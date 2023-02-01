KIOS 91.5 FM BLUES CHART JANUARY 2023
KIOS 91.5 FM BLUES CHART JANUARY 2023
1.PAUL FILIPOWICZ / PIER 43 / BIG JAKE RECORDS
2.DOUGLAS AVERY / TAKE MY RIDER / GREENWAVE
3.MISSISSIPPI MACDONALD/HEAVY STATE LOVING BLUES/ANOTHER PLANET
4.EDDIE 9V / CAPRICORN / RUF RECORDS
5.TERESA JAMES / WITH A LITTLE HELP FROM HER FRIENDS / BLUE HEART
6.DIANE BLUE ALL-STAR BAND/LIVE AT THE FALLOUT SHELTER/REGINA ROYALE
7.MARTIN LANG & RUSTY ZINN / MR. BLUES MR. BLUES / RANDOM CHANCE
8.LEX GREY & THE URBAN PIONEERS / HOW MANY ROADS? / SELF RELEASE
9.ANGELA STREHLI / ACE OF BLUES / ANTONE'S
10.WILL JACOBS / GOLDFISH BLUES / RUF RECORDS
11.MUD MORGANFIELD / PORTRAIT / DELMARK
12.RUTHIE FOSTER / HEALING TIME / BLUE CORN
13.TOMISLAV GOLUBAN / 20 YEARS ON THE ROAD / BLUE HEART
14.THE LUCKY LOSERS / STANDIN' PAT / VIZZTONE
15.BUDDY GUY / THE BLUES DON'T LIE / RCA
16.TAS CRU / RIFFIN' THE BLUE / SUBCAT
17.BARBARA BLUE / FROM THE SHOALS / BIG BLUE
18.YATES MCKENDREE / BUCHANAN LANE / QUALIFIED
19.LARKIN POE / BLOOD HARMONY / TRICKI-WOO
20.STEVE HILL / DEAR ILLUSION / NO LABEL RECORDS
21.DELTA WIRES / IF SOMEBODY TOLD ME / MUD SLIDE RECORDS
22.LIL' RED & THE ROOSTER / KEEP ON! / BLUE HEART
23.MICK KOLASSA / FOR THE FERAL HEART / ENDLESS BLUES
24.KURT ALLEN / LIVE FROM THE RED SHED / TITANIUM BLUE
25.RICK BERTHOD / TRIBUTE TO PETER GREEN / SELF RELEASE
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR FEBRUARY 1, 2023
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM