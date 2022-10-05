KIOS 91.5 FM BLUES CHART SEPTEMBER 2022
1.JOHN PRIMER / HARD TIMES / BLUES HOUSE
2.JOHN NEMETH / MAY BE THE LAST TIME / NOLA BLUES
3.DEMETRIA TAYLOR / DOIN' WHAT I'M SUPPOSED TO DO / DELMARK
4.SILENT PARTNERS / CHANGING TIMES / LITTLE VILLAGE
5.BLUE MOON MARQUEE / SCREAM,HOLLER & HOWL / SELF-RELEASE
6.DOUG MACLEOD / A SOUL TO CLAIM / REFERENCE
7.LAURA TATE / SMOKEY TANGO / BLUE HEART
8.GA-20 / CRACKDOWN / KARMA CHIEF
9.THE DIG 3 / SELF-RELEASE
10.THE HUNGRY WILLIAMS / LET'S GO / ROCHELLE
11.BREEZY RODIO / UNDERGROUND BLUES / WIND CHILL
12.SHEMEKIA COPELAND / DONE COME TOO FAR / ALLIGATOR
13.THE TEXAS HORNS / EVERYBODY LET'S ROLL / BLUE HEART
14.DERRICK PROCELL / HELLO MOJO! / CATFOOD
15.BOB CORRITORE & FRIENDS / YOU SHOCKED ME / VIZZTONE
16.PATTY TUITE / HARD CASE OF THE BLUES / THREAD CITY PROD.
17.JANIVA MAGNESS / HARD TO KILL / LABEL LOGIC
18.WALTER TROUT / RIDE / PROVOGUE
19.B.CHRISTOPHER BAND/SNAPSHOTS FROM THE SECOND FLOOR/GUITAR ONE
20.MIKE MORGAN & THE CRAWL / THE LIGHTS WENT OUT IN DALLAS / M.C.
21.CRYSTAL SHAWANDA / MIDNIGHT BLUES / TRUE NORTH
22.JOHNNY SANSONE / INTO YOUR BLUES / SHORTSTACK
23.DYLAN TRIPLETT / WHO IS HE? / VIZZTONE
24.EMANUEL CASABLANCA / BLOOD ON MY HANDS / KINGS COUNTY BLUES
25.DC CARNES / DELTA CROSSROADS VOL. II / FISHHEAD RECORDS
26.MICK KOLASSA / I'M JUST GETTING STARTED / ENDLESS BLUES
27.AL BASILE / THROUGH WITH COOL / SWEETSPOT
28.ROBERT HILL & JOANNE LEDIGER / REVELATION / SELF-RELEASE
29.JIMMY HALL / JUMPIN' FOR JOY / READY NOW / KEEPING THE BLUES ALIVE
30.JIMMY CARPENTER / THE LOUISIANA RECORD / GULF COAST
31.RON KRAEMER TRIO WITH THE NASHVILLE CATS/SARASOTA SWING/SELF
32. AL BLAKE / DOCTOR BLAKE'S MAGIC SOUL ELIXER NO. 2 / SOUL SANCTUARY
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR OCTOBER 1, 2022
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM