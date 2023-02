KIOS 91.5 FM BLUES CHART MAY 2022

1.DELBERT McCLINTON / OUTDATED EMOTION / HOT SHOT

2.ANTHONY GERACI / BLUES CALLED MY NAME / BLUE HEART

3.DIUNNA GREENLEAF / I AIN'T PLAYIN' / LITTLE VILLAGE

4.KENNY NEAL / STRAIGHT FROM THE HEART / RUF

5.KILBORN ALLEY BLUES BAND / TAKIN' TIME / RUN IT BACK

6.GINA SICILIA / UNCHANGE / VIZZTONE

7.TRUDY LYNN / GOLDEN GIRL / NOLA BLUE

8.VANEESE THOMAS / FIGHT THE GOOD FIGHT / BLUE HEART

9.MARKEY BLUE RIC LATINA PROJECT / JUMPIN' THE BROOM / SOULOSOUND

10.EDGAR WINTER / BROTHER JOHNNY / QUARTO VALLEY

11.RONNIE EARL & THE BROADCASTERS / MERCY ME / STONY PLAIN

12.JIM DAN DEE / REAL BLUES / SELF-RELEASE

13.THE WILDROOTS / WILDROOTS SESSIONS VOL. 2 / SELF RELEASE

14.BIG JACK JOHNSON / STRIPPED DOWN IN MEMPHIS / MC

15.THE NIGHTHAWKS / ESTABLISHED 1972 / VIZZTONE

16.DAVE WELD & THE IMPERIAL FLAMES / NIGHTWALK / DELMARK

17.JOSE RAMIREZ / MAJOR LEAGUE BLUES / DELMARK

18.ALBERT CASTIGLIA / I GOT LOVE / GULF COAST

19.SON HOUSE / FOREVER ON MY MIND / EASY EYE SOUND

20.MISSISSIPPI HEAT / MADELEINE / VAN DER LINDEN

21.MIGHTY MIKE SCHERMER / JUST GETTIN' GOOD / LITTLE VILLAGE

22.DUKE ROBILLARD / THEY CALLED IT RHYTHM & BLUES / STONY PLAIN

23.ALBERT CUMMINGS / TEN / IVY MUSIC CO.

24.KATHY MURRAY & THE KILOWATTS / FULLY CHARGED / BLUE HEART

25.TRAVELIN' BLUE KINGS / BENDING THE RULES / NAKED

26.DAVID LUMSDEN / ROOTED IN THE BLUES / SELF RELEASE

27.MIKE GULDIN / TUMBLIN' / BLUE HEART

28.DANA FUCHS / BORROWED TIME / RUF

29.THE HOGTOWN ALLSTARS / HOG WILD / STONY PLAIN

30.THE McNAMAAR PROJECT / RUN WITH ME / MGM SYDNEY AUSTRALIA

31.STEW CUTLER / THE BLUES FROM ANOTHER ANGLE / SELF RELEASE

32.MICHAEL RUBIN / I'LL WORRY IF I WANNA / MANY HATS

33.LEW JETTON & 61 SOUTH / DEJA HOODOO / ENDLESS BLUES

34.GARY CAIN / NEXT STOP / SELF RELEASE

35.THE SULLY BAND / LET'S STRAIGHTEN IT OUT ! / BELLY UP

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JUNE 1, 2022

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

OMAHA, NEBRASKA