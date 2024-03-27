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Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART MARCH 2024

By Mike Jacobs
Published March 27, 2024 at 11:44 AM CDT

KIOS 91.5 FM BLUES CHART MARCH 2024

1.ALTERED FIVE BLUES BAND / TESTIFYIN' / BLIND PIG
2.MIKE ZITO / LIFE IS HARD / GULF COAST
3.ALBERT CUMMINGS / STRONG / IVY MUSIC COMPANY
​4.JAMES HARMAN/DIDN'T WE HAVE SOME FUN SOMETIME/ELECTRO-FI
5.ONE DIME BAND / SIDE HUSTLE / SELF-RELEASE
6.​TINSLEY ELLIS / NAKED TRUTH / ALLIGATOR
7.SETH JAMES / LESSONS / QUALIFIED
8.RICK VITO / CADILLAC MAN / BLUE HEART
​​​9.JOHN CLIFTON / TOO MUCH TO PAY / FLOWER RECORDS
10.DANIELLE NICOLE / THE LOVE YOU BLEED / FORTY BELOW
11.STEVEN HOWELL & THE MIGHTY MEN/ 99 ½ WON'T DO/OUT OF THE PAST
12.STEVE SHANAHAN / BLUE RANCHERO / SELF-RELEASE
13.​JENNIFER PORTER / YES, I DO / COUGAR MOON
14.SUE FOLEY / ONE GUITAR WOMAN / STONY PLAIN
15.BRAD "GUITAR" WILSON / BUCKLE UP! / CALI BEE
16.JOHN PRIMER & BOB CORRIOTORE/CRAWLIN' KINGSNAKE/VIZZTONE
17.SHAWN KELLERMAN / KELL'S KITCHEN/
18.DIEGO MONGUE BAND / WHILE YOU WERE GONE / SELF-RELEASE
19.CHRIS O'LEARY / THE HARD LINE / ALLIGATOR
​20.KEVIN BURT / THANK YOU BROTHER BILL / GULF COAST
21.SEAN RILEY & THE WATER / STONE COLD HANDS / PUGNACIOUS
22.BROTHERS BROWN / NOWHERE LEFT TO GO / WOODLAND AVE.
23.JJ GREY & MOFRO / OLUSTEE / ALLIGATOR
24.​PATTI PARKS / COME SING WITH ME / VIZZTONE
25.JEFF ROGERS / DREAM JOB / SELF RELEASE

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR APRIL 1, 2024

MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

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Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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