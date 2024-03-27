KIOS 91.5 FM BLUES CHART MARCH 2024
KIOS 91.5 FM BLUES CHART MARCH 2024
1.ALTERED FIVE BLUES BAND / TESTIFYIN' / BLIND PIG
2.MIKE ZITO / LIFE IS HARD / GULF COAST
3.ALBERT CUMMINGS / STRONG / IVY MUSIC COMPANY
4.JAMES HARMAN/DIDN'T WE HAVE SOME FUN SOMETIME/ELECTRO-FI
5.ONE DIME BAND / SIDE HUSTLE / SELF-RELEASE
6.TINSLEY ELLIS / NAKED TRUTH / ALLIGATOR
7.SETH JAMES / LESSONS / QUALIFIED
8.RICK VITO / CADILLAC MAN / BLUE HEART
9.JOHN CLIFTON / TOO MUCH TO PAY / FLOWER RECORDS
10.DANIELLE NICOLE / THE LOVE YOU BLEED / FORTY BELOW
11.STEVEN HOWELL & THE MIGHTY MEN/ 99 ½ WON'T DO/OUT OF THE PAST
12.STEVE SHANAHAN / BLUE RANCHERO / SELF-RELEASE
13.JENNIFER PORTER / YES, I DO / COUGAR MOON
14.SUE FOLEY / ONE GUITAR WOMAN / STONY PLAIN
15.BRAD "GUITAR" WILSON / BUCKLE UP! / CALI BEE
16.JOHN PRIMER & BOB CORRIOTORE/CRAWLIN' KINGSNAKE/VIZZTONE
17.SHAWN KELLERMAN / KELL'S KITCHEN/
18.DIEGO MONGUE BAND / WHILE YOU WERE GONE / SELF-RELEASE
19.CHRIS O'LEARY / THE HARD LINE / ALLIGATOR
20.KEVIN BURT / THANK YOU BROTHER BILL / GULF COAST
21.SEAN RILEY & THE WATER / STONE COLD HANDS / PUGNACIOUS
22.BROTHERS BROWN / NOWHERE LEFT TO GO / WOODLAND AVE.
23.JJ GREY & MOFRO / OLUSTEE / ALLIGATOR
24.PATTI PARKS / COME SING WITH ME / VIZZTONE
25.JEFF ROGERS / DREAM JOB / SELF RELEASE
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR APRIL 1, 2024
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM