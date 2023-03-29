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Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART MARCH 2023

By Mike Jacobs
Published March 29, 2023 at 11:19 AM CDT
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1.THE MAPLE BLUES BAND / LET'S GO / CORDOVA BAY

2.SKYLAR ROGERS / AMONG THE INSANITY / BLUE HEART

3.ALLY VENABLE BAND / REAL GONE / RUF RECORDS

​4.THE CASH BOX KINGS / OSCAR'S MOTEL / ALLIGATOR

5.​MIKE ZITO & ALBERT CASTIGLIA / BLOOD BROTHERS / GULF COAST

6.​NICK SCHNEBELEN BAND / WHAT KEY IS TROUBLE IN? / VIZZTONE​

7.ERIC BIBB / RIDIN' / STONY PLAIN RECORDS

8.SAVOY BROWN / BLUES ALL AROUND / QUARTO VALLEY

​​​​​​9.JOE LOUIS WALKER / WEEIGHT OF THE WORLD / FORTY BELOW​​​

10.THE GAYLE HARROD BAND / TEMPTATION / NIGHTINGAYLE

11.RHYTHM KREWE / UNFINISHED BUSINESS / RHOMBUS

12.​MATT ANDERSEN / THE BIG BOTTLE OF JOY / SONIC​

13.​SISTER LUCILLE / TELL THE WORLD / BLUE HEART​​​

14.​DELTA WIRES / IF SOMEBODY TOLD ME / SELF-RELEASE

15.​SCOTT ELLISON / ZERO-2-SIXTY / LIBERATION HALL ​

16.LARKIN POE / BLOOD HARMONY / TRICKI-POO

17.EDDIE 9V / CAPRICORN / RUF RECORDS

18.SMITH & CORRITORE / THE WORLD IN A JUG / VIZZTONE​​​

19.​MISSISSIPPI MACDONALD / HEAVY STATE LOVING BLUES / ANOTHER PLANET​​​​​​

​20.BIG HARP GEORGE / CUT MY SPIRIT LOOSE / BLUES MOUNTAIN​​​​​​​

21.​TAS CRU / RIFFIN' THE BLUE / SUBCAT​​​​​​​​​​​​​

22.DYER DAVIS / DOG BITES BACK / WILDROOTS​​

23.LEX GREY & THE URBAN PIONEERS / HOW MANY ROADS? / SELF-RELEASE​

24.​STAN MOSLEY / NO SOUL, NO BLUES / DIALTONE​​​​​​

25.​TERESA JAMES / WITH A LITTLE HELP FROM HER FRIENDS / BLUE HEART

26.DIANE BLUE ALL-STAR BAND/LIVE AT THE FALLOUT SHELTER/REGINA ROYALE

27.PAUL FILIPOWICZ / PIER 43 / BIG JAKE

28.DAMON FOWLER / LIVE AT THE PALLADIUM / LANDSLIDE

29.WALK THAT WALK / BIG WORLD OF TROUBLE / SELF-RELEASE

30.JEFF PITCHELL / PLAYIN' WITH MY FRIENDS / DEGUELLO

31.DANNY LISTON / EVERYBODY / BLUE HOUSE

32.MUDSLIDE CHARLY / CLEARWATER JUNCTION / SELF-RELEASE

33.BIG SHOES / FRESH TRACKS / QUALIFIED

34.RUTHIE FOSTER / HEALING TIME / BLUE CORN

35.TODD SHARPVILLE / MEDICATION TIME / DIXIEFROG

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR APRIL 1, 2023

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

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Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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