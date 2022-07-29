KIOS 91.5 FM BLUES CHART JULY 2022
1.JANIVA MAGNESS / HARD TO KILL / LABEL LOGIC
2.TAJ MAHAL & RY COODER / GET ON BOARD / PERRO VERDE
3.ERIC CLAPTON / NOTHING BUT THE BLUES / REPRISE
4.DENNIS JOHNSON / REVELATION / BOODA LEE
5.CHARLIE MUSSELWHITE / MISSISSIPPI SON / ALLIGATOR
6.JOHNNY SANSONE / INTO YOUR BLUES / SHORTSTACK
7.THE SILENT PARTNERS / CHANGING TIMES / LITTLE VILLAGE
8.DIUNNA GREENLEAF / I AIN'T PLAYIN' / LITTLE VILLAGE
9.KENNY NEAL / STRAIGHT FROM THE HEART / RUF
10.HARRISON KENNEDY / THANKS FOR TOMORROW / ELECTRO FI
11.STEVE HOWELL & THE MIGHTY MEN / BEEN HERE & GONE / OUT OF THE PAST
12.THE PHANTOM BLUES BAND / BLUES FOR BREAKFAST / LITTLE VILLAGE
13.ANTHONY GERACI / BLUES CALLED MY NAME / BLUE HEART
14.VANEESE THOMAS / FIGHT THE GOOD FIGHT / BLUE HEART
15.BRAD ABSHER / TULSA TEA / HORTON
16.DAVE THOMAS / ROAD TO THE BLUES / BLONDE ON BLONDE
17.BOB MARGOLIN & BOB CORRITORE / SO FAR / VIZZTONE
18.KILBORN ALLEY BLUES BAND / TAKIN' TIME / RUN IT BACK
19.KAT RIGGINS / PROGENY / GULF COAST
20.DAVE WELD & THE IMPERIAL FLAMES / NIGHTWALK / DELMARK
21.DELBERT MCCLINTON / OUTDATED EMOTION / HOT SHOT
22.TRUDY LYNN / GOLDEN GIRL / NOLA BLUE
23.THE GROOVE KREWE / RUN TO DAYLIGHT / SELF RELEASE
24.TIM GARTLAND / TRUTH / SELF RELEASE
25.MICK KOLASSA / I'M JUST GETTING STARTED / ENDLESS BLUES
26.EDGAR WINTER / BROTHER JOHNNY / QUARTO VALLEY
27.SASS JORDAN / BITCHES BLUES / STONY PLAIN
28.MATTY T WALL / LIVE DOWN UNDERGROUND / HIPSTER DUMPSTER
29.MIKE GULDIN / TUMBLIN' / BLUE HEART
30.DAVID LUMSDEN / ROOTED IN THE BLUES / SELF RELEASE
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR AUGUST 1, 2022
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM