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Blues in the Afternoon with Mike Jacobs

KIOS 91.5 FM BLUES CHART MAY 2024

By Mike Jacobs
Published May 31, 2024 at 11:07 AM CDT

1.RICK ESTRIN & THE NIGHTCATS / THE HITS KEEP COMING/ALLIGATOR

2.MISTY BLUES / SILVER LINING / GUIITAR ONE

3.JOHNNY BURGIN / RAMBLIN' FROM COAST TO COAST / STRAIGHT SHOOTER

4.BIG HARP GEORGE / COOKING WITH GAS / BLUES MOUNTAIN

5.LITTLE FEAT / SAM'S PLACE / HOT TOMATO

6.VAL STARR & THE BLUES ROCKET/TO THE BLUES AND BACK AGAIN/SANDWICH FACTORY

7.DEB RYDER / LIVE AND HAVIN' FUN / VIZZTONE

8.KATIE HENRY / GET GOIN' / RUF RECORDS

9.CANNED HEAT / FINYL VINYL / RUF RECORDS

10.SUGARRAY RAYFORD / HUMAN DECENCY / FORTY BELOW

11.THE REVEREND SHAWN AMOS / SOUL BROTHER NO. 1 / IMMEDIATE FAMILY

12.RICK VITO / CADILLAC MAN / BLUE HEART

13.SUE FOLEY / ONE GUITAR WOMAN / STONY PLAIN

14.ERIC BIBB / LIVE AT THE SCALA THEATER / STONY PLAIN

15.ANTHONY GERACI / TEARS IN MY EYES / BLUE HEART

16.ALAISTAIR GREENE / STANDING OUT LOUD / RUF RECORDS

17.JACK HADLEY / THE ST. LOUIS SESSIONS VOLUME 2 / SELF

18.EDDIE COTTON / THE MIRROR / MALACO

19.JOHN PRIMER & BOB CORRITORE/CRAWLIN' KINGSNAKE / VIZZTONE

20.NICK GRAVENITIS / ROGUE BLUES WITH PETE SEARS / M.C.

21.BART BRYANT / BACKSTAGE IT / HORIZON

22.ALTERED FIVE BLUES BAND / TESTIFYIN' / BLIND PIG

23.MIKE ZITO / LIFE IS HARD / GULF COAST

24.ONE DIME BAND / SIDE HUSTLE / SELF-RELEASE

25.CHRIS "BADNEWS" BARNES / BAD NEWS TRAVELS FAST / GULF COAST

26.JOE DUGGER / DON'T CROW, DON'T CRY / THIRD STREET CIGAR

27.JAMES HARMAN/DIDN'T WE HAVE SOME FUN SOMETIME/ELECTRO-FI

28.SEAN RILEY & THE WATER / STONE COLD HANDS / PUGNACIOUS

29.ALBERT CUMMINGS / STRONG / IVY MUSIC COMPANY

30.JENNIFER LYN &THE GROOVE REVIVAL/LIVE FROM THE NORTHERN PLAINS/J&R

THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR

INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JUNE 1, 2024

MIKE JACOBS

MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM

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Mike Jacobs
Mike Jacobs has been with KIOS since 1988 while attending the University of Nebraska at Omaha. Mike began his career at KIOS working weekends acting as local host for NPR’s Weekend Edition. He also hosted Morning Edition from 1990-1996. Mike began hosting the weekly blues program “Blues in the Afternoon” in October 1994 and took on the responsibilities of jazz programming and maintaining the music library in 1996. He has held the position of Music Director since 2002. In addition to hosting “Jazz in the Afternoon” on Wednesdays and Thursdays, Mike also helps with assembling music for “Jazz From Studio One” hosted by the advanced radio students at the Omaha Public Schools Career Center. Mike is an Omaha native and graduated from Technical High School in 1984.
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