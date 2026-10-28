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Music
BLUES AT SUNDOWN

KIOS 91.5 FM BLUES CHART OCTOBER 2026

By Mike Jacobs
Published October 28, 2026 at 11:57 AM CDT

ARTIST / CD TITLE / RECORD LABEL
1.JENI GROUWS / MUSIC HOUSE / SELF RELEASE
2.SHERMAN HOLMES / ONE STEP AHEAD OF THE BLUES / NOLA BLUE
3.CATFISH KEITH / SALT FOR SALT / FISH TAIL RECORDS
4.ANTHONY GERACI / WHERE WERE YOU / DELMARK RECORDS
​5.CHRISTOPHER WYZE & THE TELLERS/NAPTOWN BLUES / BIG RADIO
6.​VARIOUS ARTISTS/ANTONE’S 50th PRESENTS CHICAGO BOUND/BLUES TILL 2
​7.DONNA HERULA / COLD FEET / SELF RELEASE
8.KIRK FLETCHER & ERIKA BAIER / DON’T LOOK NO MORE / VIZZTONE
​​​9.DUSTIN ARBUCKLE & THE DAMNATIONS/FIGHT LIKE THE DEVIL/SELF RELEASE
10.BIG HARP GEORGE / NO SHORTCUTS / BLUES MOUNTAIN
11.JOANNA CONNOR / LIVE ON 11/11 / M.C.
12.CEDAR COUNTY COBRAS / SINNERS & SAINTS / OVERTON MUSIC
13.​VANEESE THOMAS / WINDOW TO MY SOUL / OVERTON MUSIC
14.THE BONESHAKERS / PULL UP THE ROOTS / GULF COAST
15.JAD TARIQ / PRECIOUS COMPANY / MOMOJO
16.MAX HIGHTOWER / THE BLUES CHOOSES YOU / MOMOJO
17.GERRY HUNDT TRIO / ONE MORE FOR ME / SELF RELEASE
18.STEVE HOWELL,DAN SUMNER,JASON WEINHEIMER/I DON’T MIND/OUT OF THE PAST
19.MITCH WOODS / A NIGHT IN NEW ORLEANS / MOMOJO
20.KAT RIGGINS / EVERYDAY IS SATURDSAY / HOUSE OF BERRY
21.BB & THE BULLETS / WRONG SIDE OF THE RIVER / OVERTON MUSIC
22.JANIVA MAGNESS / TRUTH IN THE ROOM / LUE ELAN
23.TAS CRU / MIGHT GIVE OUT / GUITAR ONE
24.GINA COLEMAN / UNCROWNED: A TRIBUTE TO IDA COX / GUITAR ONE
25.RICK BERTHOD / GET BACK HOME / SELF RELEASE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR NOVEMBER 1, 2026

MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR
KIOS-FM

Tags
BLUES AT SUNDOWN Music
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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