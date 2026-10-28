KIOS 91.5 FM BLUES CHART OCTOBER 2026
ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.JENI GROUWS / MUSIC HOUSE / SELF RELEASE
2.SHERMAN HOLMES / ONE STEP AHEAD OF THE BLUES / NOLA BLUE
3.CATFISH KEITH / SALT FOR SALT / FISH TAIL RECORDS
4.ANTHONY GERACI / WHERE WERE YOU / DELMARK RECORDS
5.CHRISTOPHER WYZE & THE TELLERS/NAPTOWN BLUES / BIG RADIO
6.VARIOUS ARTISTS/ANTONE’S 50th PRESENTS CHICAGO BOUND/BLUES TILL 2
7.DONNA HERULA / COLD FEET / SELF RELEASE
8.KIRK FLETCHER & ERIKA BAIER / DON’T LOOK NO MORE / VIZZTONE
9.DUSTIN ARBUCKLE & THE DAMNATIONS/FIGHT LIKE THE DEVIL/SELF RELEASE
10.BIG HARP GEORGE / NO SHORTCUTS / BLUES MOUNTAIN
11.JOANNA CONNOR / LIVE ON 11/11 / M.C.
12.CEDAR COUNTY COBRAS / SINNERS & SAINTS / OVERTON MUSIC
13.VANEESE THOMAS / WINDOW TO MY SOUL / OVERTON MUSIC
14.THE BONESHAKERS / PULL UP THE ROOTS / GULF COAST
15.JAD TARIQ / PRECIOUS COMPANY / MOMOJO
16.MAX HIGHTOWER / THE BLUES CHOOSES YOU / MOMOJO
17.GERRY HUNDT TRIO / ONE MORE FOR ME / SELF RELEASE
18.STEVE HOWELL,DAN SUMNER,JASON WEINHEIMER/I DON’T MIND/OUT OF THE PAST
19.MITCH WOODS / A NIGHT IN NEW ORLEANS / MOMOJO
20.KAT RIGGINS / EVERYDAY IS SATURDSAY / HOUSE OF BERRY
21.BB & THE BULLETS / WRONG SIDE OF THE RIVER / OVERTON MUSIC
22.JANIVA MAGNESS / TRUTH IN THE ROOM / LUE ELAN
23.TAS CRU / MIGHT GIVE OUT / GUITAR ONE
24.GINA COLEMAN / UNCROWNED: A TRIBUTE TO IDA COX / GUITAR ONE
25.RICK BERTHOD / GET BACK HOME / SELF RELEASE
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR NOVEMBER 1, 2026
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR
KIOS-FM