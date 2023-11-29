KIOS 91.5 FM BLUES CHART NOVEMBER 2023
1.ROBERT FINLEY / BLACK COUNTRY / EASY EYE SOUND
2.SUE FOLEY / LIVE IN AUSTIN VOL 1 / GUITAR WOMAN
3.CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM / LIVE IN LONDON / ALLIGATOR
4.MIKE ZITO & ALBERT CASTIGLIA / BLOOD BROTHERS /GULF COAST
5.PETER VETESKA & BLUES TRAIN / FULL TILT / BLUE HEART
6.11 GUYS QUARTET / 11 X 11 / VIZZTONE
7.THE DIG 3 / DAMN THE RENT / LITTLE VILLAGE
8.BOB MARGOLIN / THANKS / VIZZTONE
9.MATHIAS LATTIN / UP NEXT / VIZZTONE
10.EMMA WILSON / MEMPHIS CALLING / SELF-RELEASE
11.GHALIA VOLT / SHOUT SISTER SHOUT / RUF RECORDS
12.CEDAR COUNTY COBRAS / HOMESICK BLUES / SELF-RELEASE
13.BOB CORRITORE & FRIENDS/SOMEBODY PUT BAD LUCK ON ME/VIZZTONE
14.TOM HAMBRIDGE/BLU JA VU / QUARTO VALLEY
15.CATFISH KEITH / WILD OX MOAN / FISH TAIL RECORDS
16.WALTER WOLFMAN WASHINGTON / FEEL SO AT HOME / TIPITINA'S
17.TERESA JAMES & THE RHYTHM TRAMPS/ROSE COLORED GLASSES VOL 2/ BLUE HEART
18.COCO MONTOYA / WRITING ON THE WALL / ALLIGATOR
19.BOBBY RUSH / ALL MY LOVE FOR YOU / DEEP RUSH
20.JASON RICCI & THE BAD KIND / BEHIND THE VEIL / GULF COAST
21.JOYANN PARKER / ROOTS / HOPELESS ROMANTIC
22.CANDICE IVORY /WHEN THE LEVEE BREAKS / LITTLE VILLAGE
23.JOHNNY RAWLS / WALKING HEART ATTACK / CATFOOD RECORDS
24.DUSTIN ARBUCKLE & THE DAMNATIONS/LIVE AT SHAMROCK LOUNGE/SELF
25.CHRIS BEARD / PASS IT ON DOWN / BLUE HEART
26.DAVE KELLER / IT'S TIME TO SHINE / TASTEE TONE
27.VARIOUS ARTISTS / JINGLE ALL THE WAY / BLUE HEART
28.LISA BIALES / AT CHRISTMAS / SELF-RELEASE
29.HENRI HERBERT / BLUES PIANO GROOVES / HH RECORDS
30.SUNNYSIDERS / 27 STITCHES / DANCING BEAR
31.MARCEL SMITH / FROM MY SOUL / LITTLE VILLAGE
32.BIG FRANK & MIKE SMITH / OUTSKIRTS OF TOWN / JOJO HONEY
33.NICK WADE / FEELING GOOD IS GOOD ENOUGH / WADE BROS. PROD.
34.BLACKBURN BROTHERS / SOULFUNKIN' BLUES / ELECTRO-FI
35.CASSIUS KING & THE DOWNTOWN RULERS / LAST CALL FOR THE BLUES / BIG EAR AUDIO
36.ROBIN TROWER / JOYFUL SKY / PROVOGUE
37.CHRIS YANKOPCIC / LIVE AT THE HIDDEN GEM / YAKO
38.MIZZ LOWE / CLASSY WOMAN / SELF-RELEASE
39.ALEX LOPEZ / LOOKING FOR A CHANGE / MAREMIL
40.TOM BUENGER / BLUES FROM CAUCASIA / SELF-RELEASE
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR DECEMBER 1, 2023
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR
KIOS-FM