KIOS 91.5 FM BLUES CHART MAY 2024
1.RICK ESTRIN & THE NIGHTCATS / THE HITS KEEP COMING/ALLIGATOR
2.MISTY BLUES / SILVER LINING / GUIITAR ONE
3.JOHNNY BURGIN / RAMBLIN' FROM COAST TO COAST / STRAIGHT SHOOTER
4.BIG HARP GEORGE / COOKING WITH GAS / BLUES MOUNTAIN
5.LITTLE FEAT / SAM'S PLACE / HOT TOMATO
6.VAL STARR & THE BLUES ROCKET/TO THE BLUES AND BACK AGAIN/SANDWICH FACTORY
7.DEB RYDER / LIVE AND HAVIN' FUN / VIZZTONE
8.KATIE HENRY / GET GOIN' / RUF RECORDS
9.CANNED HEAT / FINYL VINYL / RUF RECORDS
10.SUGARRAY RAYFORD / HUMAN DECENCY / FORTY BELOW
11.THE REVEREND SHAWN AMOS / SOUL BROTHER NO. 1 / IMMEDIATE FAMILY
12.RICK VITO / CADILLAC MAN / BLUE HEART
13.SUE FOLEY / ONE GUITAR WOMAN / STONY PLAIN
14.ERIC BIBB / LIVE AT THE SCALA THEATER / STONY PLAIN
15.ANTHONY GERACI / TEARS IN MY EYES / BLUE HEART
16.ALAISTAIR GREENE / STANDING OUT LOUD / RUF RECORDS
17.JACK HADLEY / THE ST. LOUIS SESSIONS VOLUME 2 / SELF
18.EDDIE COTTON / THE MIRROR / MALACO
19.JOHN PRIMER & BOB CORRITORE/CRAWLIN' KINGSNAKE / VIZZTONE
20.NICK GRAVENITIS / ROGUE BLUES WITH PETE SEARS / M.C.
21.BART BRYANT / BACKSTAGE IT / HORIZON
22.ALTERED FIVE BLUES BAND / TESTIFYIN' / BLIND PIG
23.MIKE ZITO / LIFE IS HARD / GULF COAST
24.ONE DIME BAND / SIDE HUSTLE / SELF-RELEASE
25.CHRIS "BADNEWS" BARNES / BAD NEWS TRAVELS FAST / GULF COAST
26.JOE DUGGER / DON'T CROW, DON'T CRY / THIRD STREET CIGAR
27.JAMES HARMAN/DIDN'T WE HAVE SOME FUN SOMETIME/ELECTRO-FI
28.SEAN RILEY & THE WATER / STONE COLD HANDS / PUGNACIOUS
29.ALBERT CUMMINGS / STRONG / IVY MUSIC COMPANY
30.JENNIFER LYN &THE GROOVE REVIVAL/LIVE FROM THE NORTHERN PLAINS/J&R
THIS LIST WAS SUBMITTED TO LIVING BLUES MAGAZINE FOR
INCLUSION IN THE NATIONAL BLUES CHART FOR JUNE 1, 2024
MIKE JACOBS
MUSIC DIRECTOR/KIOS-FM