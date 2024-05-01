KIOS 91.5 FM BLUES CHART APRIL 2024
1.CANNED HEAT / FINYL VINYL / RUF
2.DEB RYDER / LIVE AND HAVIN' FUN / VIZZTONE
3.RICK VITO / CADILLAC MAN / BLUE HEART
4.SUE FOLEY / ONE GUITAR WOMAN / STONY PLAIN
5.ERIC BIBB / LIVE AT THE SCALA THEATRE / STONY PLAIN
6.KATIE HENRY / GET GOIN' / RUF
7.ANTHONY GERACI / TEARS IN MY EYES / BLUE HEART
8.EDDIE COTTON / THE MIRROR / MALACO
9.JOHN PRIMER & BOB CORRITORE / CRAWLIN' KINGSNAKE / VIZZTONE
10.NICK GRAVENITES / ROGUE BLUES WITH PETE SEARS / M.C.
11.ALTERED FIVE BLUES BAND / TESTIFYIN' / BLIND PIG
12.MIKE ZITO / LIFE IS HARD / GULF COAST
13.MISTY BLUES / SILVER LINING / GUITAR ONE
14.ONE DIME BAND / SIDE HUSTLE / SELF-RELEASE
15.BART BRYANT / BACKSTAGE IT / HORIZON
16.JENNIFER LYN & THE GROOVE REVIVAL/LIVE FROM THE NOTHERN PLAINS/J&R
17.SHAWN KELLERMAN / KELL'S KITCHEN / SONGSURFER
18.ALBERT CUMMINGS / STRONG / IVY MUSIC COMPANY
19.JAMES HARMAN / DIDN'T WE HAVE SOME FUN SOMETIME / ELECRTRO-FI
20.TINSLEY ELLIS / NAKED TRUTH / ALLIGATOR
21.SETH JAMES / LESSONS / QUALIFIED
22.JOHN CLIFTON / TOO MUCH TO PAY / FLOWER RECORDS
23.DANIELLE NICOLE / THE LOVE YOU BLEED / FORTY BELOW
24.STEVEN HOWELL & THE MIGHTY MEN / 99 ½ WON'T DO/OUT OF THE PAST
25.SEAN RILEY & THE WATER / STONE COLD HANDS / PUGNACIOUS
26.LITTLE FEAT / SAM'S PLACE / HOT TOMATO
27.BROTHERS BROWN / NOWHERE LEFT TO GO / WOODLAND AVE.
28.JOHNNY BURGIN / RAMBLIN' FROM COAST TO COAST / STRAIGHT SHOOTER
29.JACK HADLEY / THE ST. LOUIS SESSIONS VOL. II / SELF-RELEASE
30.ROMAN BARTEN-SHERMAN/DEATH'S LITTLE BLACK TRAIN/RIVERLARK MUSIC
31.PAUL KAYE / HAM HOUND CRAVE / RIVERLARK MUSIC
32.LUKE SELLICK & ANDREW RENFROE / ABERDEEN BLUES / SELF-RELEASE
33.BLIND LEMON PLEDGE / OH SO GOOD / OFEH
34.CRYIN' OUT LOUD / PLAY LOUD & SMOKE OFTEN / PILOT LIGHT
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR MAY 1, 2024
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM