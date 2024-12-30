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KIOS 91.5 FM BLUES CHART DECEMBER 2024

KIOS | By Mike Jacobs
Published December 30, 2024 at 12:27 PM CST

1.BEN LEVIN / PRESENTS A HOLIDAY BLUES REVUE / VIZZTONE

2.KENNY "BLUES BOSS" WAYNE / OOH YEAH! / STONY PLAIN

3.VANESSA COLLIER / DO IT MY OWN WAY / PHENIX FIRE

4.ANTHONY PAULE SOUL ORCH. WILLY JORDAN/WHAT ARE YOU WAITING FOR?/BLUE DOT

5.JAKE SHIMABUKURU & MICK FLEETWOOD/ BLUES EXPERIENCE/JS

6.OLLEE OWENS / NOWHERE TO HIDE / SELF RELEASE

7.CW AYON / BOUNCE, BOOGIE & BUMP / SELF-RELEASE

8.JERRON PAXTON / THINGS DONE CHANGED / SMITHSONIAN FOLKWAYS

9.WALK THAT WALK/ RED DEVIL LYE / SELF-RELEASE

10.KAT RIGGINS / REVIVAL / HOUSE OF BERRY PROD.

11.GREG NAGY / THE REAL YOU / SELF-RELEASE

12.RONNIE BAKER BROOKS / BLUES IN MY DNA / ALLIGATOR

13.VANEESE THOMAS / STORIES IN BLUE / OVERTON

14.ERIC BIBB / IN THE REAL WORLD / TRUE NORTH

15.BENNY TURNER / BT / NOLA BLUE

16.GRANT SABIN / WORK / GITCHA

17.DENNIS HERRERA / FOUR / DEEP GROOVE

18.WAILIN' AL WALKER / ALL FIRED UP / JITTERBUG RECORDS

19.JOHN BRENNAN / ONE WAY RIDE / GUITAR ONE

20.TODD PARTRIDGE / DESERT FOX BLUES / OLD SCHOOL

21.JOVIN WEBB / DRIFTER / BLIND PIG

22.CATFISH KEITH / SHAKE ME UP / FISH TAIL

23.ROB MOORE & THE WILD BOAR/CHICAGO DOG/ SELF-RELEASE

24.THE HITMAN BLUES BAND/CALLING LONG DISTANCE/NERUS RECORDS

25.THE DENNIS SPENCER GROUP/BLUESMAN FROM JUPITER/SELF-RELEASE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JANUARY 1, 2025

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM
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Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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