDT TRIO / ONE MORE FOR ME / SELF RELEASE 
25.CHRISTOPHER WYXE & THE TELLERS/NAPTOWN BLUES/BIG RADIO

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR OCTOBER 1, 2026

MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR
KIOS-FM

Tags
BLUES AT SUNDOWN Music
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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