KIOS 91.5 FM BLUES CHART JUNE 2024
1.TORONZO CANNON / SHUT UP & PLAY! / ALLIGATOR
2.EDEN BRENT / GETAWAY BLUES / YELLOW DOG
3.JP SOARS / BRICK BY BRICK / LITTLE VILLAGE
4.CURTIS SALGADO / FINE BY ME / LITTLE VILLAGE
5.THE FABULOUS THUNDERBIRDS / STRUCK DOWN / STONY PLAIN
6.RICK ESTRIN & THE NIGHTCATS/ THE HITS KEEP COMING / ALLIGATOR
7.DAMON FOWLER / BARNYARD SMILRE / LANDSLIDE
8.MARKEY BLUE RIC LATINA PROJECT / BLUE EYED SOUL / SOUL SOUND
9.BIG HARP GEORGE / COOKING WITH GAS / BLUES MOUNTAIN
10.MISTY BLUES / SILVER LINING / GUITAR ONE
11.ELIZA NEALS / COLORCRIMES / E-H
12.GERALD McCLENDON / DOWN AT THE JUKE JOINT / DELTA ROOTS
13.JOHNNY BURGIN / RAMBLIN' FROM COAST TO COAST / STRAIGHT SHOOTER
14.CEDRIC BURNSIDE / HILL COUNTRY LOVE / PROVOGUE
15.LITTLE FEAT / SAM'S PLACE / HOT TOMATO
16.VAL STARR & THE BLUES ROCKET/TO THE BLUES AND BACK AGAIN/SANDWICH FACTORY
17.SETH LEE JONES / TULSA CUSTOM / HORTON
18.CELSO SALIM & DARRYL CARRIERE / ABOUT TIME / TOWER HIGH
19.BOBBY CHRISTINA'S CARAVAN/TRUE BLUES BROTHER: THE LEGACY OF MATT
"GUITAR" MURPHY/ NOLA BLUE RECORDS
20.CANNED HEAT / FINYL VINYL / RUF RECORDS
21.SUGARAY RAYFORD / HUMAN DECENCY / FORTY BELOW
22.KATIE HENRY / GET GOIN' / RUF RECORDS
23.LEVEETOWN / STORIES / HUDTONE
24.THE B. CHRISTOPHER BAND / 106 MILES TO CHICAGO / GUITAR ONE
25.ANTHONY GERACI / TEARS IN MY EYES / BLUE HEART
26.DENNIS JONES / ABOUT TIME / BLUE ROCK
27.THE REVEREND SHAWN AMOS/SOUL BROTHER NO. 1/IMMEDIATE FAMILY
28.SUE FOLEY / ONE GUITAR WOMAN / STONY PLAIN
29.ERIC BIBB / LIVE AT THE SCALA THEATER / STONY PLAIN
30.REVEREND FREAKCHILD / BARE BONES / TREATED & RELEASED
31.RORY BLOCK / POSITIVELY 4TH STREET /STONY PLAIN
32.JACK HADLEY / THE ST. LOUIS SESSIONS VOL. 2 / SELF
33.JEFF PITCHELL / BROWN EYED BLUES / DEGUELLO
34.SAM JOYNER / COME WHAT MAY I"LL ALWAYS LOVE YOU / SELF
35.PAUL KAYE / HAM HOUND CRAVE / RIVERLARK MUSIC
36.ROMAN BARTEN-SHERMAN / DEATH'S LITTLE BLACK TRAIN/RIVERLARK MUSIC
37.HUGHES TAYLOR / ROASTED PART 1:DARK ROAST /THE BENT NOTE
38.THE NAME DROPPERS / STARSHINE / HORIZON
39.SHAWN KELLERMAN / KELL'S KITCHEN / SONGSURFER
40.DIEGO MONGUE BAND / WHILE YOU WERE GONE / SELF RELEASE
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JULY 1, 2024
MIKE JACOBS/MUSIC DIRECTOR
KIOS-FM