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Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART JANUARY 2023

By Mike Jacobs
Published February 1, 2023 at 11:44 AM CST
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KIOS 91.5 FM BLUES CHART JANUARY 2023

1.PAUL FILIPOWICZ / PIER 43 / BIG JAKE RECORDS

2.DOUGLAS AVERY / TAKE MY RIDER / GREENWAVE

3.MISSISSIPPI MACDONALD/HEAVY STATE LOVING BLUES/ANOTHER PLANET

4.EDDIE 9V / CAPRICORN / RUF RECORDS

5.TERESA JAMES / WITH A LITTLE HELP FROM HER FRIENDS / BLUE HEART

6.DIANE BLUE ALL-STAR BAND/LIVE AT THE FALLOUT SHELTER/REGINA ROYALE

7.MARTIN LANG & RUSTY ZINN / MR. BLUES MR. BLUES / RANDOM CHANCE

8.LEX GREY & THE URBAN PIONEERS / HOW MANY ROADS? / SELF RELEASE

9.ANGELA STREHLI / ACE OF BLUES / ANTONE'S

10.WILL JACOBS / GOLDFISH BLUES / RUF RECORDS

11.MUD MORGANFIELD / PORTRAIT / DELMARK

12.RUTHIE FOSTER / HEALING TIME / BLUE CORN

13.TOMISLAV GOLUBAN / 20 YEARS ON THE ROAD / BLUE HEART

14.THE LUCKY LOSERS / STANDIN' PAT / VIZZTONE

15.BUDDY GUY / THE BLUES DON'T LIE / RCA

16.TAS CRU / RIFFIN' THE BLUE / SUBCAT

17.BARBARA BLUE / FROM THE SHOALS / BIG BLUE

18.YATES MCKENDREE / BUCHANAN LANE / QUALIFIED

19.LARKIN POE / BLOOD HARMONY / TRICKI-WOO

20.STEVE HILL / DEAR ILLUSION / NO LABEL RECORDS

21.DELTA WIRES / IF SOMEBODY TOLD ME / MUD SLIDE RECORDS

22.LIL' RED & THE ROOSTER / KEEP ON! / BLUE HEART

23.MICK KOLASSA / FOR THE FERAL HEART / ENDLESS BLUES

24.KURT ALLEN / LIVE FROM THE RED SHED / TITANIUM BLUE

25.RICK BERTHOD / TRIBUTE TO PETER GREEN / SELF RELEASE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR FEBRUARY 1, 2023

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

Tags
Blues in the Afternoon with Mike Jacobs Blues ChartOther
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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