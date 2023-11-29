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Blues Chart

KIOS 91.5 FM BLUES CHART NOVEMBER 2023

KIOS | By Mike Jacobs
Published November 29, 2023 at 11:55 AM CST

1.ROBERT FINLEY / BLACK COUNTRY / EASY EYE SOUND

2.SUE FOLEY / LIVE IN AUSTIN VOL 1 / GUITAR WOMAN

3.CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM / LIVE IN LONDON / ALLIGATOR

4.MIKE ZITO & ALBERT CASTIGLIA / BLOOD BROTHERS /GULF COAST

5.PETER VETESKA & BLUES TRAIN / FULL TILT / BLUE HEART

6.11 GUYS QUARTET / 11 X 11 / VIZZTONE

7.THE DIG 3 / DAMN THE RENT / LITTLE VILLAGE

8.BOB MARGOLIN / THANKS / VIZZTONE

9.MATHIAS LATTIN / UP NEXT / VIZZTONE

10.EMMA WILSON / MEMPHIS CALLING / SELF-RELEASE

11.GHALIA VOLT / SHOUT SISTER SHOUT / RUF RECORDS

12.CEDAR COUNTY COBRAS / HOMESICK BLUES / SELF-RELEASE

13.BOB CORRITORE & FRIENDS/SOMEBODY PUT BAD LUCK ON ME/VIZZTONE

14.TOM HAMBRIDGE/BLU JA VU / QUARTO VALLEY

15.CATFISH KEITH / WILD OX MOAN / FISH TAIL RECORDS

16.WALTER WOLFMAN WASHINGTON / FEEL SO AT HOME / TIPITINA'S

17.TERESA JAMES & THE RHYTHM TRAMPS/ROSE COLORED GLASSES VOL 2/ BLUE HEART

18.COCO MONTOYA / WRITING ON THE WALL / ALLIGATOR

19.BOBBY RUSH / ALL MY LOVE FOR YOU / DEEP RUSH

20.JASON RICCI & THE BAD KIND / BEHIND THE VEIL / GULF COAST

21.JOYANN PARKER / ROOTS / HOPELESS ROMANTIC

22.CANDICE IVORY /WHEN THE LEVEE BREAKS / LITTLE VILLAGE

23.JOHNNY RAWLS / WALKING HEART ATTACK / CATFOOD RECORDS

24.DUSTIN ARBUCKLE & THE DAMNATIONS/LIVE AT SHAMROCK LOUNGE/SELF

25.CHRIS BEARD / PASS IT ON DOWN / BLUE HEART

26.DAVE KELLER / IT'S TIME TO SHINE / TASTEE TONE

27.VARIOUS ARTISTS / JINGLE ALL THE WAY / BLUE HEART

28.LISA BIALES / AT CHRISTMAS / SELF-RELEASE

29.HENRI HERBERT / BLUES PIANO GROOVES / HH RECORDS

30.SUNNYSIDERS / 27 STITCHES / DANCING BEAR

31.MARCEL SMITH / FROM MY SOUL / LITTLE VILLAGE

32.BIG FRANK & MIKE SMITH / OUTSKIRTS OF TOWN / JOJO HONEY

33.NICK WADE / FEELING GOOD IS GOOD ENOUGH / WADE BROS. PROD.

34.BLACKBURN BROTHERS / SOULFUNKIN' BLUES / ELECTRO-FI

35.CASSIUS KING & THE DOWNTOWN RULERS / LAST CALL FOR THE BLUES / BIG EAR AUDIO

36.ROBIN TROWER / JOYFUL SKY / PROVOGUE

37.CHRIS YANKOPCIC / LIVE AT THE HIDDEN GEM / YAKO

38.MIZZ LOWE / CLASSY WOMAN / SELF-RELEASE

39.ALEX LOPEZ / LOOKING FOR A CHANGE / MAREMIL

40.TOM BUENGER / BLUES FROM CAUCASIA / SELF-RELEASE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR DECEMBER 1, 2023

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR

KIOS-FM
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Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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