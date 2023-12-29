KIOS 91.5 FM BLUES CHART DECEMBER 2023
1.11 GUYS QUARTET / 11 X 11 / VIZZTONE
2.ROBERT FINLEY / BLACK BAYOU / EASY EYE SOUND
3.VARIOUS ARTISTS / JINGLE ALL THE WAY / BLUE HEART
4.BIG HARP GEORGE / BIG HARP GEORGE DOES CHRISTMAS / BLUES MOUNTAIN
5.SUE FOLEY / LIVE IN AUSTIN VOL 1 / GUITAR WOMAN
6.PETER VETESKA & BLUES TRAIN / FULL TILT / BLUE HEART
7.LISA BIALES / AT CHRISTMAS / SELF-RELEASE
8.CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM / LIVE IN LONDON / ALLIGATOR
9.MIKE ZITO & ALBERT CASTIGLIA/BLOOD BROTHERS:LIVE IN CANADA/GULF COAST
10.BOB MARGOLIN / THANKS / VIZZTONE
11.MATHIAS LATTIN / UP NEXT / VIZZTONE
12.CEDAR COUNTY COBRAS / HOMESICK BLUES / SELF-RELEASE
13.THE DIG 3 / DAMN THE RENT / LITTLE VILLAGE
14.EMMA WILSON / MEMPHIS CALLING / SELF-RELEASE
15.GHALIA VOLT / SHOUT SISTER SHOUT / RUF
16.DENISE LAGRASSA / THE FLAME / SELF-RELEASE
17.BIG FRANK & MIKE SMITH / OUTSKIRTS OF TOWN / JOJO HONEY
18.THE DELTA BLUES OUTLAWS/WELCOME TO THE BLUES HIGHWAY/DELTA BLUES
19.CATFISH KEITH / WILD OX MOAN / FISH TAIL
20.WALTER "WOLFMAN" WASHINGTON / FEEL SO AT HOME / 501 RECORD CLUB
21.TERESA JAMES & THE RHYTHM TRAMPS / ROSE-COLORED GLASSES VOL. 2 / BLUE HEART
22.BOB CORRITORE & FRIENDS / SOMEBODY PUT BAD LUCK ON ME / VIZZTONE
23.COCO MONTOYA / WRITING ON THE WALL / ALLIGATOR
24.BOBBY RUSH / ALL MY LOVE FOR YOU / DEEP RUSH
25.TOM HAMBRIDGE / BLU JA VU / QUARTO VALLEY
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JANUARY 1, 2024
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM