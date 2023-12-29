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KIOS 91.5 FM BLUES CHART DECEMBER 2023

KIOS | By Mike Jacobs
Published December 29, 2023 at 1:26 PM CST

1.11 GUYS QUARTET / 11 X 11 / VIZZTONE

2.ROBERT FINLEY / BLACK BAYOU / EASY EYE SOUND

3.VARIOUS ARTISTS / JINGLE ALL THE WAY / BLUE HEART

4.BIG HARP GEORGE / BIG HARP GEORGE DOES CHRISTMAS / BLUES MOUNTAIN

5.SUE FOLEY / LIVE IN AUSTIN VOL 1 / GUITAR WOMAN

6.PETER VETESKA & BLUES TRAIN / FULL TILT / BLUE HEART

7.LISA BIALES / AT CHRISTMAS / SELF-RELEASE

8.CHRISTONE "KINGFISH" INGRAM / LIVE IN LONDON / ALLIGATOR

9.MIKE ZITO & ALBERT CASTIGLIA/BLOOD BROTHERS:LIVE IN CANADA/GULF COAST

10.BOB MARGOLIN / THANKS / VIZZTONE

11.MATHIAS LATTIN / UP NEXT / VIZZTONE

12.CEDAR COUNTY COBRAS / HOMESICK BLUES / SELF-RELEASE

13.THE DIG 3 / DAMN THE RENT / LITTLE VILLAGE

14.EMMA WILSON / MEMPHIS CALLING / SELF-RELEASE

15.GHALIA VOLT / SHOUT SISTER SHOUT / RUF

16.DENISE LAGRASSA / THE FLAME / SELF-RELEASE

17.BIG FRANK & MIKE SMITH / OUTSKIRTS OF TOWN / JOJO HONEY

18.THE DELTA BLUES OUTLAWS/WELCOME TO THE BLUES HIGHWAY/DELTA BLUES

19.CATFISH KEITH / WILD OX MOAN / FISH TAIL

20.WALTER "WOLFMAN" WASHINGTON / FEEL SO AT HOME / 501 RECORD CLUB

21.TERESA JAMES & THE RHYTHM TRAMPS / ROSE-COLORED GLASSES VOL. 2 / BLUE HEART

22.BOB CORRITORE & FRIENDS / SOMEBODY PUT BAD LUCK ON ME / VIZZTONE

23.COCO MONTOYA / WRITING ON THE WALL / ALLIGATOR

24.BOBBY RUSH / ALL MY LOVE FOR YOU / DEEP RUSH

25.TOM HAMBRIDGE / BLU JA VU / QUARTO VALLEY

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JANUARY 1, 2024

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM
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Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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