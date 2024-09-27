Jazz and other music events in the Omaha metro area, compiled by KIOS music staff.
Omaha Blues Society: October Concerts
BLUES SOCIETY OF OMAHA PRESENTS...
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SUNDAY OCTOBER 6: 12:00-6:00
THE 8th ANNUAL PORCHFEST OMAHA
GIFFORD PARK NEIGHBORHOOD
33rd & CALIFORNIA ,
70 + PERFORMERS on 12 STAGES
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FRIDAY OCTOBER 11: 5:30-8:30
BOOMCHANK AT THE B BAR
4330 LEAVENWORTH ST.
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THURSDAY OCTOBER 24: 6:00-9:00
THE TAS CRU BAND
BSO VOLUNTEER APPRECIATION SHOW
BARRATO 225 N. 170th ST. #95
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please visit www.omahablues.com