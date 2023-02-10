© 2023 91.5 KIOS-FM

531-299-0299 or 877-915-KIOS (877-915-5467)
3230 Burt St, Omaha, NE 68131
KIOSBlue 2880x210.png
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
Other Content
Blues Chart

KIOS 91.5 FM BLUES CHART APRIL 2022

KIOS | By Mike Jacobs
Published April 27, 2022 at 10:00 PM CDT
3Crop-Mercy-Me-Hi-Res-Cover-copy-2.jpg

1.RONNIE EARL & THE BROADCASTERS / MERCY ME / STONY PLAIN

2.TRUDY LYNN / GOLDEN GIRL / NOLA BLUE

3.SON HOUSE / FOREVER ON MY MIND / EASY EYE SOUND

4.MARKEY BLUE RIC LATINA PROJECT / JUMPIN' THE BROOM / SOULOSOUND

5.EDGAR WINTER / BROTHER JOHNNY / QUARTO VALLEY

6.LARRY McCRAY / BLUES WITHOUT YOU / KEEPING THE BLUES ALIVE

7.JOSE RAMIREZ / MAJOR LEAGUE BLUES / DELMARK

8.ALBERT CASTIGLIA / I GOT LOVE / GULF COAST

9.SUGARAY RAYFORD / IN TOO DEEP / FORTY BELOW

10.MISSISSIPPI HEAT / MADELEINE / VAN DER LINDEN

11.VANEESE THOMAS / FIGHT THE GOOD FIGHT / BLUE HEART

12.DUKE ROBILLARD / THEY CALLED IT RHYTHM & BLUES / STONY PLAIN

13.ALBERT CUMMINGS / TEN / IVY MUSIC COMPANY

14.KATHY MURRAY & THE KILOWATTS / FULLY CHARGED / BLUE HEART

15.THE LOVELIGHT ORCHESTRA / LEAVE THE LIGHT ON / NOLA BLUE

16.MISTY BLUES / ONE LOUDER / LUNARIA

17.THE NIGHTHAWKS / ESTABLISHED 1972 / VIZZTONE

18.THE SULLY BAND / LET'S STRAIGHTEN IT OUT! / BELLY UP

19.THE WILDROOTS / THE WILDROOTS SESSIONS VOL. 2 / WILDROOTS

20.BOB STROGER & THE HEADCUTTERS / THAT"S MY NAME / DELMARK

21.TINSLEY ELLIS / DEVIL MAY CARE / ALLIGATOR

22.DIUNNA GREENLEAF / I AIN'T PLAYIN' / LITTLE VILLAGE

23.JOSH HYDE / PARISH BLUES / SELF-RELEASE

24.ANN PEEBLES & THE HI RHTHM SECTION / LIVE IN MEMPHIS / MEMPHIS INT.

25.GINA SICILIA / UNCHANGE / VIZZTONE

26.MISS BIX / BRING IT / BLUE HEART

27.MIKE GULDIN / TUMBLIN' / BLUE HEART

28.LEVEE TOWN / TRYING TO KEREP MY HEAD ABOVE WATER / HUDTONE

29.TIM GARTLAND / TRUTH / SELF-RELEASE

30.RICHARD RAY FARRELL / LIFE OF LEISURE / NUBA

31.HOROJO TRIO / SET THE RECORD / STONY PLAIN

32.PROFESSOR LOUIE & THE CROMATIX / STRIKE UP THE BAND/WOODSTOCK

33.BANANAFISH / BOSTON BANANAFISH / TREATED & RELEASED

34.HURRICANE RUTH / LIVE AT 3RD AND LINDSLEY / SELF RELEASE

35.BOBBY GENTILO / GENTILO / BLUE HEART

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR MAY 1, 2022

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

OMAHA, NEBRASKA

Tags
Other Content OtherMusic
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
See stories by Mike Jacobs