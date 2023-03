KIOS 91.5 FM BLUES CHART APRIL 2022

1.RONNIE EARL & THE BROADCASTERS / MERCY ME / STONY PLAIN

2.TRUDY LYNN / GOLDEN GIRL / NOLA BLUE

3.SON HOUSE / FOREVER ON MY MIND / EASY EYE SOUND

4.MARKEY BLUE RIC LATINA PROJECT / JUMPIN' THE BROOM / SOULOSOUND

5.EDGAR WINTER / BROTHER JOHNNY / QUARTO VALLEY

6.LARRY McCRAY / BLUES WITHOUT YOU / KEEPING THE BLUES ALIVE

7.JOSE RAMIREZ / MAJOR LEAGUE BLUES / DELMARK

8.ALBERT CASTIGLIA / I GOT LOVE / GULF COAST

9.SUGARAY RAYFORD / IN TOO DEEP / FORTY BELOW

10.MISSISSIPPI HEAT / MADELEINE / VAN DER LINDEN

11.VANEESE THOMAS / FIGHT THE GOOD FIGHT / BLUE HEART

12.DUKE ROBILLARD / THEY CALLED IT RHYTHM & BLUES / STONY PLAIN

13.ALBERT CUMMINGS / TEN / IVY MUSIC COMPANY

14.KATHY MURRAY & THE KILOWATTS / FULLY CHARGED / BLUE HEART

15.THE LOVELIGHT ORCHESTRA / LEAVE THE LIGHT ON / NOLA BLUE

16.MISTY BLUES / ONE LOUDER / LUNARIA

17.THE NIGHTHAWKS / ESTABLISHED 1972 / VIZZTONE

18.THE SULLY BAND / LET'S STRAIGHTEN IT OUT! / BELLY UP

19.THE WILDROOTS / THE WILDROOTS SESSIONS VOL. 2 / WILDROOTS

20.BOB STROGER & THE HEADCUTTERS / THAT"S MY NAME / DELMARK

21.TINSLEY ELLIS / DEVIL MAY CARE / ALLIGATOR

22.DIUNNA GREENLEAF / I AIN'T PLAYIN' / LITTLE VILLAGE

23.JOSH HYDE / PARISH BLUES / SELF-RELEASE

24.ANN PEEBLES & THE HI RHTHM SECTION / LIVE IN MEMPHIS / MEMPHIS INT.

25.GINA SICILIA / UNCHANGE / VIZZTONE

26.MISS BIX / BRING IT / BLUE HEART

27.MIKE GULDIN / TUMBLIN' / BLUE HEART

28.LEVEE TOWN / TRYING TO KEREP MY HEAD ABOVE WATER / HUDTONE

29.TIM GARTLAND / TRUTH / SELF-RELEASE

30.RICHARD RAY FARRELL / LIFE OF LEISURE / NUBA

31.HOROJO TRIO / SET THE RECORD / STONY PLAIN

32.PROFESSOR LOUIE & THE CROMATIX / STRIKE UP THE BAND/WOODSTOCK

33.BANANAFISH / BOSTON BANANAFISH / TREATED & RELEASED

34.HURRICANE RUTH / LIVE AT 3RD AND LINDSLEY / SELF RELEASE

35.BOBBY GENTILO / GENTILO / BLUE HEART

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR MAY 1, 2022

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

OMAHA, NEBRASKA