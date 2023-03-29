KIOS 91.5 FM BLUES CHART MARCH 2023
1.THE MAPLE BLUES BAND / LET'S GO / CORDOVA BAY
2.SKYLAR ROGERS / AMONG THE INSANITY / BLUE HEART
3.ALLY VENABLE BAND / REAL GONE / RUF RECORDS
4.THE CASH BOX KINGS / OSCAR'S MOTEL / ALLIGATOR
5.MIKE ZITO & ALBERT CASTIGLIA / BLOOD BROTHERS / GULF COAST
6.NICK SCHNEBELEN BAND / WHAT KEY IS TROUBLE IN? / VIZZTONE
7.ERIC BIBB / RIDIN' / STONY PLAIN RECORDS
8.SAVOY BROWN / BLUES ALL AROUND / QUARTO VALLEY
9.JOE LOUIS WALKER / WEEIGHT OF THE WORLD / FORTY BELOW
10.THE GAYLE HARROD BAND / TEMPTATION / NIGHTINGAYLE
11.RHYTHM KREWE / UNFINISHED BUSINESS / RHOMBUS
12.MATT ANDERSEN / THE BIG BOTTLE OF JOY / SONIC
13.SISTER LUCILLE / TELL THE WORLD / BLUE HEART
14.DELTA WIRES / IF SOMEBODY TOLD ME / SELF-RELEASE
15.SCOTT ELLISON / ZERO-2-SIXTY / LIBERATION HALL
16.LARKIN POE / BLOOD HARMONY / TRICKI-POO
17.EDDIE 9V / CAPRICORN / RUF RECORDS
18.SMITH & CORRITORE / THE WORLD IN A JUG / VIZZTONE
19.MISSISSIPPI MACDONALD / HEAVY STATE LOVING BLUES / ANOTHER PLANET
20.BIG HARP GEORGE / CUT MY SPIRIT LOOSE / BLUES MOUNTAIN
21.TAS CRU / RIFFIN' THE BLUE / SUBCAT
22.DYER DAVIS / DOG BITES BACK / WILDROOTS
23.LEX GREY & THE URBAN PIONEERS / HOW MANY ROADS? / SELF-RELEASE
24.STAN MOSLEY / NO SOUL, NO BLUES / DIALTONE
25.TERESA JAMES / WITH A LITTLE HELP FROM HER FRIENDS / BLUE HEART
26.DIANE BLUE ALL-STAR BAND/LIVE AT THE FALLOUT SHELTER/REGINA ROYALE
27.PAUL FILIPOWICZ / PIER 43 / BIG JAKE
28.DAMON FOWLER / LIVE AT THE PALLADIUM / LANDSLIDE
29.WALK THAT WALK / BIG WORLD OF TROUBLE / SELF-RELEASE
30.JEFF PITCHELL / PLAYIN' WITH MY FRIENDS / DEGUELLO
31.DANNY LISTON / EVERYBODY / BLUE HOUSE
32.MUDSLIDE CHARLY / CLEARWATER JUNCTION / SELF-RELEASE
33.BIG SHOES / FRESH TRACKS / QUALIFIED
34.RUTHIE FOSTER / HEALING TIME / BLUE CORN
35.TODD SHARPVILLE / MEDICATION TIME / DIXIEFROG
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR APRIL 1, 2023
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM