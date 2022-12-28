KIOS 91.5 FM BLUES CHART DECEMBER 2022
1.THE LUCKY LOSERS / STANDIN' PAT / VIZZTONE
2.RON KRAEMER TRIO with THE NASHVILLE CATS / SARASOTA SWING / SELF
3.ANGELA STREHLI / ACE OF BLUES / ANTONE'S
4.BUDDY GUY / THE BLUES DON'T LIE / RCA
5.WILL JACOBS / GOLDFISH BLUES / RUF RECORDS
6.HENRI HERBERT / BOOGIE TILL I DIE / HH
7.MUD MORGANFIELD / PORTRAIT / DELMARK
8.YATES McKENDREE / BUCHANAN LANE / QUALIFIED
9.RUTHIE FOSTER / HEALING TIME / BLUE CORN
10.TOMISLAV GOLUBAN / 20 YEARS ON THE ROAD / BLUE HEART
11.VANESSA COLLIER / LIVE AT THE POWER STATION / PHENIX FIRE
12.LIL' RED & THE ROOSTER / KEEP ON! / BLUE HEART
13.MICK KOLASSA / FOR THE FERAL HEART / ENDLESS BLUES
14.DOUGLAS AVERY / TAKE MY RIDER / GREEN WAVE
15.BRIDGET KELLY BAND / WINTER'S COMING / ALPHA SUN
16.CRYSTAL SHAWANDA / MIDNIGHT BLUES / TRUE NORTH
17.JEREMIAH JOHNSON / HI-FI DRIVE BY / RUF RECORDS
18.BEN LEVIN / TAKE YOUR TIME / VIZZTONE
19.DAVE KEYS / RHYTHM BLUES & BOOGIE / BLUE HEART
20.RORY BLOCK / AIN'T NOBODY WORRIED / STONY PLAIN
21.CATFISH KEITH / STILL I LONG TO ROAM / FISH TAIL
22. LAURA TATE / SMOKEY TANGO / BLUE HEART
23.THORBJORN RISAGER & THE BLACK TORNADO/NAVIGATION BLUES/PROVOGUE
24.ANNIKA CHAMBERS & PAUL DeLAURIER / GOOD TROUBLE / VIZZTONE
25.DURHAM COUNTY POETS / OUT OF THE WOODS / SELF-RELEASE
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JANUARY 1, 2023
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM