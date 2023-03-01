KIOS 91.5 FM BLUES CHART FEBRUARY 2023
1.JOE LOUIS WALKER / WEIGHT OF THE WORLD / FORTY BELOW
2.EDDIE 9V / CAPRICORN / RUF RECORDS
3.SMITH & CORRITORE / THE WORLD IN A JUG / VIZZTONE
4.MISSISSIPPI MACDONALD/HEAVY STATE LOVING BLUES/ANOTHER PLANET
5.TAS CRU / RIFFIN' THE BLUE / SUBCAT
6.DYER DAVIS / DOG BITES BACK / WILDROOTS
7.LEX GREY & THE URBAN PIONEERS / HOW MANY ROADS? / SELF-RELEASE
8.STAN MOSLEY / NO SOUL, NO BLUES / DIALTONE
9.DELTA WIRES / IF SOMEBODY TOLD ME / SELF-RELEASE
10.TERESA JAMES / WITH A LITTLE HELP FROM HER FRIENDS / BLUE HEART
11.DIANE BLUE ALL-STAR BAND/LIVE AT THE FALLOUT SHELTER/REGINA ROYALE
12.PAUL FILIPOWICZ / PIER 43 / BIG JAKE
13.THE MAPLE BLUES BAND / LET'S GO / CORDOVA BAY
14.DOUGLAS AVERY / TAKE MY RIDER / GREENWAVE
15.DAMON FOWLER / LIVE AT THE PALLADIUM / LANDSLIDE
16.MARTIN LANG & RUSTY ZINN/MR. BLUES MR. BLUES / RANDOM CHANCE
17.SCOTT ELLISON / ZERO-2-SIXTY / LIBERATION HALL
18.WALK THAT WALK / BIG WORLD OF TROUBLE / SELF-RELEASE
19.JEFF PITCHELL / PLAYIN' WITH MY FRIENDS / DEGUELLO
20.THE GAYLE HARROD BAND / TEMPTATION / NIGHTINGAYLE
21.DANNY LISTON / EVERYBODY / BLUE HOUSE
22.BARBARA BLUE / FROM THE SHOALS / BIG BLUE
23.STEVE HILL / DEAR ILLUSION / NO LABEL RECORDS
24.JEWEL BROWN/THANKS FOR THE GOOD OLE' MUSIC AND MEMORIES/NIC ALLEN MUSIC FEDERATION
25.WEEZIL MALONE BAND / DESERT DRIVE-IN / LARRY J FITZGERALD
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR MARCH 1, 2023
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM