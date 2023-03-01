© 2023 91.5 KIOS-FM

531-299-0299 or 877-915-KIOS (877-915-5467)
3230 Burt St, Omaha, NE 68131
KIOSBlue 2880x210.png
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
bita_logo.png
Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART FEBRUARY 2023

By Mike Jacobs
Published March 1, 2023 at 10:50 AM CST
joelouiswalker23.png
1 of 1  — joelouiswalker23.png

1.JOE LOUIS WALKER / WEIGHT OF THE WORLD / FORTY BELOW

2.EDDIE 9V / CAPRICORN / RUF RECORDS

3.SMITH & CORRITORE / THE WORLD IN A JUG / VIZZTONE

4.MISSISSIPPI MACDONALD/HEAVY STATE LOVING BLUES/ANOTHER PLANET

5.TAS CRU / RIFFIN' THE BLUE / SUBCAT

6.DYER DAVIS / DOG BITES BACK / WILDROOTS

7.LEX GREY & THE URBAN PIONEERS / HOW MANY ROADS? / SELF-RELEASE

8.STAN MOSLEY / NO SOUL, NO BLUES / DIALTONE

9.DELTA WIRES / IF SOMEBODY TOLD ME / SELF-RELEASE

10.TERESA JAMES / WITH A LITTLE HELP FROM HER FRIENDS / BLUE HEART

11.DIANE BLUE ALL-STAR BAND/LIVE AT THE FALLOUT SHELTER/REGINA ROYALE

12.PAUL FILIPOWICZ / PIER 43 / BIG JAKE

13.THE MAPLE BLUES BAND / LET'S GO / CORDOVA BAY

14.DOUGLAS AVERY / TAKE MY RIDER / GREENWAVE

15.DAMON FOWLER / LIVE AT THE PALLADIUM / LANDSLIDE

16.MARTIN LANG & RUSTY ZINN/MR. BLUES MR. BLUES / RANDOM CHANCE

17.SCOTT ELLISON / ZERO-2-SIXTY / LIBERATION HALL

18.WALK THAT WALK / BIG WORLD OF TROUBLE / SELF-RELEASE

19.JEFF PITCHELL / PLAYIN' WITH MY FRIENDS / DEGUELLO

20.THE GAYLE HARROD BAND / TEMPTATION / NIGHTINGAYLE

21.DANNY LISTON / EVERYBODY / BLUE HOUSE

22.BARBARA BLUE / FROM THE SHOALS / BIG BLUE

23.STEVE HILL / DEAR ILLUSION / NO LABEL RECORDS

24.JEWEL BROWN/THANKS FOR THE GOOD OLE' MUSIC AND MEMORIES/NIC ALLEN MUSIC FEDERATION

25.WEEZIL MALONE BAND / DESERT DRIVE-IN / LARRY J FITZGERALD

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR MARCH 1, 2023

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

Tags
Blues in the Afternoon with Mike Jacobs OtherBlues ChartMusic
Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
See stories by Mike Jacobs