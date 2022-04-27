KIOS 91.5 FM BLUES CHART APRIL 2022
1.RONNIE EARL & THE BROADCASTERS / MERCY ME / STONY PLAIN
2.TRUDY LYNN / GOLDEN GIRL / NOLA BLUE
3.SON HOUSE / FOREVER ON MY MIND / EASY EYE SOUND
4.MARKEY BLUE RIC LATINA PROJECT / JUMPIN' THE BROOM / SOULOSOUND
5.EDGAR WINTER / BROTHER JOHNNY / QUARTO VALLEY
6.LARRY McCRAY / BLUES WITHOUT YOU / KEEPING THE BLUES ALIVE
7.JOSE RAMIREZ / MAJOR LEAGUE BLUES / DELMARK
8.ALBERT CASTIGLIA / I GOT LOVE / GULF COAST
9.SUGARAY RAYFORD / IN TOO DEEP / FORTY BELOW
10.MISSISSIPPI HEAT / MADELEINE / VAN DER LINDEN
11.VANEESE THOMAS / FIGHT THE GOOD FIGHT / BLUE HEART
12.DUKE ROBILLARD / THEY CALLED IT RHYTHM & BLUES / STONY PLAIN
13.ALBERT CUMMINGS / TEN / IVY MUSIC COMPANY
14.KATHY MURRAY & THE KILOWATTS / FULLY CHARGED / BLUE HEART
15.THE LOVELIGHT ORCHESTRA / LEAVE THE LIGHT ON / NOLA BLUE
16.MISTY BLUES / ONE LOUDER / LUNARIA
17.THE NIGHTHAWKS / ESTABLISHED 1972 / VIZZTONE
18.THE SULLY BAND / LET'S STRAIGHTEN IT OUT! / BELLY UP
19.THE WILDROOTS / THE WILDROOTS SESSIONS VOL. 2 / WILDROOTS
20.BOB STROGER & THE HEADCUTTERS / THAT"S MY NAME / DELMARK
21.TINSLEY ELLIS / DEVIL MAY CARE / ALLIGATOR
22.DIUNNA GREENLEAF / I AIN'T PLAYIN' / LITTLE VILLAGE
23.JOSH HYDE / PARISH BLUES / SELF-RELEASE
24.ANN PEEBLES & THE HI RHTHM SECTION / LIVE IN MEMPHIS / MEMPHIS INT.
25.GINA SICILIA / UNCHANGE / VIZZTONE
26.MISS BIX / BRING IT / BLUE HEART
27.MIKE GULDIN / TUMBLIN' / BLUE HEART
28.LEVEE TOWN / TRYING TO KEREP MY HEAD ABOVE WATER / HUDTONE
29.TIM GARTLAND / TRUTH / SELF-RELEASE
30.RICHARD RAY FARRELL / LIFE OF LEISURE / NUBA
31.HOROJO TRIO / SET THE RECORD / STONY PLAIN
32.PROFESSOR LOUIE & THE CROMATIX / STRIKE UP THE BAND/WOODSTOCK
33.BANANAFISH / BOSTON BANANAFISH / TREATED & RELEASED
34.HURRICANE RUTH / LIVE AT 3RD AND LINDSLEY / SELF RELEASE
35.BOBBY GENTILO / GENTILO / BLUE HEART
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR MAY 1, 2022
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM
OMAHA, NEBRASKA