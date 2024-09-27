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Jazz and other music events in the Omaha metro area, compiled by KIOS music staff.

Omaha Blues Society: October Concerts

KIOS | By Mike Jacobs
Published September 27, 2024 at 12:20 PM CDT

BLUES SOCIETY OF OMAHA PRESENTS...

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SUNDAY OCTOBER 6: 12:00-6:00

THE 8th ANNUAL PORCHFEST OMAHA

GIFFORD PARK NEIGHBORHOOD

33rd & CALIFORNIA ,

70 + PERFORMERS on 12 STAGES

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FRIDAY OCTOBER 11: 5:30-8:30

BOOMCHANK AT THE B BAR

4330 LEAVENWORTH ST.

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THURSDAY OCTOBER 24: 6:00-9:00

THE TAS CRU BAND

BSO VOLUNTEER APPRECIATION SHOW

BARRATO 225 N. 170th ST. #95

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For more information on The Blues Society of Omaha,

please visit www.omahablues.com
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Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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